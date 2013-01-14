"Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?"

За месяц в топку было брошено все, что делало Украину независимым государством - мнениеЗа месяц в топку было брошено все, что делало Украину независимым государством - мнениеЕлена Воронянская подчеркнула в своем блоге на страницах издания Обозреватель, что в Украине всего лишь за месяц в топку было брошено все, что делало страну независимым государством. По словам блогерши, пока президент кривляется на международной арене, общество отвлекается на разные глупости, и не видит - драма сейчас разворачивается совсем на другой площадке, сообщает replyua.net.Елена Воронянская считает, что пока президент кривляется на международной арене, украинское общество не замечает, что драма сегодня разворачивается совсем на другой площадке. Всего за месяц в топку было брошено все то, что делало страну независимым государством. Вокруг Станицы Луганской засуетились различные «деятели», открывающие ворота вторжению под прикрытием якобы развода войск.В Николаевке подготовлен новый укрепрайон и уже готовы понтонные переправы. Начались переговоры по срокам, когда приваренный к рельсам тепловоз уберут, и откроют мост через реку Донец. Те, кто может думать, уже сейчас понимают, что когда осядет пыль, поднятая «клоунскими плясками», все увидят панораму многочисленных «народных республик». О последствиях здесь можно не говорить - все и так понятно. Читайте также - Томос отвергнут, УПЦ КП восстановлена: стало известно о скандальном решении Собора Филарета.