"Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?"

Савченко: С помощью закона о реинтеграции Порошенко пытается избежать ответственностиОТ ИВАН · 15.11.2017Screenshot_14-1-1000x750Президент Украины Петр Порошенко, а до него и.о. президента Александр Турчинов совершили преступление бездействия. Об этом заявила народный депутат Надежда Савченко в эфире программы «Субъективные итоги дня» на телеканале NewsOne.«Когда у нас началась война, они не сделали ничего, чтобы дать возможность украинцам защитить нашу Украину и чтобы дать нам победить врага, чтобы мы могли отстоять наш Крым и дать его аннексировать, отстоять наши Донецкую и Луганскую области и не дать их оккупировать», — пояснила Савченко.По ее словам, Порошенко, Турчинов и «весь тот совет, который собирался, включая Пашинского, Парубия, Тимошенко и еще ряд депутатов» сейчас не хотят признавать свою вину, потому что «тогда наказание — на них».«Сейчас они пытаются сделать все, чтобы такими законами (как о реинтеграции Донбасса, — ред.), которые в первую очередь проводит президент, прикрыть свое бездействие, так как они не внесли в парламент в свое время соответствующий указ о введении военного состояния в стране и предоставлении возможности Украине защищаться», — сказала парламентарий.Также Савченко отметила, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса не прописана защита солдата.Она добавила, что приняла бы этот закон «до страницы седьмой и отрезала: «Все. Точка. Россия — агрессор», но все, что прописано далее «просто помогает президенту избежать ответственности».Ссылка на источник: