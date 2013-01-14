Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года. Об этом сообщает вещательная организация NOS.



Как отмечается в материале, среди подозреваемых может оказаться командир базирующейся в Курске 53-й зенитно-ракетной бригады Сергей Мучкаев (Sergej Moetskajev). Утверждается, что мужчина в 2014 году был вместе с конвоем, перевозившем зенитный ракетный комплекс «Бук». Из последнего, как считает Совместная следственная группа (JIT), и был сбит «Боинг».



Также в списке числится Сергей Дубинский (Sergej Doebinski) с позывным Хмурый. Он якобы возглавлял российскую разведгруппу из примерно 300 человек, сформированную в 2014 году, и был причастен к транспортировке ЗРК. Третьим журналисты называют некоего Олега Пулатова (Oleg Poelatov), которого считают заместителем Дубинского.



Кроме того, журналисты упоминают украинца Ивана Безъязыкова. По их словам, именно на показаниях мужчины, ранее служившего в Вооруженных силах Украины, а затем работавшего с ополченцами, строится обвинение против россиян.



На 19 июня запланирована пресс-конференция JIT, ведущей расследование по делу о крушении. Отмечается, что на нем имена причастных могут быть названы официально.