"Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?"

Додано: Чет 20 чер, 2019 11:33

Kudrjavuy написав: Волгарь написав: Вы прекрасно знаете ответ на этот вопрос - НИКАКОЕ. И судя по тому, что не удалось восстановить технологии даже 105-ти летней давности (производство патронов и артвыстрелов), которые тогдашние металлообрабатывающие заводы массово освоили еще в 1915-ом году, когда в этом возникла потребность, НИЧЕГО В ЭТОЙ СФЕРЕ СДЕЛАНО И НЕ БУДЕТ. Вы прекрасно знаете ответ на этот вопрос - НИКАКОЕ. И судя по тому, что не удалось восстановить технологии даже 105-ти летней давности (производство патронов и артвыстрелов), которые тогдашние металлообрабатывающие заводы массово освоили еще в 1915-ом году, когда в этом возникла потребность, НИЧЕГО В ЭТОЙ СФЕРЕ СДЕЛАНО И НЕ БУДЕТ.

Вы ошибаетесь!

1. Выросло невероятное количество "удачливых бизнесов"

2. Вырезано на металлолом обналичено и выведено громадное количество средств.(при чём на оккупированной части этот процесс затронул тотально все слои жизни - не только средства производства)

3. "Восстановление технологий" - никто не занимался, наоборот вырезаны все производства!



И по ценам в 25 раз дороже куплено то, что продано ранее, как ненужное.



Это примерно, для сравнения идентичности процессов республики Средней Азии в 90е.

Именно Воры из РФ выдвинулись в поддержку Ворам Украины - Войной, дабы прикрыть возможную ликвидацию населением Правящего криминала.

Ибо в случае разборок всплывёт много лишнего.

Как раз критическими пунктами есть Крым и Донбасс.

В РФ, он, криминал во власти - тотальный и безаппеляционный - тотальный криминал во власти. Это же насильно навязывается и Украине. Вы ошибаетесь!1. Выросло невероятное количество "удачливых бизнесов"2. Вырезано на металлолом обналичено и выведено громадное количество средств.(при чём на оккупированной части этот процесс затронул тотально все слои жизни - не только средства производства)3. "Восстановление технологий" - никто не занимался, наоборот вырезаны все производства!И по ценам в 25 раз дороже куплено то, что продано ранее, как ненужное.Именно Воры из РФ выдвинулись в поддержку Ворам Украины - Войной, дабы прикрыть возможную ликвидацию населением Правящего криминала.Ибо в случае разборок всплывёт много лишнего.Как раз критическими пунктами есть Крым и Донбасс.В РФ, он, криминал во власти - тотальный и безаппеляционный - тотальный криминал во власти. Это же насильно навязывается и Украине.

Простите, я Вам уже несколько раз пояснял, чем РФ ПРИНЦИПИАЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ УКРАИНЫ.1. В России по традиции (многовековой опыт) были сильны силовые структуры и заплечных дел мастера. Именно поэтому в конечном итоге они и победили криминалитет. На Украине в силу разных причин в борьбе с госструктурами победил именно криминалитет.2. Соответственно поэтому РФ сейчас - коррупционное государство, уже прошедшее фазу клептократии, Украина, если называть вещи своими именами (и о чем Вы свидетельствуете едва ли не ежедневно) - именно клептократия.3. Все по Жванецкому - наши коррупционеры воруют с прибылей (реальная экономка со времен РСФСР выросла на 60%), ваши -с убытков (реальная экономка со времен УССР сократилась почти на те же 60%)Касательно производства военной техники - Вы и сами все прекрасно знаете.Весь объем машиностроения/металлообработки/электротехнической и электронной промышленности в стране - около 500 млн. долларов в месяц в эквиваленте, в РФ - едва ли не в 20 раз больше. На Украине для этого нет ни капиталов, ни технологий, ни рабочих/инженеров/конструкторов. Отсюда и результат