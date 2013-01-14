Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
https://112.ua/politika/ssha-mogut-pred ... 96632.html Соединенные Штаты могут предоставить Украине дополнительное летальное вооружение после того, как соответствующий законопроект поддержит Конгресс. Об этом на слушаниях в Сенате США сообщил сенатор республиканской партии США Роб Портман, передает "Голос Америки".
"Мне приятно видеть, что Украина получила летальное защитное оружие, которое мы оказали ей в 2017. И скоро она получит еще. Вы увидите это в законе, за который скоро проголосуем в Конгрессе, там будут дополнительные идеи. Я не буду уточнять, потому что мы над этим еще работаем. Но, надеюсь, скоро у нас будут хорошие новости", - отметил Портман.
Как сообщается, спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что Украина нуждается в усилении противовоздушной и береговой обороны.
"С точки зрения приоритетов, антиснайперские системы были очень важными, как и противотанковые ракеты "Джавелин". Сейчас мы должны обратить внимание на противовоздушную оборону, береговую оборону, морские и прибрежные способности. Все это очень важно", - сказал Волкер.
Слушания по ситуации в Украине состоялись 18 июня. На них докладчики проинформировали сенаторов относительно проблем и вызовов, которые стоят перед Украиной. Минобороны США 18 июня объявило, что планирует выделить Украине 250 миллионов долларов для увеличения потенциала Вооруженных сил Украины.
А на поверку всплывают тюнингованные РПГ-7(проданные тем же амерам) по ценам в 20-25 раз дороже! - А говорят "Грошей нема!". А какое количество предприятий восстановлено? И начали выпускать критические позиции по оборонке?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
andrijk777 написав:Ну що за "театр одного актора" на цій вітці?
Это ветка: "Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?"
Как живём, и почему, кто кому продал, и кому это выгодно?
Большинство считают, что "усё кончилось" - на этом настаивают и союзнички - продана Украина, при чём не только оккупированная часть. Для Вас - хроника нашего бытия системно - можно и нужно было делать выводы давно! - Для остальных - читайте!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Заигрывание с криминалом в военное время несёт всякие неожиданности:
Розбійний напад на дорозі (фото) (відео) https://exo.in.ua/news/44490 Розбійний напад на дорозі Поблизу селища Білики група бандитів пограбувала власника автомобіля «Шкода».
Подія сталася буквально за кілометр від автодороги Полтава-Олександрія в період часу між 15:15 і 15:30. Автомобіль «Шкода Фабія» із сумськими номерами здійснив поворот в бік Біликів. Через хвилину його обігнав мікроавтобус білого кольору, орієнтовно «Мерседес Віто». «Мерседес» почав пригальмовувати і врешті примусив водія «Шкоди» зупинитися. В цей момент із мікроавтобуса вискочили троє чоловіків у балаклавах. Один із них прикладом зброї, можливо автоматичної, вибив скло у легковику. Бандити витягли зі «Шкоди» водія, забрали у нього гроші, мобільний телефон і ще якісь цінні речі. А потім зникли у невідомому напрямку.
Так, что получить по "лицу" в центре Киева депутанту, от "туристов", словно в Москве это ещё не самое критичное. Ожидаем грабежи пассажиров автобусов - и не только на таможне ...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.