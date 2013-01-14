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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4239424042414242
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 19:49

Пожалуйста, забаньте Kudrjavuy
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 23:41

Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе
https://lenta.ru/news/2019/06/18/names/
Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года. Об этом сообщает вещательная организация NOS.

Как отмечается в материале, среди подозреваемых может оказаться командир базирующейся в Курске 53-й зенитно-ракетной бригады Сергей Мучкаев (Sergej Moetskajev). Утверждается, что мужчина в 2014 году был вместе с конвоем, перевозившем зенитный ракетный комплекс «Бук». Из последнего, как считает Совместная следственная группа (JIT), и был сбит «Боинг».

Также в списке числится Сергей Дубинский (Sergej Doebinski) с позывным Хмурый. Он якобы возглавлял российскую разведгруппу из примерно 300 человек, сформированную в 2014 году, и был причастен к транспортировке ЗРК. Третьим журналисты называют некоего Олега Пулатова (Oleg Poelatov), которого считают заместителем Дубинского.

Кроме того, журналисты упоминают украинца Ивана Безъязыкова. По их словам, именно на показаниях мужчины, ранее служившего в Вооруженных силах Украины, а затем работавшего с ополченцами, строится обвинение против россиян.

На 19 июня запланирована пресс-конференция JIT, ведущей расследование по делу о крушении. Отмечается, что на нем имена причастных могут быть названы официально.


А как в свое время ольгинские рассказывали, что это не они... как приводили в пример диспетчера Карлоса с летчиком Волошиным...

И некоторые даже им верили.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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