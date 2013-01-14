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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:47
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Суб 22 чер, 2019 07:11
Kudrjavuy
Только вы умеете в одном посте написать какой мошенник Э. Багиров и следующим постом сослатся на мнение Э. Багирова о том, что система полиции деградировала.
В вашей голове причинно-следственные связи отсутствуют напрочь.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 22 чер, 2019 12:24
Только для Вас, как "особо одарённого", или на публике просто "солнечного ребёнка":
1. Он есть не что более, как элемент системы(передаточное звено для происхождения например "Калядныков") Криминала у Власти.
2. Вам чётко указано кто как кому и за что платит.
3. Лично им указана прямая связь происходящего с Институтами Государственной Власти Украины.(кто и как покупает судебные решения, вип палаты(камеры в сизо), и прочая присущая только Украине "чехарда" )
4. Почему в Украине только уКРАИНЕЦ не имеет Прав.(он сам за это и платит своими налогами)
5. Примеры по остальным не вызывают вообще ни у кого сомнения!
Из Австрии, Швейцарии, Голландии,... (б***, уже даже из Китая и Вьетнама!)
6. Может Вам дать трактовку возникшего, или выкультивированного с советских времён определению слова "Вор"(смотрящий, решала,... - кто у них хозяин)? - ВЫ не на тот форум попали!
7. Вопрос в том, что бы не втягивать Украину в полную ...опу, а экономико-правовыми методами восстановить Государство!
Свора Воров(От ПР), например сейчас стала кричать, что во всём повинна ВТО и обязательства перед ней Украины(хотя это только повод). Уже сегодня Украина стоит перед фактом немедленного ревизионисткого отношения к национальному состоянию - попытка Порошенко влезть в это получила "более, чем неожиданный эффект"... - скажим одним словом:
Война для них нужна только для того, что бы стереть следы своих преступлений против Человечества в лице народа Украины.(формула прописанная ещё древними Греками "демократии": герои прошлых войн после новой "забываются"). Причина не положения ВТО - а криминал с 90х, что уничтожает Украину! Именно в этом плане существует критическая составляющая нашего бытия. "Возвращенец" Коломойский и тот Вам прямым текстом на это указывает! Но находящийся у власти Вор способен повторить только фокус Джугашвили, но ни коим образом не Пиночета или Ли Куан Ю!
8. Я как никто другой приверженец мирной жизни - но за последние как минимум 158 лет - жизнь показал, что без радикальных мер, по борьбе с наследием "Золотой Орды" на Земле Украины РЕЗУЛЬТАТОВ не существует по определению!(Как раз правильно этот вопрос решен в Германии) Определение "Кто сидит на Мзде и её размер определялись ханской пайцзой" - что уже в полном объёме было урегулировано при Януковиче.
9. Именно сейчас Зеленский получил "мандат" 73% от Украины - на ОТДЕЛЕНИЕ КРИМИНАЛА ОТ ВЛАСТИ. Он прекрасно понимает: у него нет даже "союзников" - кроме нищего населения Украины - 90% которого ожидает от него "хлеба" - ибо "зрелищ" они имеют как никто другой на планете Земля.(именно для этого сейчас их ограничивают даже в доступе ко СМИ - называется переход на лицензированное использование чужого творческого труда)
10. Что по определению не возможно без РАДИКАЛЬНЫХ МЕР - Но системных и в Правовом Поле.(степень противостояния, с использованием КСУ мы уже получили - после чего Вы сделали "вывод": где "лишнее звено", или "гнилая картошка" ?) Теперь стоит конкретно радикализировать перспективы развития не просто "рынка Украины", а именно происхождения на Рынке Украины. Поновлэння карних статей за контрабанду - и просто заставить именно живущих на криминале - выход в правовое поле - без Законодательной деятельности это не возможно и в то же время "существующий законодатель" является выгодополучателем от создания "мутной воды".
Как раз Багиров и Ко.Землячеств в Украине Вам сейчас это официально Объявили!
Вроде так мало - но содержательно.
(Слово "Багиров" употребляется в понятии "украинский адвокат", "украинский юрист" - что определяет и переносит деньги(средства) для решения любого вопроса - смотрящему)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 22 чер, 2019 13:49, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 22 чер, 2019 13:46
Отдельно, дабббы вновь не появлялись истерические голословные обвинения(от которых больше, чем...- раздражает) к вышеизложенному дополню:
"Возвращенец" Фима Звягильский ещё в 90е публично объявил!
Поэтому обязательно стоит видеть разницу между "антисемитизмом", "Русским миром", "Этническими объединениями"(Здесь целый роман можно написать одно имя Васи Джарты чего стоит!),... и "криминалом" под эгидой использования этнических групп.(именно то, что сейчас навязывает РФ под воем о "Русском мире"- а это страшная бомба! И её необходимо не "Возглавлять", а загнать под те условия, что их сюда привлекли, дать возможность полноценного развития, но без того криминала от которого они сюда бежали! Сделать Гражданами Украины.) Действия которых часто выходят за рамки "Жизни Украинца"(это выражение подходит наиболее и подлежит отдельно трактовке на много страниц)
Именно эти понятия(общества в котором мы живём), в нашем менталитете отличают нас от ВСЕГО МИРА!
Брать от чужих можно и нужно только хорошее, а не обезбашенный криминал, что Украине насильно навязывается 28 лет!!!
И что процессы происходящие сегодня в Правительстве, во Всех властных структурах - могут неизбежно (этого все и добиваются) привести к конфликтам на национальном уровне - что по самой сути менталитета украинца не возможно.
Попытки представить "антисемитизм" или национальную нетерпимость на бытовом уровне и то, как добрые соседи "вчера по пьянке подрались - сегодня пьют мировую" - это откровенно извращения.
- Но и злоупотреблять этим НЕЛЬЗЯ!
- А "Границу", батенька давно перешли О чём Вам сейчас публично поведали "Багиров" и "Землячество"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 22 чер, 2019 16:23
Пока одни ... тяжко работают, перенося чемоданы денег другим, и требуя за это повышения З/П:
Те, кто создаёт реальное благосостояние Украины - голодает.
Или "кормиться зрелищами" - или близостью "Русского мира"? Там вопросы решаются так же :
Из удалённого: как раз для жителей Донбасса Янукович, Азаров, Ефремов, Бойко, Близнюк, Клюев, ... - есть официальные представители Государственной Власти Украины.(почему то здесь все начинают "ошибаться")
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 22 чер, 2019 17:01, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 22 чер, 2019 16:54
На оккупированной части ситуация ещё плачевнее:
В совокупности это свидетельствует только об одном: принудительная ликвидация производственных возможностей Государства Украина.
Системный подход без учёта мнения населения, его производственных, культурных, этнических, экономических,... - возможностей.
1990 год - "Узбекистан", "Таджикистан", "Туркменистан"(это аналог для понимания со стороны граждан бывшего СССР) По моему мнению это достаточный пример.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 22 чер, 2019 17:11
При чём, я берусь выяснять правоту жодной стороны:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 22 чер, 2019 17:31
Моё мнение, при написании статьи автор злоупотребляет терминами "безвозвратно" и "временно":
Голод не тётка - гонит людей из страны.
Ну а возвращенцев
Знаем все
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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