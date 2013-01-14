Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Название статьи не всегда определяет суть в ней изложенного без лицемерия и наёмных кликуш, о происхождении капитала:
Формула успеха: Зачем Ахметов и Порошенко придумали Роттердам плюс — расследование ................................................................................... https://biz.nv.ua/publications/formula- ... 49297.html По словам Семинского, которого Рудьковский позвал руководить НГД, доли распределились так: 50% — Рудьковский, 50% — Шуфрич. “Причем в доле Рудьковского — “сижу” я с 10%, а в доле Шуфрича — Медведчук”,— объясняет экс-глава компании.
Пару лет назад в интервью НВ Игорь Кононенко, депутат Блока Петра Порошенко (БПП) и многолетний бизнес-партнер главы государства, заявил: в начале нулевых НГД рейдерством отобрали у порошенковской группы компаний Укрпроминвест.
Семинский в итоге также потерял акции: его 10% не фигурировали в официальных документах. И когда в 2004‑м он потребовал их, Рудьковский ответил, что их следует отдать, для получения протекции Александру Морозу, кандидату в президенты от Соцпартии. Семинскому взамен пообещали место в списке этой политсилы. Однако в итоге он так его и не получил. Как и Мороз — “своей” доли.
Как слуги народные нацарёвывают ... -? Минималку по пол года не получают? Отношение ко всем может быть только одно: "Савченко"! - Это самый страшный Враг Украины и её населения!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Сегодня давно ни кого не смущает кто за этим стоит, и почему "впоймали в Киеве?" - может в Киеве уже готовят "референдум?" Или мавр сделал своё дело и спокойно отдыхал, но кто-то не выдержал поймал? https://fakty.ua/308559-zaderzhan-byvsh ... estno-foto Пора списывать злодеяния по Киеву? Война всё спишет?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Оказывается Украину имеют все - кроме тех, кто её строил и создавал - "Населения"
Выкупленный арабами агрохолдинг “Мрия” сменил название [18:40 14 июня 2019 года ] http://ukrrudprom.com/news/Vikuplenniy_ ... vanie.html Агрохолдинги “Мрия” и CFG (Continental Farmers Group), имеющие общего инвестора Salic UK, завершили процесс объединения бизнесов и меняют название на “Континентал”. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Интерфакс-Украина.
“(Компании) будут работать под единым брендом — “Континентал Фармерз Групп”, обрабатывая земли на территории пяти областей Западной Украины. Центральный офис компании, как и ранее, будет находиться в Тернополе, а представительства “Континентала” будут работать в Киеве и Вырове (Львовская обл.)”, — сказано в сообщении.
Гендиректором объединенной компании с июня 2019 года назначен Георг фон Нолкен, ранее занимавший должность операционного директора.
В компании отмечают, что пгрохолдинг “Мрия” и компания CFG, в состав которой входят дочерние предприятия “Агро ЛВ” и “Грейнлэнд”, работают как единый бизнес с ноября 2018 года.
Объединенный земельный банк в обработке “Континентал” составляет 195 тыс. га в четрырех областях на Западной Украине.
Как сообщалось, осенью 2018 года Mriya Farming PLC (Великобритания) и SALIC UK Ltd (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company, Великобритания) завершили сделку покупкибольшинства сельскохозяйственных активов группы “Мрия”.
Перед этим “Мрия” в августе завершила реструктуризацию долга. В результате операции общая долговая нагрузка “Мрии” снизилось с $1,1 млрд до $309,5 млн.
Salic через копанию United Farmers Holding Company (UFHC) владеет в Украине сельхозкомпанией Continental Farmers Group (CFG), основные активы которой расположены во Львовской области.
Созданная в 2011 году Salic занимается обеспечением продовольствием населения Саудовской Аравии и принадлежит Фонду государственных инвестиций Королевства.
“Мрия” — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. Его земельный банк составлял 165 тыс. га, расположенных в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривненской областях. Мощности элеваторов и зернохранилищ агрохолдинга оцениваются в 380 тыс. тонн.
В августе 2014 года “Мрия” сообщила о дефолте. Совокупная задолженность с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, составляла около $1,3 млрд.
В начале февраля 2015 года операционный контроль над ним перешел к кредиторам, которые избрали новое руководство, а в сентябре 2016 года комитеты кредиторов и бондхолдеров агрохолдинга согласовали условия реструктуризации долгового портфеля компании, который составлял $1,1 млрд.
По факту мошенничества возбужден ряд уголовных дел. Сын Ивана Гуты — Николай — объявлен в розыск по линии Интерпола, был выдан Швейцарией в ноябре 2018 года Украине, после чего отпущен украинским судом под личное обязательство. А уже в конце 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла уголовное производство против Николая Гуты.
Во желающих легализовать - "покупку Земли"...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Аброськин заявил, что за бунтами в украинских колониях стоят "воры в законе" 14:59, 15 июня 2019 https://strana.ua/news/206575-abroskin- ... bunty.html Причиной участившихся бунтов и ЧП в колониях и других исправительных учреждений является деятельность сторонников воровских традиций, которые создают преступные организации, чтобы противодействовать государству. Об этом первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин написал в Facebook.
"Сегодня, к сожалению, в каждой области страны есть "положенцы", которые по согласованию с "ворами в законе" в местах лишения свободы выбирают так называемых "смотрящих", деятельность которых, прежде всего, направлена на ослабление режима содержания, по принципу "поддерживаешь воровское движение - живешь комфортно, получаешь "грел" и привилегии", - написала Аброськин в Фейсбук.
По его словам, главной целью деятельности так называемых "воров в законе" является личное обогащение и наполнения разного рода "общаков", которые и являются финансовой основой для дальнейшей преступной деятельности и распространения "воровской идеологии".
"На сегодня подконтрольное ворам только одно учреждение перечисляет в "воровской общак" до 500 тыс. грн ежемесячно, кстати в настоящее время в Украине функционируют 138 учреждений исполнения наказаний", - отметил Аброськин.
Он также отметил, что за часть этих денег созданы и действуют различные подконтрольные "ворам" общественные организации, отдельные псевдоактивисты, нанимаются адвокаты, а также коррумпируются сотрудники правоохранительных органов и судьи.
"В последнее время "воры" активно используют разного рода журналистов, правозащитные группы, цель одна - ослабление режима содержания в исправительных учреждениях, дискредитация руководителей разного уровня правоохранительных органов, занимающих принципиальную позицию", - добавил он.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Не заплатила: У гімназії Дніпра школярку не перевели до наступного класу субота, 15 червень 2019, 20:54 https://patrioty.org.ua/society/ne-zapl ... 83220.html Дівчинку, яка закінчила дев'ятий клас, не перевели до наступного через те, що її батьки не платили "благодійні внески".
У гімназії Дніпра учнів не перевели до десятого класу, тому що батьки не платили до фондів. Про це повідомляє «Днепр вечерний», посилаючись на дані соцмереж, передають Патріоти України.
Гімназія знаходиться на лівому березі Дніпра за адресою: вул. Гулі Корольової, 14 Б. «Моя найстарша донька Софія, а у мене троє янголят, навчається у «гімназії 3», з п’ятого по дев’ятий клас, де навчання було і трошки зі скрипом, і на ура, по-різному, як у всіх. Склала успішно ДПА, середній бал хороший! Постало питання переходу до десятого класу, і тут, як грім з ясного неба, шок, виявляється, що нас до десятого класу не беруть», - написала мати однієї з учениць Тетяна Коник. Вона пояснила це тим, що сім’я не платила «благодійні внески». У коментарях користувачі зазначають, що це не поодинокий випадок.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
В то время, когда весь мир бредит экологичным электротранспортом ... "одарённые и успешные" заканчивают разбирать трамвайные рельсы по всему Донбассу, не для кого не секрет, что пошли в ход магистралные Ж/Д пути.... Идём в Европу! Или воры разграбившие - за эти средства покупают недвижимость в цивилизованных странах?
В последнее время не только в городских, но и региональных средствах массовой информации можно наблюдать натуральную истерику по поводу процесса демонтажа трамвайных коммуникаций в Краматорске.Причем, несмотря на многочисленные заявления местных властей о том, что трамвайное движение в Краматорске давно уже стало слишком обременительным грузом для бюджета, и заверения об открытости процесса демонтажа рельс и шпал, отдельные любители теории "Вселенского воровского заговора" настойчиво пробивают в головы населения мысль о том, что за счет продажи коммуникаций ТТУ, городское начальство, всенепременно, настроит себе дач и знатно отдохнет на Багамах и прочих курортах. А городу не достанется ничего.
Ярким образчиком подобного подстрекательства и разжигания слухов может служить, например, публикация информационного агентства "Вчасно" под характерным названием "Вивозять у невідомому напрямку»: на Донеччині вирізають майно трамвайного управління". Обличающей стороной в публикации выступают так называемые "активисты", одни фамилии которых давным-давно набили оскомину всей вменяемо-читающей и граждански активной публике Краматорска. А вот получить официальный комментарий у властей города, издание почему-то не удосужилось. Наверное, потому что комментарий мог значительно снизить градус "жаренности" и сенсационности публикации.
Наше издание попыталось устранить эту недоработку. И вот что из этого получилось.
02
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС городскому голове Краматорска А. Панкову, 20.05.2019 г.
Уважаемый Андрей Викторович!
Прошу Вас отдать распоряжение руководителям соответствующих отделов и структур горсовета и горисполкома предоставить редакции ответы на следующие вопросы:
1. Определена ли общая стоимость материальных ценностей трамвайного хозяйства Краматорска (контактный провод, рельсы, шпалы, трамвайные вагоны и т.д.)? Кто именно производит такую оценку?
2. Кто и на каком основании сегодня занимается демонтажем контактного провода и рельсов на территории города? О каком количестве (м, км) данных материалов в целом идет речь?
3. Куда именно свозятся демонтируемые провода и рельсы, кто несет за них материальную ответственность и каковы планы по их дальнейшему использованию? Предполагается ли их полная продажа, каким именно образом, или же планируется дальнейшее использование этих материалов для нужд КТТУ?
4. Каковы планы на вагонное хозяйство? Действительно ли есть иногородние желающие приобрести эти трамваи, или же их планируется пустить на металлолом? И в первом, и во втором вариантах – о какой стоимости этих материальных ценностей может идти речь? Кто их будет оценивать?
5. Имеются ли конкретные планы по дальнейшему использованию территории и коммуникаций бывшего трамвайного депо?
6. Действительно ли судами различной инстанции в данный момент рассматривается законность ликвидации трамвайного движения в Краматорске? Законен ли процесс демонтажа коммуникаций сейчас, до вынесения окончательного решения со стороны судебных органов?
7. В какие сроки предполагается завершить процесс демонтажа трамвайных коммуникаций в Краматорске и каким образом планируется дальнейшее благоустройство или использование мест их бывшего размещения?
С уважением, Выголов В.В., журналист Интернет-издания «ОбщеЖитие»
03
О РАССМОТРЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ЗАПРОСА, 22.05.2019 г.
Уважаемый Виталий!
Исполнительный комитет Краматорского городского совета рассмотрел информационный запрос от 20.05.2019 г., и сообщает следующее.
Руководствуясь частью третьей статьи 22 Закона Украины "О доступе к публичной информации", Ваш запрос направлен в отдел коммунальных ресурсов и самоуправляющегося контроля (пл. Мира, 2), Управление капитального строительства и перспективного развития города (ул. Беляева, 113) и КП КТТУ (ул. Аэроклубная, 103), для рассмотрения и дальнейшего информирования.
С уважением, управляющий делами А.М. Давискиба.
04
О РАССМОТРЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ЗАПРОСА (2), 27.05.2019 г.
Уважаемый Виталий!
Управление капитального строительства и перспективного развития города Краматорского городского совета на Ваш запрос (...) о демонтаже трамвайной линии и контактной сети в Краматорске, направленный письмом Исполнительного комитета (...), сообщает следующее.
Учитывая значительный объем запрашиваемой информации, принимая во внимание значительную загруженность работой управления, на основании ч..4 ст, 20 Закона Украины «О доступе к публичной информации», распорядитель информации - может продлить срок рассмотрения запроса до 20 рабочих дней.
Таким образом, учитывая срок получения запроса, ответ будет предоставлен не позднее 24.06,2019 г,
Начальник Управления капитального строительства и перспективного развития города Краматорского городского совета С.И. Османов.
05
ОТВЕТ НА ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС, городской голова А.В. Панков, 12.06.2019 г.
Уважаемый господин журналист!
Исполком Краматорского городского совета сообщает следующее.
Демонтажем трамвайных путей занимается Управление капитального строительства и перспективного развития города Краматорского городского совета, в качестве заказчика по договору подряда от 04.04.2019 с ООО «АвтоИнтерСтрой" по проекту демонтажа. Договор на демонтаж трамвайных путей и контактной сети заключен с подрядчиком по результатам проведенной процедуры публичной закупки через систему "Prozorro".
По проекту демонтажа, протяженность контактной сети составляет 34744 м.
Имущество, образующееся в результате выполнения работ по демонтажу, согласно условиям договора, находится у подрядчика, который обеспечивает его складирование и хранение до соответствующего распоряжения заказчика работ, или до завершения работ. Место складирования определено подрядчиком. Срок выполнения работ по договору по демонтажу - до 01.08.2019 года.
Городским советом принято решение о реализации металлолома, образовавшегося после вывода из эксплуатации трамвайного пути и сети, и демонтируется согласно проекту. Реализация будет осуществляться через систему "Ргоzогго-Продажи" в форме электронного аукциона. Стартовая цена за 1 тонну металлолома определяется в соответствии с ценами, которые существуют на рынке для такого вида товара.
Использование пути и сети по назначению невозможно в связи с их износом, который определен экспертной оценкой технического состояния. Небольшая часть контактной сети, которая была заменена в последние годы, и является пригодной для повторного использования, будет возвращена в КП «КТТУ» в качестве материальных запасов.
Заявлений от «иногородних желающих» приобрести трамваи пока нет.
Имущество трамвайного депо проинвентаризировано, на учете КП «КТТУ» и охраняется. Дальнейшую его судьбу будет решаться Краматорским городским советом.
Предложения по использованию территории и зданий трамвайного депо поступают в городской совет от граждан и общественных организаций. Все предложения принимаются для подготовки конкретных планов.
Судебных дел в отношении законности принятых по этому вопросу решений нет. Процесс демонтажа выполняется согласно действующему законодательству Украины, решений о запрете совершать действия в городской совет не поступало.
После демонтажа, проектом предусмотрено планирование грунта на земельном участке. Дальнейшее использование и планирование этого участка будет определяться городским советом в соответствии с Земельным кодексом Украины и градостроительной документацией.
Будем благодарны за замечания и деловые предложения по использованию территории и имущества ликвидированного подразделения.
С уважением, городской голова А,В. Панков
Насколько исчерпывающим можно считать ответ властей Краматорска - судить читателям нашего издания.
Виталий Выголов
Каждый день неотделения криминала от власти светит нам десятилетием упадка.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Начну, пожалуй, писать о подвале. Пять лет спустя... Это будет небольшой тред, который растянется на несколько суток. События уже были описаны мной глобально, но некоторые вещи я продублирую. Просто обрывки памяти... Научу некоторых, как говорится, россию любить!
Все, кто на тот момент присутствовал в помещении - были вооружены автоматическим оружием российского производства. Незадолго до этого, железо можно было получить, просто предоставив паспорт. За "гарантии от хороших людей", можно было выхватить ещё пару комплектов, и гранаты.
Ну как все... "Пророссийские", назовем их так. Сугубо те люди, которые имели полномочия, дабы "опустить на подвал" (яму). У нас, к сожалению, оружия не было. Предварительно даже ремни, и шнурки отобрали...
Там было два типа людей: Донецкие силовики, предавшие присягу, и русские. Не нужно было много ума, дабы отличить их. Местных я знал лично. Россияне "палились" на акценте, и отсутствии понимания курса валют. Они не знали, "сколько гривен стоит полноценный обед, а сколько шлюха".
Парадоксально, но в балаклавах были русские, в большинстве. Наши, местные. Никого не боялись. Я даже задал вопрос тогда, одному оперативнику. Он сказал, что исход уже согласован: Донбасс слили. у*** бил больше всех...
Были как люди за 50, так и малолетки. Некто "сверчок", если память не изменяет, был годов 15 отроду. Это был вертухай с автоматом, и гранатами. Не понимаю, как он туда попал... Чем старше была публика, тем адекватнее. "Черные" - исключение. Там вообще не принципиально...
Мы были никем. Мясо. Просто методом доп. Заработка. Если случались реальные ситуации, вся публика снималась. На тот момент это был ДАП. Русне заходили команды из захваченной администрации, далее приказы спускались ниже, "Местным". Донецкие подчинялись беспрекословно.
Та комната, в которой я "гостевал" - Была площадью, квадратов в 20. Весь пол был усыпан бандерольными лентами от купюр. Аналогичное видел ещё в нескольких помещениях. Упаковки было так много, что на ней было удобно спать. Убежден, что деньги были подготовлены заранее.
Некоторые помещения не замыкали. Там лежали люди, которые уже не представляли опасности для боевиков. Люди, которые доживали последние часы. Их запытали до смерти. Видимо, у них не было денег, чтобы откупиться.
Был один персонаж, предположительно осетин, который получал удовольствие от пыток. Ему отдавали тех, с кого выпускать не планировалось. Тварь резала людям кожу живьём, вырывала зубы, надевала пакет на головы, и так далее. Это было для него просто развлечением...
Помню, как на экскурсию приводили какую-то повариху. Толстожопую бабу лет 40, в фартухе. Понятия не имею, что она там забыла. Думаю, местная была. Даже не смогу описать, с каким удовольствием она рассматривала пленных. Казалось, что если ей сейчас дадут в руки нож - вырежет всех.
В целом, распорядок дня был весьма типичен: Тебя взбадривали металлическим уголком, пакетом или дубинкой, потом отводили на "допрос", где сидели "хороший, и плохой" мент. Далее давали телефон, чтобы обзванивать знакомых - Искать деньги. Иногда кормили. Без вилок, почему-то...
Иногда бывали и импровизации: Нас вывели во двор, и поставили под стенку. Человек 10, наверное. Тогда я почему-то подумал, что это конец... Все, наверное так подумали. Затяжная пауза такая, потом звук затвора, и тишина. Далее смех за спиной. Помню два таких "расстрела". Страшно.. .
В соседней комнате сидел местный, который где-то провинился. Интересный персонаж, как выяснилось: Видно было, что к нему относятся с уважением. Как-то на допросе, за него рассказывали: Сказали, что при желании, он вырежет за ночь всю эту публику, и пойдет домой... Его боялись.
Это был какой-то афганец. Когда его уже выпускали, не хотели отдавать золотую ладанку. Там было фото его братьев, погибших. Мне казалось, что он перебьет наших "конвоиров" голыми руками. Золото вернули. Ему единственному. Побоялись. Я пока так и не смог установить, кто он...
Была ещё одна, последняя по коридору комната. Туда привозили каких-то не простых людей. Троих я видел лично, но каждый раз, у них на головах были мешки. Могу только предположить, что это были провинившиеся в чем-то кацапы. Может быть использованные, может мародёры, или ещё что...
Не один, на сколько мне известно, живым из той комнаты не вышел. Их заводили, оставляли на час - полтора, затем убивали. Быстро, без пыток. Этого не скрывал никто, но никто так и не сказал, что это были за люди. Тела вытягивали ночью, и куда-то увозили.
В некотором смысле, мне повезло. В моих бетонных апартаментах была огромная вентиляционная труба, и большой вентилятор. Эта конструкция вытягивала запах. Запах смерти. Никогда его не забуду. Хуже этого запаха - только вопли людей, которые доживали последние часы.
Потом, благодаря своему соседу-сокамернику, вышедшему на свободу, и ещё благодаря целой цепочке событий - меня отпустили прямо с очередного допроса. Думаю, что это просто стечение обстоятельств, и фантастическое везение. У меня был час, чтобы уехать из города. Тогда повезло...
Я не знаю, какое количество людей было убито в том подвале, а какое вышло инвалидами. Думаю, что очень много... Пол года назад, к слову, одного знакомого выпустили с "изоляции". Человек инвалид на всю жизнь... Думаю, что то место, где побывал я - рай на земле, в сравнении с ним.
Но я никогда не забуду самоуверенные лица силовиков, которые уже тогда понимали, что никакого наказания не последует. Тогда, в самом самом начале. 5 лет назад. А ещё - там был "Братский народ", расстреливающий Украинцев. У этих тварей был карт-бланш! Хватит. Спасибо за внимание!
Оригинал от автора.
Здесь воры убивают тех, кто против их грабежа - там то же. Только там теперь официально от имени "Оккупационной власти" - здесь от имени Чёрного криминала.
- Живём? Весело! - Сегодня за последние 2 недели первый раз брызнул дождик - Красота!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.