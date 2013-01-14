Новая Конституция: Как Зеленский намерен «разрубить узел» социальных гарантийАндрей Кислов 19:00 13-06-2019По экспертному мнению, в новом Основном законе будут сокращены социальные права граждан в соответствии с идеологией либерализации экономики, которую провозглашают в команде Президента. А власть Главы государства усилится.«Подумать о 95% украинцев будет некому»Представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук анонсировал введение двухпалатного парламента и ревизию Конституции. «Конституция будет изменена, но будет ли она изменена в какой-то части или же в целом, возможно, на референдуме - все это вопрос дискуссии», - сказал он.В частности – возможно введение двухпалатного парламента. Стефанчук подчеркнул, что эта инициатива уже была поддержано на референдуме 2000 года. «Мы не готовы сегодня игнорировать мнение граждан, высказанное в 2000 году», - заявил Руслан Стефанчук.Напомним, что 16 апреля 2000 года состоялся всеукраинский референдум, инициированный Президентом Леонидом Кучмой. Один из вопросов был сформулирован так: «Поддерживаете ли вы необходимость формирования двухпалатного парламента на Украине, одна из палат которого представляла бы интересы регионов Украины и способствовала бы их реализации, и внесение соответствующих изменений в Конституцию Украины и избирательное законодательство?».Кроме того, предлагалось сократить количество депутатов с 450 человек до трехсот, снять с них неприкосновенность путем изъятия соответствующего пункта из Конституции. Президенту предоставлялась возможность роспуска Рады как по причине отсутствия коалиции в течение месяца, так и в случае, если Рада три месяца не утверждает госбюджет.Более 80% граждан поддержали предложенные изменения. Но инициатива была раскритикована как попытки олигархов из окружения Кучмы сохранить власть и помешать Виктору Ющенко победить на следующих президентских выборах. Оппозиция пыталась оспорить законность этого референдума. Рада его результаты не имплементировала.Тем не менее, после прихода Ющенко к власти, Конституционный Суд подтвердил обязательность утверждения Верховной Радой вынесенных на референдум законов, в том числе и Конституции (Решение КСУ от 16 апреля 2008 года). А к обсуждению двухпалатного парламента возвращались неоднократно.Так, в 2013 году известный политик Александр Мороз предупреждал, что верхняя палата, которая будет представлять регионы, вступит в противоречие с нижней, сформированной из партий. Ведь в разных регионах отличается число избирательных округов, и представительство верхней и нижней (пропорциональной) палаты будет разным.«Из-за этого существует угроза для принятия законодательных актов, поскольку они будут полностью подконтрольны исполнительной власти. При условии, что сегодня правительство действует в интересах бизнеса, подумать о 95% украинцев будет некому», - говорил Александр Мороз.Кроме того, он отмечал: «Двухпалатный парламент — рудимент организации власти, который не подходит для унитарного государства и, в целом, является для Украины опасным». Подобное мнение 6 лет назад высказывал и глава Комитета Украины Александр Черненко, который считал, что идея двухпалатного парламента в Украине выглядит искусственно: «Это не панацея для Украины, которая является не федеративным, а унитарным государством»Отметим, что в федеративных государствах верхняя палата представляет регионы и состоит из равного числа депутатов от каждого субъекта федерации. Как, например, в США или Германии. Зачастую она связана с региональными органами власти и склонна занимать позиции, близкие правительству страны, отмечают эксперты. А в унитарных государствах существование верхней палаты зачастую связано с традицией, как в Великобритании или Польше.Эксперт по конституционному праву Александра Москалюк заявил «Слову и делу», что если потребуется согласие и верхней, и нижней палаты, то это может привести к законодательному коллапсу. «Если мы говорим именно об украинских реалиях, то возникает нюанс, что за счет этого усиливается институт Президента», – подчеркнул юрист.«Мы должны начинать с раздела о правах и свободах граждан»Политолог Руслан Бортник считает, что верхняя (региональная) палата нужна и в Украине, поскольку регионы страны сильно отличаются друг от друга. Ссылаясь на свои источники в АП, он утверждает, что проект новой Конституции предлагается написать с чистого листа. При этом, прообразом будет служить уже не конституция Франции (которая послужила образцом для действующей Конституции Украины), а конституция США. Дескать, закончить работу над новым Основным Законом предполагается к 1 сентября того года.«Таким образом Зеленский попытается в один прием решить широкий спектр задач - начиная от ликвидации постсоветской системы социального обеспечения до перераспределения полномочий между ветвями власти и статуса Донбасса», - отмечает он.Напомним, что минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе, заключенные между Украиной, РФ, Францией и Германией предусматривают «вступление в силу новой Конституции предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию». Изменения действующей Конституции застопорились после первого чтения 31 августа 2015 года. Тогда во время акции протеста у стен Верховной Рады взорвалась граната, погибли четверо правоохранителей. Затем из-за пункта об особом порядке местного самоуправления на Донбассе, начала распадаться правящая коалиция.По мнению Руслана Бортника, новая Конституция, предусматривающая усиление представительство регионов в двухпалатном парламенте, удовлетворит требование минских соглашений. Но она не должна вызвать противодействие в Украине. «Федерализации не произойдет, ведь в США, кроме основного закона, действуют конституции штатов, а в Украине этого не будет», - пояснил он.Кроме того, принять новую Конституцию легче, чем переписывать старую. «Для внесения изменений в действующую в Конституцию требуется голосование на двух сессиях Рады. При первом чтении необходимо 226 голосов депутатов, при втором - 300. А принятие новой Конституции проходит по процедуре обычного закона - нужно только 226 голосов», - говорит политолог.Руслан Бортник считает, что команда Зеленского, таким образом, попытается «разрубить Гордиев узел» накопившихся проблем. «С помощью новых формулировок будут ликвидированы гарантии бесплатного образования и бесплатной медицинской помощи. Исчезнет норма о свободном использование русского языка, а также конституционный запрет на сужение существующих социальных прав при принятии новых законов», - предположил он.Действительно, нынешняя Конституция провозглашает, что Украина - социальное государство. А Руслан Стефанчук подчеркивает: «Мы должны начинать с раздела о правах и свободах граждан. Там масса декларативных прав, которые абсолютно не имеют ни механизма реализации, ни механизма защиты этих прав. Это надо менять. Наша идеология в целом – оставить за государством сервисные функции, это и есть либертарианство в нашем понимании. Наша цель – украинская либеральная экономика».Экономический либерализм предполагает минимальное «вмешательство» государства. Его роль ограничивается защитой частной собственности, контролем над правовой структурой функционирования свободных рынков. О социальной защите граждан речь не идет.Пока проекта новой Конституции нет. Руслан Стефанчук сообщает: «Мы собираемся восстановить конституционную комиссию, потому что Президент и власть должны задавать направление, а именно профессионалы должны формировать структуру и логику».