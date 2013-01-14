Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года. Об этом сообщает вещательная организация NOS.
Как отмечается в материале, среди подозреваемых может оказаться командир базирующейся в Курске 53-й зенитно-ракетной бригады Сергей Мучкаев (Sergej Moetskajev). Утверждается, что мужчина в 2014 году был вместе с конвоем, перевозившем зенитный ракетный комплекс «Бук». Из последнего, как считает Совместная следственная группа (JIT), и был сбит «Боинг».
Также в списке числится Сергей Дубинский (Sergej Doebinski) с позывным Хмурый. Он якобы возглавлял российскую разведгруппу из примерно 300 человек, сформированную в 2014 году, и был причастен к транспортировке ЗРК. Третьим журналисты называют некоего Олега Пулатова (Oleg Poelatov), которого считают заместителем Дубинского.
Кроме того, журналисты упоминают украинца Ивана Безъязыкова. По их словам, именно на показаниях мужчины, ранее служившего в Вооруженных силах Украины, а затем работавшего с ополченцами, строится обвинение против россиян.
На 19 июня запланирована пресс-конференция JIT, ведущей расследование по делу о крушении. Отмечается, что на нем имена причастных могут быть названы официально.
А как в свое время ольгинские рассказывали, что это не они... как приводили в пример диспетчера Карлоса с летчиком Волошиным...
И некоторые даже им верили.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Новая Конституция: Как Зеленский намерен «разрубить узел» социальных гарантий Андрей Кислов 19:00 13-06-2019 https://golos.ua/i/687821 По экспертному мнению, в новом Основном законе будут сокращены социальные права граждан в соответствии с идеологией либерализации экономики, которую провозглашают в команде Президента. А власть Главы государства усилится.
«Подумать о 95% украинцев будет некому»
Представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук анонсировал введение двухпалатного парламента и ревизию Конституции. «Конституция будет изменена, но будет ли она изменена в какой-то части или же в целом, возможно, на референдуме - все это вопрос дискуссии», - сказал он.
В частности – возможно введение двухпалатного парламента. Стефанчук подчеркнул, что эта инициатива уже была поддержано на референдуме 2000 года. «Мы не готовы сегодня игнорировать мнение граждан, высказанное в 2000 году», - заявил Руслан Стефанчук.
Напомним, что 16 апреля 2000 года состоялся всеукраинский референдум, инициированный Президентом Леонидом Кучмой. Один из вопросов был сформулирован так: «Поддерживаете ли вы необходимость формирования двухпалатного парламента на Украине, одна из палат которого представляла бы интересы регионов Украины и способствовала бы их реализации, и внесение соответствующих изменений в Конституцию Украины и избирательное законодательство?».
Кроме того, предлагалось сократить количество депутатов с 450 человек до трехсот, снять с них неприкосновенность путем изъятия соответствующего пункта из Конституции. Президенту предоставлялась возможность роспуска Рады как по причине отсутствия коалиции в течение месяца, так и в случае, если Рада три месяца не утверждает госбюджет.
Более 80% граждан поддержали предложенные изменения. Но инициатива была раскритикована как попытки олигархов из окружения Кучмы сохранить власть и помешать Виктору Ющенко победить на следующих президентских выборах. Оппозиция пыталась оспорить законность этого референдума. Рада его результаты не имплементировала.
Тем не менее, после прихода Ющенко к власти, Конституционный Суд подтвердил обязательность утверждения Верховной Радой вынесенных на референдум законов, в том числе и Конституции (Решение КСУ от 16 апреля 2008 года). А к обсуждению двухпалатного парламента возвращались неоднократно.
Так, в 2013 году известный политик Александр Мороз предупреждал, что верхняя палата, которая будет представлять регионы, вступит в противоречие с нижней, сформированной из партий. Ведь в разных регионах отличается число избирательных округов, и представительство верхней и нижней (пропорциональной) палаты будет разным.
«Из-за этого существует угроза для принятия законодательных актов, поскольку они будут полностью подконтрольны исполнительной власти. При условии, что сегодня правительство действует в интересах бизнеса, подумать о 95% украинцев будет некому», - говорил Александр Мороз.
Кроме того, он отмечал: «Двухпалатный парламент — рудимент организации власти, который не подходит для унитарного государства и, в целом, является для Украины опасным». Подобное мнение 6 лет назад высказывал и глава Комитета Украины Александр Черненко, который считал, что идея двухпалатного парламента в Украине выглядит искусственно: «Это не панацея для Украины, которая является не федеративным, а унитарным государством»
Отметим, что в федеративных государствах верхняя палата представляет регионы и состоит из равного числа депутатов от каждого субъекта федерации. Как, например, в США или Германии. Зачастую она связана с региональными органами власти и склонна занимать позиции, близкие правительству страны, отмечают эксперты. А в унитарных государствах существование верхней палаты зачастую связано с традицией, как в Великобритании или Польше.
Эксперт по конституционному праву Александра Москалюк заявил «Слову и делу», что если потребуется согласие и верхней, и нижней палаты, то это может привести к законодательному коллапсу. «Если мы говорим именно об украинских реалиях, то возникает нюанс, что за счет этого усиливается институт Президента», – подчеркнул юрист.
«Мы должны начинать с раздела о правах и свободах граждан»
Политолог Руслан Бортник считает, что верхняя (региональная) палата нужна и в Украине, поскольку регионы страны сильно отличаются друг от друга. Ссылаясь на свои источники в АП, он утверждает, что проект новой Конституции предлагается написать с чистого листа. При этом, прообразом будет служить уже не конституция Франции (которая послужила образцом для действующей Конституции Украины), а конституция США. Дескать, закончить работу над новым Основным Законом предполагается к 1 сентября того года.
«Таким образом Зеленский попытается в один прием решить широкий спектр задач - начиная от ликвидации постсоветской системы социального обеспечения до перераспределения полномочий между ветвями власти и статуса Донбасса», - отмечает он.
Напомним, что минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе, заключенные между Украиной, РФ, Францией и Германией предусматривают «вступление в силу новой Конституции предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию». Изменения действующей Конституции застопорились после первого чтения 31 августа 2015 года. Тогда во время акции протеста у стен Верховной Рады взорвалась граната, погибли четверо правоохранителей. Затем из-за пункта об особом порядке местного самоуправления на Донбассе, начала распадаться правящая коалиция.
По мнению Руслана Бортника, новая Конституция, предусматривающая усиление представительство регионов в двухпалатном парламенте, удовлетворит требование минских соглашений. Но она не должна вызвать противодействие в Украине. «Федерализации не произойдет, ведь в США, кроме основного закона, действуют конституции штатов, а в Украине этого не будет», - пояснил он.
Кроме того, принять новую Конституцию легче, чем переписывать старую. «Для внесения изменений в действующую в Конституцию требуется голосование на двух сессиях Рады. При первом чтении необходимо 226 голосов депутатов, при втором - 300. А принятие новой Конституции проходит по процедуре обычного закона - нужно только 226 голосов», - говорит политолог.
Руслан Бортник считает, что команда Зеленского, таким образом, попытается «разрубить Гордиев узел» накопившихся проблем. «С помощью новых формулировок будут ликвидированы гарантии бесплатного образования и бесплатной медицинской помощи. Исчезнет норма о свободном использование русского языка, а также конституционный запрет на сужение существующих социальных прав при принятии новых законов», - предположил он.
Действительно, нынешняя Конституция провозглашает, что Украина - социальное государство. А Руслан Стефанчук подчеркивает: «Мы должны начинать с раздела о правах и свободах граждан. Там масса декларативных прав, которые абсолютно не имеют ни механизма реализации, ни механизма защиты этих прав. Это надо менять. Наша идеология в целом – оставить за государством сервисные функции, это и есть либертарианство в нашем понимании. Наша цель – украинская либеральная экономика».
Экономический либерализм предполагает минимальное «вмешательство» государства. Его роль ограничивается защитой частной собственности, контролем над правовой структурой функционирования свободных рынков. О социальной защите граждан речь не идет.
Пока проекта новой Конституции нет. Руслан Стефанчук сообщает: «Мы собираемся восстановить конституционную комиссию, потому что Президент и власть должны задавать направление, а именно профессионалы должны формировать структуру и логику».
Населению готовят официальный статус скота безропотного и без правного.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Если судить по предыдущему посту, то одни воры утопили страну в крови - приватизировали всё - пришли другие воры всё вырезали- вывезли, баранам на уши навешали лапши и выехали жить в свои "родовые имения":
Ассоциация Томаша Фиалы назвала 5 главных причин трудовой миграции из Украины [19:00 13 июня 2019 года ] http://ukrrudprom.com/news/Assotsiatsiy ... voy_m.html Большинство украинцев (51%) считают свой уровень доходов недостаточным для нормальной жизни, при этом довольны своей текущей работой — меньше половины населения (44%). Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса Барометр счастья в Украине, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией.
Отмечается, что в этом году интегральный показатель барометра составил 2,61 баллов из 5 возможных по шкале Лайкерта (0,14 баллов по сравнению с прошлым годом).
Ключевые факторы, которые оценивали респонденты — это: уровень доходов, текущая работа, системы здравоохранения и образования, социальная жизнь и досуг, безопасность, соблюдение прав, экология и общий опыт жизни в Украине.
Так, оценки системы здравоохранения разделились: 58% опрошенных не удовлетворены состоянием системы, при этом 42% оценивают отечественную медицину удовлетворительно или положительно.
Довольных системой образования оказалось почти 52%, при этом 48% отметили, что полностью или частично не удовлетворены ею.
72% респондентов не удовлетворены состоянием безопасности в стране и чувствуют себя неуверенно относительно собственного будущего, 62% отрицательно оценивают правовое поле и регулирования в стране, в частности в контексте отсутствия дискриминации и уровня демократических свобод.
“Ассоциация уже второй раз проводит собственное исследование уровня счастья украинцев, и второй раз результат индекса оказывается в отрицательной плоскости. Наши данные подтверждаются и мировыми отчетами, так, согласно World Happiness Report, Украина занимает 133 место из 156 стран, а, следовательно, входит в тридцатку самых несчастных стран мира”, — отметили в Ассоциации.
Эксперты подчеркивают, что это мощные сигналы того, что страна нуждается в комплексных структурных изменениях и реформах. Государство должно обеспечить базовые потребности граждан чувствовать себя безопасно и материально защищенными.
Также отмечается, что по данным Госслужбы статистики, с началом войны на Востоке в 2014 году около 1,3 миллиона украинцев мигрировали в другие страны. Как следствие, возникла ощутимая проблема трудовой миграции для страны в целом и нехватка профессионалов в корпоративном и промышленном секторах, которую остро чувствует бизнес.
Чтобы преодолеть этот негативный тренд, необходимые согласованные действия власти, бизнеса, гражданского общества, международных организаций, убеждены в Ассоциации.
“От власти ожидается повышение минимальной заработной платы (вместе с отвязки размера заработной платы от всех отчислений), повышение уровня безопасности (эффективная полиция и армия), улучшение правовой среды и правосудия в Украине, продолжение реформы здравоохранения, решение экологических проблем”, — подчеркнули эксперты.
Бизнес же в состоянии стимулировать персонал повышением заработной платы, переходом на “белую” зарплату, внедрением медстрахования и других социальных гарантий, обеспечением безопасных и комфортных условий труда и возможности сотрудников к развитию и неформальному обучению, добавили в ЕБА.
Напомним, что за прошлый год объемы денежных переводов от заробитчан в Украину составляли 14 миллиардов долларов, что на 19% больше, чем в 2017 году.
Кто из холопов успел сбежать - тот выживет, остальные официально переводятся в статус "рабов без Прав" - прав на жизнь в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Хочу отметить: Что Президент уже получил "уведомление" и ... покатил назад под предлогом "конституционного суда"... - Круче Ющенко падение....
Коррупционная система госвласти является главным врагом Владимира Зеленского - эксперт https://replyua.net/news/152845-korrupc ... spert.html Коррупционная система госвласти является главным врагом Владимира Зеленского - эксперт Юрий Кочевенко отметил, общаясь с журналистами Новости Украины – фром-юа, что коррупционная система госвласти является сегодня главным врагом для Владимира Зеленского. При этом эксперт по бренд-коммуникациям советует главе государства не прекращать ни на минуту борьбу на этом направлении, сообщает replyua.net.
По мнению Юрия Кочевенко, в настоящее время главным врагом для президента Украины является коррупционная система госвласти. Владимир Зеленский должен уделить данной проблеме особое внимание, не прекращая ни на минуту борьбы на этом направлении. Нынешний глава государства ничем не отличается от своих предшественников, и назначает на ключевые должности тех, кому он сам доверяет.
Зеленский, образно говоря, сидит верхом на тигре. Остановиться и слезть уже нельзя, поскольку животное просто сожрет тебя. Поэтому если президент перестанет махать шашкой, и слезет с тигра, он сразу же станет политическим трупом. Впрочем, говоря о назначениях, сделанных Владимиром Зеленским, нужно еще и анализировать, насколько они соответствуют интересам Украины. Понятно, что тебе гораздо спокойнее, если во главе СБУ стоит друг детства. Поэтому он и расставляет людей, которым доверяет. Читайте также: Зеленский старается заменить политиков, играющих против него вместе с Порошенко - Небоженко.
73% за диктатуру Конституции и...???
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Тысячелетняя история земледелия, старейшая культура возделывания земли.... - Официально "Африка" осталось легализовать проданные земли.
13.06.19 08:57 Сколько иностранных инвесторов обрабатывает украинскую землю Автор: Элина Редих https://biz.censor.net.ua/resonance/313 ... uyu_zemlyu В Украине более 50 иностранных инвесторов обрабатывают землю. Зафиксировано 208 сделок, в результате которых контролируются большие массивы земель. Такие цифры озвучил Михаил Амосов, координатор проекта Land Matrix в Украине и Восточной Европе. ukrainskuyu-zemlyu-obrabatyvaet-bolee-50-inostrannyx-investorov-moratorij-s/x-zemlya-mixail-amosov-land-matrix 01
БизнесЦензор поговорил с Михаилом и узнал, сколько украинских земель обрабатывают иностранные компании и есть ли в Европе такие же агрохолдинги, как в Украине.
Что такое Land Matrix
Land Matrix – это глобальная независимая инициатива по мониторингу земли. Была создана в 2010 году организациями из Италии, Швейцарии и Южной Африки.
Местные представительства инициативы работают в Украине,Южной Африке и на Филиппинах. Они покрывают регионы Восточной Европы, Латинской Америки, весь африканский континент и Азию. Центральный офис находится в Риме, на базе International Land Coalition.
Ученые из организаций заметили тренд концентрации больших массивов земель крупными компаниями: агрохолдингами, инвестиционными компаниями и пенсионными фондами. И решили создать независимую базу, куда бы вносились все земельные сделки в мире.
Изначально ученые из институтов собирали информацию для своих работ в файлах Excel. Позже было решено объединить все в веб-проект. Информацию для базы получают из СМИ, новостей компаний и их финансовых отчетов, сайта Антимонопольного комитета и многих других источников.
Сегодня Land Matrix – это система, в которой фиксируются все земельные сделки, начиная от 200 га. Еще одно условие – сделка должна произойти после 2000 года.
Амосов говорит, что всплеск агро инвестиций начался в 2008 году, после финансового кризиса. Тогда начало исчезать много средних и малых фермеров. А рост агрохолдингов ускорился.
В базу вносятся как юридические, так и физические лица – инвесторы. А также отмечаются сделки, в которых произошло нарушение прав человека в ходе оформления земельной сделки.
О нарушениях и концентрации больших массивов земли
Больше всего нарушений фиксируется в странах Африки. Поскольку кадастр не достаточно наполнен или отсутствует, а землей распоряжаются племена. Вожди племени договариваются с инвесторами в устной форме.
Сделки не фиксируются на бумаге. Иногда власти продают или сдают землю в аренду без ведома местного племени.
В Украине ситуация с кадастром лучше. Но есть другие проблемы. Например, мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Запрет на покупку/продажу земли был введен, чтобы избежать появления агрохолдингов. Но на деле получилось все наоборот.
"Агрохолдинги покупают целые предприятия. Арендуют землю по низким ценам. Часто из-за значительной интенсификации производства качество земель ухудшается, а социальная ответственность агрохолдингов оставляет желать лучшего", – говорит Амосов.
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Михаил Амосов, координатор проекта Land Matrix в Украине и Восточной Европе.
Но отмечает, что сейчас наблюдается положительный тренд. Агрохолдинги, акции которых котируются на биржах, начали более ответственно относиться к землям. Хотя и среди малых и средних фермеров достаточное количество безответственных.
По его словам, в Европе такую картину увидеть невозможно. Максимальный размер агрохолдингов – 60 тыс. га. Но таких в ЕС несколько. В основном, земельный банк "крупных", по европейским меркам холдингов, – 30 тыс. га.
В это же время, крупнейший в Украине агрохолдинг Kernel Андрея Веревского имеет земельный банк 550 тыс. га. А земельные банки в 60 тыс. га и меньше имеют компании, которые занимают 25 и выше позиции в рейтинге ста крупнейших холдингов Украины.
Первые сто украинских агрохолдингов обрабатывают 15% сельскохозяйственных земель. В земельном банке иностранных компаний – около 10% украинских с/х земель.
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Есть еще одна категория. Это условные "иностранцы". То есть, инвестор украинский, но компания зарегистрирована в офшорах. Зачастую на Кипре, в Нидерландах и Люксембурге.
Регистрация в офшорах проводится по нескольким причинам. Уклонение от налогов и защита своей компании от рейдерства. В Украине гораздо больше компаний, которые работают в офшорах, чем в ЕС.
В Европе больше следят за уплатой налогов. Можно встретить компании, которые зарегистрированы в Люксембурге, но их не много.
Почему иностранцы инвестируют в Украину
Покупка украинских компаний иностранцами – не всегда желание работать в Украине и развивать наш агропромышленный комплекс. Чаще всего, нашу землю обрабатывают компании из стран, которые нуждаются в продовольствии.
"Есть страны, которые не могут обеспечить свою продовольственную безопасность. Но у них есть много денег. Потому они инвестируют в наше сельское хозяйство для себя", – говорит Амосов.
Яркий пример – покупка "Мрии" государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, компанией Saudi Agricultural and Livestock Investment Co. (SALIC). Теперь SALIC обрабатывает 195 тыс. га в Украине.
Также у SALIC в Украине есть компания East Grains LLC, которая занимается экспортом зерновых. Кроме этого, арабские инвесторы озвучивали идею строительства портового терминала и инвестиций в украинские железные дороги. Саудиты строят систему обеспечения своей страны продовольствием.
Еще один пример – Китай, который концентрирует большие участки земель. Но пока больше в странах Азии и Африки. В Африке Китаю интересны не только с/х земли, но и участки с лесом и сырьевые базы полезных ископаемых.
"Был случай, когда в Африке без ведома общины китайцам продали 1,5 тыс. га. Но потом племя их оттуда выгнало", – приводит пример Амосов.
Сегодня, согласно системе Land Matrix, в Украине работает более 50 иностранных инвесторов, которые контролируют более 3,5 млн земель. Но Михаил говорит, что большая проблема не иностранцы, а мораторий и концентрация больших массивов "в одних руках".
Именно из-за моратория в Украине возникли агрохолдинги. Более того, аренда стала основным способом контролировать с/х землю. Из-за этого агрохолдинги, имея доступ к дешевому финансированию, поддержку государства и рынков, могут предлагать владельцам паев большую арендную плату, чем фермеры. Тем самым они вытесняют малое и среднее фермерство из села.
Украинцы вынуждены бежать - обрабатывать Землю в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Польше, РФ,...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
На фоне тотальных трёх "Дэ" все "удивляются" и откуда "такие цифры"? Больше чем из Гондураса.
Стало известно, сколько украинцев хочет уехать и не возвращаться: цифра удручает #Банкова13.06.2019 23:00 | Соцпортал https://socportal.info/2019/06/13/stalo ... chaet.html Более 5 миллионов украинцев хотят уехать за границу на заработки. Часть не хотела бы вернуться назад. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Национального совета экономразвития Алексей Дорошенко, передает Соцпортал со ссылкой на finance.ua.
- Благодаря сотрудничеству с Research & Branding Group можем получать социологические исследования на темы, которые чаще всего становятся главными в СМИ. На этот раз Национальный совет экономического развития обратился к исследованию темы трудовой миграции. Мы ее знаем только по тому, сколько денег украинцы перечисляют из-за границы через банки, на этом наши знания заканчиваются, – говорится в сообщении. Согласно исследованию:
1,3 млн человек хотят покинуть страну в поисках лучшей доли и не возвращаться никогда. 3,8 млн рассматривают трудовую миграцию как способ заработать. 5,1 млн украинцев хотят уехать за границу на заработки. 80,2% опрошенных при любых условиях не хотят выезжать работать за границу, а 7,8% не могут дать точного ответа. - Во-первых, потенциал трудовой миграции из страны присутствует в количестве 5 млн человек. Во-вторых, данные только приблизительные, поскольку после переписи населения Украины может произойти, что по состоянию на 2019 год численность населения составляла не 42,4 млн человек, а 36 млн. Тогда потенциал трудовой миграции составляет 4,3 млн граждан, которые будут развивать другие страны, оставляя наших пенсионеров наедине. В-третьих, подавляющее большинство хочет жить в собственной стране при любых условиях. В-четвертых, трудовые мигранты являются потенциальной движущей силой страны, в том числе реформ, если они будут возвращаться в Украину. В любом процессе можно искать негатив, а можно видеть в нем и позитив. Хотя и лишь на будущее, – отмечает эксперт.
Цифры много спорные, ведь по "хлебу нас уже 28 миллионов"!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Глава ВСУ назвал ключевую ошибку в войне на Донбассе
Если бы в мае 2014 года Генштаб приказал закрыть границу с Россией, Украина бы не претерпела таких страшных потерь.
Об этом в интервью «Вернись живым» рассказал начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак, передает Апостроф.
По его словам, именно тогда появилось ощущение, что эта война надолго.
«Я осознал это, когда мы в мае 2014 года не закрыли границу. Ту, которая сегодня неподконтрольна нам. У нас были планы, у нас были решения, у нас были уже подготовлены войска для того, чтобы это сделать. Но, к сожалению, в Киеве, в Генштабе, изменились решение, изменилась структура проведения операций, и мы не закрыли тогда границу. А потом были страшные потери у Зеленополья, Изварино… Все должно происходить вовремя. А попытка закрыть границу вблизи Зеленополья и Изварино уже была несвоевременной. Надеюсь, те, кто будут писать учебники по истории, и те, кто захочет расследовать, докопаются до того, почему так произошло», — рассказал генерал-лейтенант.
По его словам, бойцы ВСУ ждали приказа, который так и не поступил.
«Мы уже были готовы, ждали только на команду «вперед». Но эта команда не поступила. Это была вторая половина мая 2014 года», — добавил Хомчак.
Аналитик «Украинского института будущего» Юрий Романенко комментирует взгляд Владимира Горблина на политическое зазеркалье Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Интересно, а почему нет понимания, кто за этим стоит? Вернее кто "заказывает музыку"? Бывает всякое, но так.....
14.06.19 13:53 "Іди нах#й! Ти хто така? Ти, бл#дь, ур**, похудєй сначала кілограм на 30", - глава Васильковского райсовета Баласинович общается с полицейской (обновлено). ВИДЕО https://censor.net.ua/video_news/313238 ... lasinovich В сети появилась видеозапись, на которой глава Васильковского райсовета Наталия Баласинович, сидя в автомобиле с сигаретой, нецензурно выражается в адрес своего собеседника. Внимание! Нецензурная лексика! Как сообщает Цензор.НЕТ, авторы видеозаписи утверждают, что Баласинович, находясь в нетрезвом состоянии, материт полицейскую.
<video controls="controls" tabindex="0" preload="metadata" autobuffer style="width:640px; height:480px;" poster="https://storage2.censor.net/video/3/140619_bal.jpg" ><source src="https://storage2.censor.net/video/3/140619_bal.mp4" type="video/mp4" /></video> Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я знахожуся в стані, в якому я є", - телезрители заподозрили нардепа Мосийчука в том, что он пришел нетрезвым на прямой эфир. ВИДЕО
Наталья Баласинович занимает 30 место в избирательном списке партии "Европейская солидарность".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
От такий слуга "Слуги народу": "У Зеленського виявився свій Свинарчук. Цей пан був мною спійманий на розкраданні в пальному, квартирах і харчуванні в армії", - Чорновол п’ятниця, 14 червень 2019, 14:40 Twittergoogle_plus https://patrioty.org.ua/politic/ot-taky ... 83030.html
Якщо вибори до Верховної Ради 2019-го пройдуть восени, то з перших 100 кандидатів у списку президентської партії "Слуга народу" може нікого не залишитися. Таку думку висловила в ефірі ObozTV народний депутат від фракції "Народний фронт" Тетяна Чорновол, коментуючи скандал із Юрієм Гусєвим – замішаним у корупції ексзаступником міністра оборони, який потрапив у списки "Слуги народу", зазначають Патріоти України.
"Гарний "дзвіночок" зараз пролунав щодо пана Гусєва в списках. Тому що особисто цей пан був мною спійманий на розкраданні в пальному, квартирах і харчуванні в армії", – розповіла Чорновол.
Вона нагадала, що в 2015-2016 роках Гусєв недовгий час обіймав посаду заступника міністра оборони Степана Полторака.
"Тобто це а-ля Свинарчук, який раптом потрапив у список уже Зеленського", – провела аналогію депутат.
До того ж, на її думку, масштаби скандалу навколо Гусєва навіть більші, ніж навколо Свинарчука.
"З пального ми його (Гусєва. – Ред.) за руку впіймали – 130 млн. До речі, ми їх повернули державі. З харчування в армії – 190 млн. І на квартирах зловили із самого початку. Але, на жаль, зірвалася вся програма, оскільки квартири не були куплені", – поділилася Чорновол.
Нардеп повідомила, що вона є автором заяв у цій справі до НАБУ і Генеральної прокуратури. Після того скандалу Гусєв був звільнений, проте так і не покараний.
"Сьогодні пройшла інформація, що зі списку він знятий. Але це не означає, що він не в команді (президента Зеленського. – Ред.). І це дивно. Скандал зі Свинарчуком, а тут такого Гусєва-свинарчука беруть у список", – зазначила Чорновол.
"Чому Зеленський так апелює до дострокових виборів? Проблема в тому, що якщо вибори зараз дотягнути до осені, з його "списку 100" не залишиться нікого. Доведеться всіх знімати. Поки вони там, тому що про них ніхто нічого не знає. Але та система, звідки вони беруться... Вибачте, але я думаю про найгірше", – зізналася вона.
Як повідомлялося кандидат у кандидати в народны депутати Юрій Гусєв обіймав 41 місце в передвиборчому списку партії "Слуга народу".
Після того, як у ЗМІ просочилася інформація про причетність Гусєва до корупційних схем, ексчиновник сам відмовився від участі у виборах від президентської партії. Водночас він запевнив, що залишиться в команді Зеленського, але в іншій ролі.
Крім Гусєва, про свій вихід зі списку "Слуги народу" оголосили ще двоє кандидатів – Дмитро Співак (№33) і Вадим Гутцайт (№81). А тусівниця з Києва Ірина Панченко під №73 була виключена за результатами "додаткової перевірки".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.