Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Львовские шахтеры перекрыли трассы на Польшу и грозятся атаковать дом Гройсмана Александра Харченко 12:38, сегодня https://strana.ua/news/205627-lvovskie- ... olshu.html Львовские шахтеры, как и обещали, перекрыли трассы на Польшу в знак протеста против невыплаты зарплаты и упадка угольной отрасли. Все шахты Западной Украины остановились. Горнякам задолжали за три месяца, а после обвала на шахте "Лисова" две недели назад и гибели двух шахтеров к ним приезжал президент Зеленский, после чего созвал СНБО по шахтерскому вопросу.
Шахтеры говорят, что после визита Зе и заседания ничего не изменилось - денег им так и не выплатили.
10 июня с утра около двухсот человек перекрыли дороги, ведущие к международному пункту пропуска "Рава-Русская" на Львовщине. Люди ходят туда-сюда с шахтерскими флагами по пешеходному переходу и пропускают только общественный транспорт и машины, в которых находятся дети.
Среди автомобилистов шахтерская акция протеста вызвала гневную реакцию - мол, пусть блокируют чиновников и своей начальство, почему должны страдать простые люди, которые вынуждены стоять в пробке и искать объездные пути.
Шахтеры действительно грозятся поехать в Киев и пикетировать дома премьера Владимира Гройсмана и министр энергетики Игоря Насалика, который пообещал выделить 300 млн грн на выплату шахтерских зарплат.
"Во-первых, этих денег хватит только закрыть долги за март, а во-вторых, кроме денег есть и более глобальная проблема - уголь не отгружают из-за того, что министерство энергетики установило цену, за которую на рынке не готовы платить. мы готовы сами продавать уголь, без министерства, а оно на это не идет", - сказал "Стране" Андрей Хмиль, бастующий шахтер со "Степовой".
По его словам, многие молодые шахтеры выезжают на заработки в Польшу, а остальные терпят и перебиваются за счет села и родни.
"Все шахты ГП "Львовуголь," остановились. Нам отступать некуда! Будем бороться до последнего! Дайте деньги на зарплаты шахтерам и развитие шахт", - такие лозунги постят в соцсетях шахтеры.
Но мощный протест, как в 90-х, не получается, утверждают горняки в соцсетях.
"Профсоюзное движение разрознено, нет солидарности и координации действий между трудовыми коллективами. Олигархат свое дело сделал", - сетуют шахтеры в соцсетях. Но обещают пожаловаться на власть в европейский суд по правам человека.
Кто-то, "задрав юбки", смеётся - на Мальдивах, кто-то, надрывается нося чемоданы взяток друг-дружке. Кто-то, под непрерывным обстрелов Врага на земле Украины... - А в это самое время тычячи рабов - бесплатно добывают уголь, плавят метал, вырабатывают электроэнергию.... - "Рабы по принуждению" в собственной стране
Из личной информации - кинули им что-то какой-то % от минималки за март. - Большинство открыто задаются вопросом: - А на ту ли страну они работают, не щадя своей жизни?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:............... - Вся реальная промышленность сегодня находится в стадии принудительной ликвидации и вывода капитала. В том же состоянии и население.
Проблем с решением этих вопросов нет по определению. - Есть вопросы с уровнем криминала во Власти. - Решение данного вопроса то же не есть "проблемным" - проблема как раз в том что это делается руками "ИЗ-ВНЕ". Насильно и системно уничтожается любой потенциал Украины.
Из Ваших постов всё равно не понятно, почему Вы писали: "Мне стыдно за Вас". Не согласен, что "это делается руками "ИЗ-ВНЕ". Всё это делается нашими собственными "руками" (точнее, руками наших можновладцив, которые и стали можновладцями на основе разворовывания и уничтожения нашей промышленности). И всё это делается не насильно, а вполне добровольно - разворовывать и разрушать значительно легче, чем создавать. . Точно так же не совсем согласен с zРадио. Коррупция, безусловно, важный фактор, но не единственный. И ликвидации коррупции недостаточно для возрождения и развития промышленности. Хотя, мне кажется, что он понимает это и у него просто терминологическая неточность - коррупцию zРадио трактует слишком расширительно, включая в нее и не коррупционные законы, мешающие развитию и способствующие олигархии и монополии.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Кудрявый, Ваш стыд стёрли, но за что Вам стыдно, я всё же не понял?
ЛАД написав:
Kudrjavuy написав:............... - Вся реальная промышленность сегодня находится в стадии принудительной ликвидации и вывода капитала. В том же состоянии и население.
Проблем с решением этих вопросов нет по определению. - Есть вопросы с уровнем криминала во Власти. - Решение данного вопроса то же не есть "проблемным" - проблема как раз в том что это делается руками "ИЗ-ВНЕ". Насильно и системно уничтожается любой потенциал Украины.
Из Ваших постов всё равно не понятно, почему Вы писали: "Мне стыдно за Вас".
На этой ветке я потратил месяц - и порядка 20 страниц текста выложено: 1. Кому это выгодно? 2. Кто за этим стоит? 3. Результат сегодня и в перспективе. 4. Связь своего криминала с иностранным.(деньги не пахнут) 5. методы и цели. 6. Как и почему эти вопросы решаются? И т.д. Вы же вновь, как лицо заинтересованное, или невменяемое - что может свидетельствовать только о вражеской принадлежности "крапаете муть" - при чём взрослым людям.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
http://kumar.dn.ua/news/v_ugledare_zheny_shakhterov_bjut_trevogu_iz_za_nevyplaty_zarplaty_gornjakam/2019-06-12-8973 В Угледаре жены шахтеров бьют тревогу из-за невыплаты зарплаты горнякам
Ситуация с задолженностью по заработной плате на государственных угольных предприятиях становится критической и на Западе, и на Востоке. Об этом сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Фейсбук.
"Ко мне обращаются жены шахтеров со всей Украины - женщины обеспокоены будущим своих семей. Когда мужчины в течение определенного времени не получают заработную плату, как можно жить и воспитывать детей здоровыми и счастливыми?
Например, жены горняков ГП ШУ "Южнодонбасское №1" и ГП "Шахта им. Сургая" сообщают, что их мужчинам (Шахта им. Сургая) за апрель заплатили только 27 процентов заработанных средств, а шахты "Южнодонбасская №1" вообще не заплатили ни копейки. Шахтеры остались без средств к существованию, в магазинах перестают давать продукты в долг.
«Мы бы приехали в Киев, но у нас нет средств», - жалуется жена горняка" - говорится в сообщении Михаила Волынца.
Уже семьи вымирают с голоду - а рабы добывают уголь во имя светлого будущего Украины - по Закону. И именно Законы прописаны только для рабов. В судах оказывается Законы Украины на них не распространяются - Правом, а только обязанностями!
Ощутите разницу с публикациями в эти же дни:
«ГО СРАЧ»: жители «ДНР» в шоке от полученной за два месяца зарплаты на «Стироле» https://replyua.net/news/152526-go-srac ... irole.html На расположенном на временно оккупированной территории Донецкой области концерне «Стирол» (Горловка), который был, так сказать, «национализирован» российской властью, люди впервые за два последних месяца получили заработную плату. Однако сотрудники предприятия, когда увидели сумму, которую они получили, «заклякли» в шоке. Как информирует replyua.net, пользователи социальных сетей отмечают, что работники получили по 550 российских рублей.
Из сообщений местного населения следует, что оккупационные власти реально издеваются над жителями ОРДЛО, выдавая им за тяжелый труд такие смешные деньги. Пользователи социальных сетей с издевкой интересуются, на что бы им потратить такую сумму – вложить в акции, золото, или же превратить в валюту? «ГО СРАЧ. Сегодня людям на «Стироле» выдали зарплату, впервые за два месяца. 550 МАТЬ ЕГО РУБЛЕЙ! Подскажите, куда лучше их вложить, в золото или акции? А может перевести в валюту?», - говорится в опубликованном в социальной сети посте.
В частности, в своих комментариях к посту люди предлагают жителям ОРДЛО такие варианты: «Прокатитесь на троллейбусе 275 раз!!!», «Просто подождите премию, а после гульните на все».
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД Что бы хотя бы "думать о политике" Вам необходимо научиться видеть ситуацию(Если Вы неспособны на собственном примере - то хотя бы на примере соседей) в Молдове: Где один представитель РФ с Европейскими гаслами против другого Ставленика РФ устраивает благодаря наличию Приднестровья "сумасшедший дом в Кишинёве".
При любом раскладе в проигрыше - население Молдовы.
И странным образом во время войны с РФ Украина становиться транзитной дорогой для радикально настроенных граждан РФ в Молдову - ????
А теперь прямо и официально: Где сидит и творит беспредел самый первый Враг каждого Украинца? - Что открыто продаёт родную страну?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.