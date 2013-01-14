Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
https://112.ua/politika/ssha-mogut-pred ... 96632.html Соединенные Штаты могут предоставить Украине дополнительное летальное вооружение после того, как соответствующий законопроект поддержит Конгресс. Об этом на слушаниях в Сенате США сообщил сенатор республиканской партии США Роб Портман, передает "Голос Америки".
"Мне приятно видеть, что Украина получила летальное защитное оружие, которое мы оказали ей в 2017. И скоро она получит еще. Вы увидите это в законе, за который скоро проголосуем в Конгрессе, там будут дополнительные идеи. Я не буду уточнять, потому что мы над этим еще работаем. Но, надеюсь, скоро у нас будут хорошие новости", - отметил Портман.
Как сообщается, спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что Украина нуждается в усилении противовоздушной и береговой обороны.
"С точки зрения приоритетов, антиснайперские системы были очень важными, как и противотанковые ракеты "Джавелин". Сейчас мы должны обратить внимание на противовоздушную оборону, береговую оборону, морские и прибрежные способности. Все это очень важно", - сказал Волкер.
Слушания по ситуации в Украине состоялись 18 июня. На них докладчики проинформировали сенаторов относительно проблем и вызовов, которые стоят перед Украиной. Минобороны США 18 июня объявило, что планирует выделить Украине 250 миллионов долларов для увеличения потенциала Вооруженных сил Украины.
А на поверку всплывают тюнингованные РПГ-7(проданные тем же амерам) по ценам в 20-25 раз дороже! - А говорят "Грошей нема!". А какое количество предприятий восстановлено? И начали выпускать критические позиции по оборонке?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
andrijk777 написав:Ну що за "театр одного актора" на цій вітці?
Это ветка: "Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?"
Как живём, и почему, кто кому продал, и кому это выгодно?
Большинство считают, что "усё кончилось" - на этом настаивают и союзнички - продана Украина, при чём не только оккупированная часть. Для Вас - хроника нашего бытия системно - можно и нужно было делать выводы давно! - Для остальных - читайте!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Заигрывание с криминалом в военное время несёт всякие неожиданности:
Розбійний напад на дорозі (фото) (відео) https://exo.in.ua/news/44490 Розбійний напад на дорозі Поблизу селища Білики група бандитів пограбувала власника автомобіля «Шкода».
Подія сталася буквально за кілометр від автодороги Полтава-Олександрія в період часу між 15:15 і 15:30. Автомобіль «Шкода Фабія» із сумськими номерами здійснив поворот в бік Біликів. Через хвилину його обігнав мікроавтобус білого кольору, орієнтовно «Мерседес Віто». «Мерседес» почав пригальмовувати і врешті примусив водія «Шкоди» зупинитися. В цей момент із мікроавтобуса вискочили троє чоловіків у балаклавах. Один із них прикладом зброї, можливо автоматичної, вибив скло у легковику. Бандити витягли зі «Шкоди» водія, забрали у нього гроші, мобільний телефон і ще якісь цінні речі. А потім зникли у невідомому напрямку.
Так, что получить по "лицу" в центре Киева депутанту, от "туристов", словно в Москве это ещё не самое критичное. Ожидаем грабежи пассажиров автобусов - и не только на таможне ...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
За месяц в топку было брошено все, что делало Украину независимым государством - мнение https://replyua.net/news/153963-za-mesy ... nenie.html За месяц в топку было брошено все, что делало Украину независимым государством - мнение Елена Воронянская подчеркнула в своем блоге на страницах издания Обозреватель, что в Украине всего лишь за месяц в топку было брошено все, что делало страну независимым государством. По словам блогерши, пока президент кривляется на международной арене, общество отвлекается на разные глупости, и не видит - драма сейчас разворачивается совсем на другой площадке, сообщает replyua.net.
Елена Воронянская считает, что пока президент кривляется на международной арене, украинское общество не замечает, что драма сегодня разворачивается совсем на другой площадке. Всего за месяц в топку было брошено все то, что делало страну независимым государством. Вокруг Станицы Луганской засуетились различные «деятели», открывающие ворота вторжению под прикрытием якобы развода войск.
В Николаевке подготовлен новый укрепрайон и уже готовы понтонные переправы. Начались переговоры по срокам, когда приваренный к рельсам тепловоз уберут, и откроют мост через реку Донец. Те, кто может думать, уже сейчас понимают, что когда осядет пыль, поднятая «клоунскими плясками», все увидят панораму многочисленных «народных республик». О последствиях здесь можно не говорить - все и так понятно. Читайте также - Томос отвергнут, УПЦ КП восстановлена: стало известно о скандальном решении Собора Филарета.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
mortimer написав:Несмотря на драматические события последних двух месяцев, в масс-медиа до сих пор редко можно встретить аналитические материалы на тему сабжа. Много зомбированных сепаратистов с обеих сторон, но мало трезвых аргументированных мнений.
Предлагаю обсудить экономические и социальные аспекты жизни порознь. Финансы, обеспечение продовольствием, энергетику, промышленное производство, транспорт, социальое обеспечение, образование, туризм...
Просьба высказываться по сути.
*Примечание: Украина - нынешняя территория за вычетом Донецкой и Луганской областей, ДНР - самостоятельное государственное образование (согласно "результатам" "референдума"), ЛНР - то же
Савченко: С помощью закона о реинтеграции Порошенко пытается избежать ответственности ОТ ИВАН · 15.11.2017 https://news24.in.ua/novosti/savchenko- ... nosti.html Screenshot_14-1-1000x750Президент Украины Петр Порошенко, а до него и.о. президента Александр Турчинов совершили преступление бездействия. Об этом заявила народный депутат Надежда Савченко в эфире программы «Субъективные итоги дня» на телеканале NewsOne.
«Когда у нас началась война, они не сделали ничего, чтобы дать возможность украинцам защитить нашу Украину и чтобы дать нам победить врага, чтобы мы могли отстоять наш Крым и дать его аннексировать, отстоять наши Донецкую и Луганскую области и не дать их оккупировать», — пояснила Савченко.
По ее словам, Порошенко, Турчинов и «весь тот совет, который собирался, включая Пашинского, Парубия, Тимошенко и еще ряд депутатов» сейчас не хотят признавать свою вину, потому что «тогда наказание — на них».
«Сейчас они пытаются сделать все, чтобы такими законами (как о реинтеграции Донбасса, — ред.), которые в первую очередь проводит президент, прикрыть свое бездействие, так как они не внесли в парламент в свое время соответствующий указ о введении военного состояния в стране и предоставлении возможности Украине защищаться», — сказала парламентарий.
Также Савченко отметила, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса не прописана защита солдата.
«Тут есть такие интересные пункты, которые так уклоняются, обходят и избегают. Например, Верховная Рада утверждает решение президента, а вот решения президента нет. Сейчас президент делает все возможное, чтобы, как Янукович, … избежать ответственности, перекладывая решение на Верховную Раду. Мы не сможем в таком случае по нашей Конституции защитить наших воинов, которые защищали наши жизни. И это является наибольшим позором этого законопроекта», — подчеркнула нардеп.
Экономические, политические, финансовые,... - цели я уже год выкладываю. На жаль .....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Это я бы назвал результатом затягивания, и не принятия срочный радикальных мер Гаранта Конституции против криминала в институтах Государственной власти Украины. Правовую исходящую я уже описывал Закон о государственных гарантиях - 2011 года:
Тимошенко подала в ГБР заявление о похищении украинской ГТС Коболевым и Гройсманом 15:02, сегодня https://strana.ua/news/207540-timoshekn ... stemy.html Партия ВО "Батькивщина" обратилась в Госбюро расследований с заявлением о доведении до искусственного банкротства украинской газотранспортной системы. Об этом заявила ее лидер, народный депутат Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
"Мы подали в Государственное бюро расследований заявление о совершении преступления о доведении нашей газотранспортной системы искусственно, умышленно, планово к искусственному банкротству", - сообщила она.
Тимошенко утверждает, что на самом деле нет никакого банкротства ГТС, а по воле премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, тогдашнего президента Петра Порошенко и главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева "просто забрали эти деньги, которые зарабатывает наша газотранспортной система, и разделили по своим оффшорным счетам". По словам Тимошенко, заявление зарегистрировано и включено в Единый реестр расследований.
Лидер "Батькивщины" также сообщила, что ее команда обратится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помешать "этой афере". "Поэтому мы просим Владимира Зеленского немедленно созвать Совет национальной безопасности и обороны, чтобы полностью изучить эти материалы, и у президента страны есть возможность наложить вето на два постановления правительства, которые реально сегодня лишают Украину нашей самой ценной собственности", - рассказала Тимошенко.
Она напомнила, что Порошенко подписал закон, который позволил передавать ГТС в управление, в концессию или приватизировать. По ее словам, в свою очередь правительство Владимира Гройсмана приняло постановления №484 и №496, которые предусматривают, что новосозданному публичному акционерному обществу "Магистральные газопроводы Украины" передаётся полностью все имущество, хранилища, транспортная система.
Тимошенко также отметила, что согласно этим постановлениям компания "Магистральные газопроводы Украины" полностью выводятся из системы управления государства и передается в управление "неизвестно каким международным кампаниям".
"Они делали это стратегически, чтобы потом объяснить украинцам, что это никому не нужный металлолом. И компания "Нафтогаз" создавала искусственную задолженность перед ГТС, не платила за услуги, и показывала убытки ГТС: в 2016 г. – 6 млрд грн, 2017. – 25 млрд и в 2018р. – 32, 5", - сказала Тимошенко.
Лидер "Батькивщины" также отметила, что ГТС Украины находится в прекрасном техническом состоянии и на 100% выполняет свою функцию: транспортирует природный газ и в Украину, и в Европу, "и ей не надо никаких миллиардов средств для ее тотальной модернизации".
Вор - по определению может только красть. В военное время с такими случаями альтернативы "Савченко" не существует Ибо Враг ежедневно рвёт Украину на части. При чём делает это цинично безвозвратно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Не часто случаются такие официальные Заявления! Теперь вдумайтесь, в Украине, даже в украинских тюрьмах "украинец" - "никто". Кто и как эти дела финансирует, и почему тысячи лет проживший ... - не имеет банальных Прав, а у приезжих, но дружных народов "всё сростается"? И почему "калядныки" не сидят в тюрьмах?(это образное выражение)
Конгресс киевских азербайджанцев заявляет о ряде обращений граждан, пострадавших от действий Эдуарда Багирова https://vesti-ua.net/novosti/obschestvo ... irova.html Конгресс киевских азербайджанцев как одна из крупнейших общин в Украине, обеспокоена действиями Эдуарда Багирова, позиционирующего в роли правозащитника и бизнесмена, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой организации.
«К нам массово обращаются граждане Украины, в том числе и члены организации, пострадавшие от действий Э.Багирова, который, как выясняется, обещал им юридическую помощь за вознаграждение, но в итоге не выполнял взятых на себя обязательств. Кроме того, имеется ряд обращений граждан Украины, у которых Э.Багиров брал в кредит денежные средства, распространяя неправдивую информацию о своих якобы близких отношениях с руководством нашей организации», - цитирует пресс-служба Конгресса киевских азербайджанцев слова юриста организации Юлии Коростовской.
Юрист обратила внимание, что ни Конгресс, ни руководство организации не имеют никакого отношения к деятельности Э.Багирова, а изложенные в обращениях пострадавших факты будут тщательно проверены.
В частности, Конгресс направил официальные запросы в Министерство юстиции Украины и другие государственные органы с целью выяснить, имеет ли право Э.Багиров оказывать гражданам юридическую помощь, проводить адвокатскую деятельность.
«Насколько нам известно, Э.Багиров обещал содействие семьям осужденных, самим гражданам, находящимся в пенитенциарных заведениях, в улучшении условий содержания. Свое содействие он оценивал в солидную сумму денег. Семьи заключенных собирали необходимые средства, но помощи от Э.Багирова не получили», - отмечает Ю. Коростовская.
Кроме того, Конгресс шокирован тем, что Э.Багиров ссылаясь на якобы имеющуюся дружбу с руководством организации, обращался к ее членам с просьбами о кредитовании. «Нам известно, что Э.Багирову были одолжены крупные суммы на проекты по обеспечению пенитенциарных учреждений продуктами питания, причем под честное слово и якобы поручительство нашей организации. Теперь же члены диаспоры просят содействовать в возврате этих средств», – подчеркнула Ю.Коростовская. Она уточнила, что речь идет о суммах от нескольких тысяч до сотен тысяч гривен.
В этой связи Конгресс киевских азербайджанцев официально заявляет, что не имеет никакого отношения к деятельности Э.Багирова и любые ссылки на сотрудничество или «дружбу» с руководством Конгресса являются неправомерными, наносящими репутационный урон организации.
Организация вынуждена обнародовать эти данные, чтобы остановить такого рода деятельность Э.Багирова и предотвратить дальнейшее выманивание денежных средств у доверчивых граждан. «Задета репутация Конгресса киевских азербайджанцев, а заявления от пострадавших продолжают поступать. Не исключено, что пострадавших может быть гораздо больше, мы пока даже не представляем масштабы этой проблемы. Организация намерена обратиться в правоохранительные органы с целью защиты своих прав и прав участников Конгресса», - резюмировала юрист.
Справка: Общественная организация «Конгресс киевских азербайджанцев» создана в 1999 году. Конгресс оказывает социальную и правовую поддержку соотечественникам, не только в Киеве, но и по всей Украине. В апреле 2019 года Конгресс совместно с Объединенной диаспорой азербайджанцев Украины и Объединенным конгрессом азербайджанцев Украины создали крупнейшую диаспорскую организацию - Раду азербайджанцев Украины. Азербайджанская диаспора является одной из крупнейших: в Украине проживает около 500 тысяч азербайджанцев.
Странным образом, и почему коренной житель Украины лишен Прав? кто и как за это платит? Кто носит деньги и кому? И "Почему "Воры" не сидят в тюрьмах"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Система полиции в Украине полностью деградировала - Багиров https://replyua.net/news/154223-sistema ... girov.html Эдуард Багиров заявил журналистам Новости Украины – фром-юа, что в Украине система полиции полностью деградировала. По словам правозащитника, среди правоохранителей сегодня очень мало настоящих профессионалов, способных найти преступников, совершивших тяжкие преступления, сообщает replyua.net.
Эдуард Багиров считает, что украинская система полиции полностью деградировала, и очередным подтверждением этому стала трагедия с Дашей Лукьяненко. Сегодняшние реалии таковы, что правоохранители защищают в первую очередь коррупционеров, тех, кто создал в стране систему взяток. При этом в рядах полиции осталось очень мало профессионалов, способных найти преступников, совершивших тяжкие преступления.
То, что полицейские сразу не нашли пропавшую Дашу Лукьяненко, говорит лишь об одном - низкий уровень профессиональной подготовки. Там действительно осталось мало людей, имеющих необходимые знания и опыт работы. Одни сами уволились, других «ушли», набрав на их место молодых ребят. Возможно, новые сотрудники хорошо мотивированы, но из-за отсутствия профессиональных навыков и опыта эффективность их работы очень низкая. Читайте также - «60 суток, без альтернативы внесения залога»: суд принял первое решение по убийце Дарьи Лукьяненко.
Авакову - Респект!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.