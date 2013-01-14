Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
https://112.ua/politika/ssha-mogut-pred ... 96632.html Соединенные Штаты могут предоставить Украине дополнительное летальное вооружение после того, как соответствующий законопроект поддержит Конгресс. Об этом на слушаниях в Сенате США сообщил сенатор республиканской партии США Роб Портман, передает "Голос Америки".
"Мне приятно видеть, что Украина получила летальное защитное оружие, которое мы оказали ей в 2017. И скоро она получит еще. Вы увидите это в законе, за который скоро проголосуем в Конгрессе, там будут дополнительные идеи. Я не буду уточнять, потому что мы над этим еще работаем. Но, надеюсь, скоро у нас будут хорошие новости", - отметил Портман.
Как сообщается, спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что Украина нуждается в усилении противовоздушной и береговой обороны.
"С точки зрения приоритетов, антиснайперские системы были очень важными, как и противотанковые ракеты "Джавелин". Сейчас мы должны обратить внимание на противовоздушную оборону, береговую оборону, морские и прибрежные способности. Все это очень важно", - сказал Волкер.
Слушания по ситуации в Украине состоялись 18 июня. На них докладчики проинформировали сенаторов относительно проблем и вызовов, которые стоят перед Украиной. Минобороны США 18 июня объявило, что планирует выделить Украине 250 миллионов долларов для увеличения потенциала Вооруженных сил Украины.
А на поверку всплывают тюнингованные РПГ-7(проданные тем же амерам) по ценам в 20-25 раз дороже! - А говорят "Грошей нема!". А какое количество предприятий восстановлено? И начали выпускать критические позиции по оборонке?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
andrijk777 написав:Ну що за "театр одного актора" на цій вітці?
Это ветка: "Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?"
Как живём, и почему, кто кому продал, и кому это выгодно?
Большинство считают, что "усё кончилось" - на этом настаивают и союзнички - продана Украина, при чём не только оккупированная часть. Для Вас - хроника нашего бытия системно - можно и нужно было делать выводы давно! - Для остальных - читайте!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Заигрывание с криминалом в военное время несёт всякие неожиданности:
Розбійний напад на дорозі (фото) (відео) https://exo.in.ua/news/44490 Розбійний напад на дорозі Поблизу селища Білики група бандитів пограбувала власника автомобіля «Шкода».
Подія сталася буквально за кілометр від автодороги Полтава-Олександрія в період часу між 15:15 і 15:30. Автомобіль «Шкода Фабія» із сумськими номерами здійснив поворот в бік Біликів. Через хвилину його обігнав мікроавтобус білого кольору, орієнтовно «Мерседес Віто». «Мерседес» почав пригальмовувати і врешті примусив водія «Шкоди» зупинитися. В цей момент із мікроавтобуса вискочили троє чоловіків у балаклавах. Один із них прикладом зброї, можливо автоматичної, вибив скло у легковику. Бандити витягли зі «Шкоди» водія, забрали у нього гроші, мобільний телефон і ще якісь цінні речі. А потім зникли у невідомому напрямку.
Так, что получить по "лицу" в центре Киева депутанту, от "туристов", словно в Москве это ещё не самое критичное. Ожидаем грабежи пассажиров автобусов - и не только на таможне ...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
https://112.ua/politika/ssha-mogut-pred ... 96632.html Соединенные Штаты могут предоставить Украине дополнительное летальное вооружение после того, как соответствующий законопроект поддержит Конгресс. Об этом на слушаниях в Сенате США сообщил сенатор республиканской партии США Роб Портман, передает "Голос Америки".
"Мне приятно видеть, что Украина получила летальное защитное оружие, которое мы оказали ей в 2017. И скоро она получит еще. Вы увидите это в законе, за который скоро проголосуем в Конгрессе, там будут дополнительные идеи. Я не буду уточнять, потому что мы над этим еще работаем. Но, надеюсь, скоро у нас будут хорошие новости", - отметил Портман.
Как сообщается, спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что Украина нуждается в усилении противовоздушной и береговой обороны.
"С точки зрения приоритетов, антиснайперские системы были очень важными, как и противотанковые ракеты "Джавелин". Сейчас мы должны обратить внимание на противовоздушную оборону, береговую оборону, морские и прибрежные способности. Все это очень важно", - сказал Волкер.
Слушания по ситуации в Украине состоялись 18 июня. На них докладчики проинформировали сенаторов относительно проблем и вызовов, которые стоят перед Украиной. Минобороны США 18 июня объявило, что планирует выделить Украине 250 миллионов долларов для увеличения потенциала Вооруженных сил Украины.
А на поверку всплывают тюнингованные РПГ-7(проданные тем же амерам) по ценам в 20-25 раз дороже! - А говорят "Грошей нема!". А какое количество предприятий восстановлено? И начали выпускать критические позиции по оборонке?
Вы прекрасно знаете ответ на этот вопрос - НИКАКОЕ. И судя по тому, что не удалось восстановить технологии даже 105-ти летней давности (производство патронов и артвыстрелов), которые тогдашние металлообрабатывающие заводы массово освоили еще в 1915-ом году, когда в этом возникла потребность, НИЧЕГО В ЭТОЙ СФЕРЕ СДЕЛАНО И НЕ БУДЕТ.
Волгарь написав:Вы прекрасно знаете ответ на этот вопрос - НИКАКОЕ. И судя по тому, что не удалось восстановить технологии даже 105-ти летней давности (производство патронов и артвыстрелов), которые тогдашние металлообрабатывающие заводы массово освоили еще в 1915-ом году, когда в этом возникла потребность, НИЧЕГО В ЭТОЙ СФЕРЕ СДЕЛАНО И НЕ БУДЕТ.
Вы ошибаетесь! 1. Выросло невероятное количество "удачливых бизнесов" 2. Вырезано на металлолом обналичено и выведено громадное количество средств.(при чём на оккупированной части этот процесс затронул тотально все слои жизни - не только средства производства) 3. "Восстановление технологий" - никто не занимался, наоборот вырезаны все производства!
И по ценам в 25 раз дороже куплено то, что продано ранее, как ненужное. Это примерно, для сравнения идентичности процессов республики Средней Азии в 90е. Именно Воры из РФ выдвинулись в поддержку Ворам Украины - Войной, дабы прикрыть возможную ликвидацию населением Правящего криминала. Ибо в случае разборок всплывёт много лишнего. Как раз критическими пунктами есть Крым и Донбасс. В РФ, он, криминал во власти - тотальный и безаппеляционный - тотальный криминал во власти. Это же насильно навязывается и Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Волгарь написав:Вы прекрасно знаете ответ на этот вопрос - НИКАКОЕ. И судя по тому, что не удалось восстановить технологии даже 105-ти летней давности (производство патронов и артвыстрелов), которые тогдашние металлообрабатывающие заводы массово освоили еще в 1915-ом году, когда в этом возникла потребность, НИЧЕГО В ЭТОЙ СФЕРЕ СДЕЛАНО И НЕ БУДЕТ.
Вы ошибаетесь! 1. Выросло невероятное количество "удачливых бизнесов" 2. Вырезано на металлолом обналичено и выведено громадное количество средств.(при чём на оккупированной части этот процесс затронул тотально все слои жизни - не только средства производства) 3. "Восстановление технологий" - никто не занимался, наоборот вырезаны все производства!
И по ценам в 25 раз дороже куплено то, что продано ранее, как ненужное. Это примерно, для сравнения идентичности процессов республики Средней Азии в 90е. Именно Воры из РФ выдвинулись в поддержку Ворам Украины - Войной, дабы прикрыть возможную ликвидацию населением Правящего криминала. Ибо в случае разборок всплывёт много лишнего. Как раз критическими пунктами есть Крым и Донбасс. В РФ, он, криминал во власти - тотальный и безаппеляционный - тотальный криминал во власти. Это же насильно навязывается и Украине.
Простите, я Вам уже несколько раз пояснял, чем РФ ПРИНЦИПИАЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ УКРАИНЫ. 1. В России по традиции (многовековой опыт) были сильны силовые структуры и заплечных дел мастера. Именно поэтому в конечном итоге они и победили криминалитет. На Украине в силу разных причин в борьбе с госструктурами победил именно криминалитет. 2. Соответственно поэтому РФ сейчас - коррупционное государство, уже прошедшее фазу клептократии, Украина, если называть вещи своими именами (и о чем Вы свидетельствуете едва ли не ежедневно) - именно клептократия. 3. Все по Жванецкому - наши коррупционеры воруют с прибылей (реальная экономка со времен РСФСР выросла на 60%), ваши -с убытков (реальная экономка со времен УССР сократилась почти на те же 60%) Касательно производства военной техники - Вы и сами все прекрасно знаете. Весь объем машиностроения/металлообработки/электротехнической и электронной промышленности в стране - около 500 млн. долларов в месяц в эквиваленте, в РФ - едва ли не в 20 раз больше. На Украине для этого нет ни капиталов, ни технологий, ни рабочих/инженеров/конструкторов. Отсюда и результат
Большинство малограмотных "Ыкспердов бизнеса" физически не воспринимают разницу между "бизнесом" и национальным достоянием в виде реального производства.
https://krapka.club/rossiyskiy-sberbank ... briku-avk/ Хозяйственный суд Донецкой области взыскал за долги в 56 млн долл. кондитерскую фабрику «АВК», расположенную в оккупированном Донецке, в пользу российского Сбербанка. Об этом сообщает издание «Экономическая правда». Иск российского банка удовлетворили частично. Взыскание долгов состоится через торги.
Согласно судебным материалам, залоговая стоимость Донецкой кондитерской фабрики составляла 45,6 млн грн.
Компании «АВК» принадлежат три завода – в Днепре, Луганске и Донецке. Общее количество сотрудников – 3,5 тыс человек. К 2014 году 70% доходов компании приходилось на российский рынок, на котором группа занимала 6% рынка шоколадной продукции. После введения Россией эмбарго в том же году этот рынок был полностью потерян.
От засилья экономического криминала Украина всё больше напоминает выжженную степь, где хозяева-Арабы ведут свой сельскохозяйственный бизнес. Перед этим ликвидированы все ирригационные системы, разрушены и вывезены все здания ферм, и хозпостроек, выселены или умерщвлены люди, выгорути сады, хаты, - перепаханы балки,... - и всё залито химией, что вода стала не питьевой.... - Это не картинка Апокалипсиса, или Африки, где работают китайцы - это действительность Украины!. - Наша с Вами!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Волгарь написав:Вы прекрасно знаете ответ на этот вопрос - НИКАКОЕ. И судя по тому, что не удалось восстановить технологии даже 105-ти летней давности (производство патронов и артвыстрелов), которые тогдашние металлообрабатывающие заводы массово освоили еще в 1915-ом году, когда в этом возникла потребность, НИЧЕГО В ЭТОЙ СФЕРЕ СДЕЛАНО И НЕ БУДЕТ.
Вы ошибаетесь! 1. Выросло невероятное количество "удачливых бизнесов" 2. Вырезано на металлолом обналичено и выведено громадное количество средств.(при чём на оккупированной части этот процесс затронул тотально все слои жизни - не только средства производства) 3. "Восстановление технологий" - никто не занимался, наоборот вырезаны все производства!
И по ценам в 25 раз дороже куплено то, что продано ранее, как ненужное. Это примерно, для сравнения идентичности процессов республики Средней Азии в 90е. Именно Воры из РФ выдвинулись в поддержку Ворам Украины - Войной, дабы прикрыть возможную ликвидацию населением Правящего криминала. Ибо в случае разборок всплывёт много лишнего. Как раз критическими пунктами есть Крым и Донбасс. В РФ, он, криминал во власти - тотальный и безаппеляционный - тотальный криминал во власти. Это же насильно навязывается и Украине.
Простите, я Вам уже несколько раз пояснял, чем РФ ПРИНЦИПИАЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ УКРАИНЫ. 1. В России по традиции (многовековой опыт) были сильны силовые структуры и заплечных дел мастера. Именно поэтому в конечном итоге они и победили криминалитет. На Украине в силу разных причин в борьбе с госструктурами победил именно криминалитет. 2. Соответственно поэтому РФ сейчас - коррупционное государство, уже прошедшее фазу клептократии, Украина, если называть вещи своими именами (и о чем Вы свидетельствуете едва ли не ежедневно) - именно клептократия. 3. Все по Жванецкому - наши коррупционеры воруют с прибылей (реальная экономка со времен РСФСР выросла на 60%), ваши -с убытков (реальная экономка со времен УССР сократилась почти на те же 60%) Касательно производства военной техники - Вы и сами все прекрасно знаете. Весь объем машиностроения/металлообработки/электротехнической и электронной промышленности в стране - около 500 млн. долларов в месяц в эквиваленте, в РФ - едва ли не в 20 раз больше. На Украине для этого нет ни капиталов, ни технологий, ни рабочих/инженеров/конструкторов. Отсюда и результат
Ключевое слово "Украли" - что влечёт истощение национального состояния. В РФ воруют только аффилированные во власти при чём системно и безаппеляционно.
Именно по этой причине, для жителей Донбасса: Януковощь(Саша Стоматолог), Кровосись(Сынок у которого всё в аренде), Ефремов, Клюев, ... - представители Украинской власти!!!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Волгарь написав:Простите, я Вам уже несколько раз пояснял, чем РФ ПРИНЦИПИАЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ УКРАИНЫ. 1. В России по традиции (многовековой опыт) были сильны силовые структуры и заплечных дел мастера. Именно поэтому в конечном итоге они и победили криминалитет. На Украине в силу разных причин в борьбе с госструктурами победил именно криминалитет. 2. Соответственно поэтому РФ сейчас - коррупционное государство, уже прошедшее фазу клептократии, Украина, если называть вещи своими именами (и о чем Вы свидетельствуете едва ли не ежедневно) - именно клептократия. 3. Все по Жванецкому - наши коррупционеры воруют с прибылей (реальная экономка со времен РСФСР выросла на 60%), ваши -с убытков (реальная экономка со времен УССР сократилась почти на те же 60%) Касательно производства военной техники - Вы и сами все прекрасно знаете. Весь объем машиностроения/металлообработки/электротехнической и электронной промышленности в стране - около 500 млн. долларов в месяц в эквиваленте, в РФ - едва ли не в 20 раз больше. На Украине для этого нет ни капиталов, ни технологий, ни рабочих/инженеров/конструкторов. Отсюда и результат
Це все філософія. По факту чим відрізняється Росія від України: 1. Росія має в сотні разів більші прибутки від добутку корисних копалин. Тільки нафти добувається на 20 мільярдів на місяць. А ще плюс газ, руда і інше. А зарплати в РФ також відрізняються в 100 разів? Чи може хоча б в 20 разів? Ні. різниця в 20-40%. Причому половину тих відсотків з"їдають вищі ціни. 2. По формі правління Росія повернулась(після Єльцина) до своєї звичної форми правління з часів Золотої Орди - один цар все, всі інші - ніщо. Україна - після сотень років в неволі повертається до своєї "звичної" форми правління - демократії. І помаленьку наближається до Європи. Процес довгий, тому що потрібно міняти ментальність людей.