Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года. Об этом сообщает вещательная организация NOS.
Как отмечается в материале, среди подозреваемых может оказаться командир базирующейся в Курске 53-й зенитно-ракетной бригады Сергей Мучкаев (Sergej Moetskajev). Утверждается, что мужчина в 2014 году был вместе с конвоем, перевозившем зенитный ракетный комплекс «Бук». Из последнего, как считает Совместная следственная группа (JIT), и был сбит «Боинг».
Также в списке числится Сергей Дубинский (Sergej Doebinski) с позывным Хмурый. Он якобы возглавлял российскую разведгруппу из примерно 300 человек, сформированную в 2014 году, и был причастен к транспортировке ЗРК. Третьим журналисты называют некоего Олега Пулатова (Oleg Poelatov), которого считают заместителем Дубинского.
Кроме того, журналисты упоминают украинца Ивана Безъязыкова. По их словам, именно на показаниях мужчины, ранее служившего в Вооруженных силах Украины, а затем работавшего с ополченцами, строится обвинение против россиян.
На 19 июня запланирована пресс-конференция JIT, ведущей расследование по делу о крушении. Отмечается, что на нем имена причастных могут быть названы официально.
А как в свое время ольгинские рассказывали, что это не они... как приводили в пример диспетчера Карлоса с летчиком Волошиным...
И некоторые даже им верили.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.