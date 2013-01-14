Львовские шахтеры перекрыли трассы на Польшу и грозятся атаковать дом ГройсманаАлександра Харченко 12:38, сегодняЛьвовские шахтеры, как и обещали, перекрыли трассы на Польшу в знак протеста против невыплаты зарплаты и упадка угольной отрасли. Все шахты Западной Украины остановились. Горнякам задолжали за три месяца, а после обвала на шахте "Лисова" две недели назад и гибели двух шахтеров к ним приезжал президент Зеленский, после чего созвал СНБО по шахтерскому вопросу.Шахтеры говорят, что после визита Зе и заседания ничего не изменилось - денег им так и не выплатили.10 июня с утра около двухсот человек перекрыли дороги, ведущие к международному пункту пропуска "Рава-Русская" на Львовщине. Люди ходят туда-сюда с шахтерскими флагами по пешеходному переходу и пропускают только общественный транспорт и машины, в которых находятся дети.Среди автомобилистов шахтерская акция протеста вызвала гневную реакцию - мол, пусть блокируют чиновников и своей начальство, почему должны страдать простые люди, которые вынуждены стоять в пробке и искать объездные пути.Шахтеры действительно грозятся поехать в Киев и пикетировать дома премьера Владимира Гройсмана и министр энергетики Игоря Насалика, который пообещал выделить 300 млн грн на выплату шахтерских зарплат."Во-первых, этих денег хватит только закрыть долги за март, а во-вторых, кроме денег есть и более глобальная проблема - уголь не отгружают из-за того, что министерство энергетики установило цену, за которую на рынке не готовы платить. мы готовы сами продавать уголь, без министерства, а оно на это не идет", - сказал "Стране" Андрей Хмиль, бастующий шахтер со "Степовой".По его словам, многие молодые шахтеры выезжают на заработки в Польшу, а остальные терпят и перебиваются за счет села и родни."Все шахты ГП "Львовуголь," остановились. Нам отступать некуда! Будем бороться до последнего! Дайте деньги на зарплаты шахтерам и развитие шахт", - такие лозунги постят в соцсетях шахтеры.Но мощный протест, как в 90-х, не получается, утверждают горняки в соцсетях."Профсоюзное движение разрознено, нет солидарности и координации действий между трудовыми коллективами. Олигархат свое дело сделал", - сетуют шахтеры в соцсетях. Но обещают пожаловаться на власть в европейский суд по правам человека.