Додано: Суб 22 чер, 2019 12:24

pesikot написав: Kudrjavuy

Только вы умеете в одном посте написать какой мошенник Э. Багиров и следующим постом сослатся на мнение Э. Багирова о том, что система полиции деградировала.

В вашей голове причинно-следственные связи отсутствуют напрочь. Только вы умеете в одном посте написать какой мошенник Э. Багиров и следующим постом сослатся на мнение Э. Багирова о том, что система полиции деградировала.В вашей голове причинно-следственные связи отсутствуют напрочь.

Только для Вас, как "особо одарённого", или на публике просто "солнечного ребёнка":1. Он есть не что более, как элемент системы(передаточное звено для происхождения например "Калядныков") Криминала у Власти.2. Вам чётко указано кто как кому и за что платит.3. Лично им указана прямая связь происходящего с Институтами Государственной Власти Украины.(кто и как покупает судебные решения, вип палаты(камеры в сизо), и прочая присущая только Украине "чехарда" )4.5. Примеры по остальным не вызывают вообще ни у кого сомнения!Из Австрии, Швейцарии, Голландии,... (б***, уже даже из Китая и Вьетнама!)6. Может Вам дать трактовку возникшего, или выкультивированного с советских времён определению слова "Вор"()? - ВЫ не на тот форум попали!7. Вопрос в том, что бы не втягивать Украину в полную ...опу, а экономико-правовыми методами восстановить Государство!Свора Воров(От ПР), например сейчас стала кричать, что во всём повинна ВТО и обязательства перед ней Украины(хотя это только повод). Уже сегодня Украина стоит перед фактом немедленного ревизионисткого отношения к национальному состоянию - попытка Порошенко влезть в это получила "более, чем неожиданный эффект"... - скажим одним словом:Война для них нужна только для того, что бы стереть следы своих преступлений против Человечества в лице народа Украины.(формула прописанная ещё древними Греками "демократии": герои прошлых войн после новой "забываются"). Причина не положения ВТО - а криминал с 90х, что уничтожает Украину! Именно в этом плане существует критическая составляющая нашего бытия. "Возвращенец" Коломойский и тот Вам прямым текстом на это указывает! Но находящийся у власти Вор способен повторить только фокус Джугашвили, но ни коим образом не Пиночета или Ли Куан Ю!8. Я как никто другой приверженец мирной жизни - но за последние как минимум 158 лет - жизнь показал, что без радикальных мер, по борьбе с наследием "Золотой Орды" на Земле Украины РЕЗУЛЬТАТОВ не существует по определению!(Как раз правильно этот вопрос решен в Германии) Определение "Кто сидит на Мзде и её размер определялись ханской пайцзой" - что уже в полном объёме было урегулировано при Януковиче.9.Он прекрасно понимает: у него нет даже "союзников" - кроме нищего населения Украины - 90% которого ожидает от него "хлеба" -ибо "зрелищ" они имеют как никто другой на планете Земля.(именно для этого сейчас их ограничивают даже в доступе ко СМИ - называется переход на лицензированное использование чужого творческого труда)10. Что по определению не возможно без РАДИКАЛЬНЫХ МЕР - Но системных и в Правовом Поле.(степень противостояния, с использованием КСУ мы уже получили - после чего Вы сделали "вывод": где "лишнее звено", или "гнилая картошка"?) Теперь стоит конкретно радикализировать перспективы развития не просто "рынка Украины", а именно происхождения на Рынке Украины. Поновлэння карних статей за контрабанду - и просто заставить именно живущих на криминале - выход в правовое поле - без Законодательной деятельности это не возможно и в то же время "существующий законодатель" является выгодополучателем от создания "мутной воды".Как раз Багиров и Ко.Землячеств в Украине Вам сейчас это официально Объявили!Вроде так мало - но содержательно.(Слово "Багиров" употребляется в понятии "украинский адвокат", "украинский юрист" - что определяет и переносит деньги(средства) для решения любого вопроса - смотрящему)