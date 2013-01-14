"Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?"

Тимошенко подала в ГБР заявление о похищении украинской ГТС Коболевым и Гройсманом15:02, сегодняПартия ВО "Батькивщина" обратилась в Госбюро расследований с заявлением о доведении до искусственного банкротства украинской газотранспортной системы. Об этом заявила ее лидер, народный депутат Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве, передает Интерфакс-Украина."Мы подали в Государственное бюро расследований заявление о совершении преступления о доведении нашей газотранспортной системы искусственно, умышленно, планово к искусственному банкротству", - сообщила она.Тимошенко утверждает, что на самом деле нет никакого банкротства ГТС, а по воле премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, тогдашнего президента Петра Порошенко и главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева "просто забрали эти деньги, которые зарабатывает наша газотранспортной система, и разделили по своим оффшорным счетам". По словам Тимошенко, заявление зарегистрировано и включено в Единый реестр расследований.Лидер "Батькивщины" также сообщила, что ее команда обратится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помешать "этой афере". "Поэтому мы просим Владимира Зеленского немедленно созвать Совет национальной безопасности и обороны, чтобы полностью изучить эти материалы, и у президента страны есть возможность наложить вето на два постановления правительства, которые реально сегодня лишают Украину нашей самой ценной собственности", - рассказала Тимошенко.Она напомнила, что Порошенко подписал закон, который позволил передавать ГТС в управление, в концессию или приватизировать. По ее словам, в свою очередь правительство Владимира Гройсмана приняло постановления №484 и №496, которые предусматривают, что новосозданному публичному акционерному обществу "Магистральные газопроводы Украины" передаётся полностью все имущество, хранилища, транспортная система.Тимошенко также отметила, что согласно этим постановлениям компания "Магистральные газопроводы Украины" полностью выводятся из системы управления государства и передается в управление "неизвестно каким международным кампаниям"."Они делали это стратегически, чтобы потом объяснить украинцам, что это никому не нужный металлолом. И компания "Нафтогаз" создавала искусственную задолженность перед ГТС, не платила за услуги, и показывала убытки ГТС: в 2016 г. – 6 млрд грн, 2017. – 25 млрд и в 2018р. – 32, 5", - сказала Тимошенко.Лидер "Батькивщины" также отметила, что ГТС Украины находится в прекрасном техническом состоянии и на 100% выполняет свою функцию: транспортирует природный газ и в Украину, и в Европу, "и ей не надо никаких миллиардов средств для ее тотальной модернизации".