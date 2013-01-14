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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4241424242434244
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:09

Казалось бы - хорошие новости!
https://112.ua/politika/ssha-mogut-pred ... 96632.html
Соединенные Штаты могут предоставить Украине дополнительное летальное вооружение после того, как соответствующий законопроект поддержит Конгресс. Об этом на слушаниях в Сенате США сообщил сенатор республиканской партии США Роб Портман, передает "Голос Америки".

"Мне приятно видеть, что Украина получила летальное защитное оружие, которое мы оказали ей в 2017. И скоро она получит еще. Вы увидите это в законе, за который скоро проголосуем в Конгрессе, там будут дополнительные идеи. Я не буду уточнять, потому что мы над этим еще работаем. Но, надеюсь, скоро у нас будут хорошие новости", - отметил Портман.

Как сообщается, спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что Украина нуждается в усилении противовоздушной и береговой обороны.

"С точки зрения приоритетов, антиснайперские системы были очень важными, как и противотанковые ракеты "Джавелин". Сейчас мы должны обратить внимание на противовоздушную оборону, береговую оборону, морские и прибрежные способности. Все это очень важно", - сказал Волкер.

Слушания по ситуации в Украине состоялись 18 июня. На них докладчики проинформировали сенаторов относительно проблем и вызовов, которые стоят перед Украиной. Минобороны США 18 июня объявило, что планирует выделить Украине 250 миллионов долларов для увеличения потенциала Вооруженных сил Украины.

А на поверку всплывают тюнингованные РПГ-7(проданные тем же амерам) по ценам в 20-25 раз дороже! - А говорят "Грошей нема!".
А какое количество предприятий восстановлено? И начали выпускать критические позиции по оборонке?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:14

  andrijk777 написав:Ну що за "театр одного актора" на цій вітці?


Это ветка:
"Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?"

Как живём, и почему, кто кому продал, и кому это выгодно?

Большинство считают, что "усё кончилось" - на этом настаивают и союзнички - продана Украина, при чём не только оккупированная часть.
Для Вас - хроника нашего бытия системно - можно и нужно было делать выводы давно!
- Для остальных - читайте!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:34

Заигрывание с криминалом в военное время несёт всякие неожиданности:
Розбійний напад на дорозі (фото) (відео)
https://exo.in.ua/news/44490
Розбійний напад на дорозі
Поблизу селища Білики група бандитів пограбувала власника автомобіля «Шкода».

Подія сталася буквально за кілометр від автодороги Полтава-Олександрія в період часу між 15:15 і 15:30. Автомобіль «Шкода Фабія» із сумськими номерами здійснив поворот в бік Біликів. Через хвилину його обігнав мікроавтобус білого кольору, орієнтовно «Мерседес Віто». «Мерседес» почав пригальмовувати і врешті примусив водія «Шкоди» зупинитися. В цей момент із мікроавтобуса вискочили троє чоловіків у балаклавах. Один із них прикладом зброї, можливо автоматичної, вибив скло у легковику. Бандити витягли зі «Шкоди» водія, забрали у нього гроші, мобільний телефон і ще якісь цінні речі. А потім зникли у невідомому напрямку.

Так, что получить по "лицу" в центре Киева депутанту, от "туристов", словно в Москве это ещё не самое критичное.
Ожидаем грабежи пассажиров автобусов - и не только на таможне ...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 14:58

Критические звонки:
За месяц в топку было брошено все, что делало Украину независимым государством - мнение
https://replyua.net/news/153963-za-mesy ... nenie.html
За месяц в топку было брошено все, что делало Украину независимым государством - мнение
Елена Воронянская подчеркнула в своем блоге на страницах издания Обозреватель, что в Украине всего лишь за месяц в топку было брошено все, что делало страну независимым государством. По словам блогерши, пока президент кривляется на международной арене, общество отвлекается на разные глупости, и не видит - драма сейчас разворачивается совсем на другой площадке, сообщает replyua.net.

Елена Воронянская считает, что пока президент кривляется на международной арене, украинское общество не замечает, что драма сегодня разворачивается совсем на другой площадке. Всего за месяц в топку было брошено все то, что делало страну независимым государством. Вокруг Станицы Луганской засуетились различные «деятели», открывающие ворота вторжению под прикрытием якобы развода войск.

В Николаевке подготовлен новый укрепрайон и уже готовы понтонные переправы. Начались переговоры по срокам, когда приваренный к рельсам тепловоз уберут, и откроют мост через реку Донец. Те, кто может думать, уже сейчас понимают, что когда осядет пыль, поднятая «клоунскими плясками», все увидят панораму многочисленных «народных республик». О последствиях здесь можно не говорить - все и так понятно. Читайте также - Томос отвергнут, УПЦ КП восстановлена: стало известно о скандальном решении Собора Филарета.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 17:25

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Оно опять вылезло ...
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 23:30

  mortimer написав:Несмотря на драматические события последних двух месяцев, в масс-медиа до сих пор редко можно встретить аналитические материалы на тему сабжа. Много зомбированных сепаратистов с обеих сторон, но мало трезвых аргументированных мнений.

Предлагаю обсудить экономические и социальные аспекты жизни порознь. Финансы, обеспечение продовольствием, энергетику, промышленное производство, транспорт, социальое обеспечение, образование, туризм...

Просьба высказываться по сути.

*Примечание: Украина - нынешняя территория за вычетом Донецкой и Луганской областей, ДНР - самостоятельное государственное образование (согласно "результатам" "референдума"), ЛНР - то же

Савченко: С помощью закона о реинтеграции Порошенко пытается избежать ответственности
ОТ ИВАН · 15.11.2017
https://news24.in.ua/novosti/savchenko- ... nosti.html
Screenshot_14-1-1000x750Президент Украины Петр Порошенко, а до него и.о. президента Александр Турчинов совершили преступление бездействия. Об этом заявила народный депутат Надежда Савченко в эфире программы «Субъективные итоги дня» на телеканале NewsOne.

«Когда у нас началась война, они не сделали ничего, чтобы дать возможность украинцам защитить нашу Украину и чтобы дать нам победить врага, чтобы мы могли отстоять наш Крым и дать его аннексировать, отстоять наши Донецкую и Луганскую области и не дать их оккупировать», — пояснила Савченко.

По ее словам, Порошенко, Турчинов и «весь тот совет, который собирался, включая Пашинского, Парубия, Тимошенко и еще ряд депутатов» сейчас не хотят признавать свою вину, потому что «тогда наказание — на них».

«Сейчас они пытаются сделать все, чтобы такими законами (как о реинтеграции Донбасса, — ред.), которые в первую очередь проводит президент, прикрыть свое бездействие, так как они не внесли в парламент в свое время соответствующий указ о введении военного состояния в стране и предоставлении возможности Украине защищаться», — сказала парламентарий.

Также Савченко отметила, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса не прописана защита солдата.

«Тут есть такие интересные пункты, которые так уклоняются, обходят и избегают. Например, Верховная Рада утверждает решение президента, а вот решения президента нет. Сейчас президент делает все возможное, чтобы, как Янукович, … избежать ответственности, перекладывая решение на Верховную Раду. Мы не сможем в таком случае по нашей Конституции защитить наших воинов, которые защищали наши жизни. И это является наибольшим позором этого законопроекта», — подчеркнула нардеп.

Она добавила, что приняла бы этот закон «до страницы седьмой и отрезала: «Все. Точка. Россия — агрессор», но все, что прописано далее «просто помогает президенту избежать ответственности».
Ссылка на источник: https://news24.in.ua/novosti/savchenko- ... nosti.html

Экономические, политические, финансовые,... - цели я уже год выкладываю.
На жаль .....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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