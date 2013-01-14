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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4243424442454246>
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:47

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Пятничная картинка:
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Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 07:11

Kudrjavuy
Только вы умеете в одном посте написать какой мошенник Э. Багиров и следующим постом сослатся на мнение Э. Багирова о том, что система полиции деградировала.
В вашей голове причинно-следственные связи отсутствуют напрочь.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:24

  pesikot написав:Kudrjavuy
Только вы умеете в одном посте написать какой мошенник Э. Багиров и следующим постом сослатся на мнение Э. Багирова о том, что система полиции деградировала.
В вашей голове причинно-следственные связи отсутствуют напрочь.

Только для Вас, как "особо одарённого", или на публике просто "солнечного ребёнка":

1. Он есть не что более, как элемент системы(передаточное звено для происхождения например "Калядныков") Криминала у Власти.

2. Вам чётко указано кто как кому и за что платит.

3. Лично им указана прямая связь происходящего с Институтами Государственной Власти Украины.(кто и как покупает судебные решения, вип палаты(камеры в сизо), и прочая присущая только Украине "чехарда" )

4. Почему в Украине только уКРАИНЕЦ не имеет Прав.(он сам за это и платит своими налогами)

5. Примеры по остальным не вызывают вообще ни у кого сомнения! https://nv.ua/ukraine/politics/shemy-ot ... 17164.html
Из Австрии, Швейцарии, Голландии,... (б***, уже даже из Китая и Вьетнама!)

6. Может Вам дать трактовку возникшего, или выкультивированного с советских времён определению слова "Вор"(смотрящий, решала,... - кто у них хозяин)? - ВЫ не на тот форум попали!

7. Вопрос в том, что бы не втягивать Украину в полную ...опу, а экономико-правовыми методами восстановить Государство!
Свора Воров(От ПР), например сейчас стала кричать, что во всём повинна ВТО и обязательства перед ней Украины(хотя это только повод). Уже сегодня Украина стоит перед фактом немедленного ревизионисткого отношения к национальному состоянию - попытка Порошенко влезть в это получила "более, чем неожиданный эффект"... - скажим одним словом:
Война для них нужна только для того, что бы стереть следы своих преступлений против Человечества в лице народа Украины.(формула прописанная ещё древними Греками "демократии": герои прошлых войн после новой "забываются"). Причина не положения ВТО - а криминал с 90х, что уничтожает Украину! Именно в этом плане существует критическая составляющая нашего бытия. "Возвращенец" Коломойский и тот Вам прямым текстом на это указывает! Но находящийся у власти Вор способен повторить только фокус Джугашвили, но ни коим образом не Пиночета или Ли Куан Ю!

8. Я как никто другой приверженец мирной жизни - но за последние как минимум 158 лет - жизнь показал, что без радикальных мер, по борьбе с наследием "Золотой Орды" на Земле Украины РЕЗУЛЬТАТОВ не существует по определению!(Как раз правильно этот вопрос решен в Германии) Определение "Кто сидит на Мзде и её размер определялись ханской пайцзой" - что уже в полном объёме было урегулировано при Януковиче.

9. Именно сейчас Зеленский получил "мандат" 73% от Украины - на ОТДЕЛЕНИЕ КРИМИНАЛА ОТ ВЛАСТИ. Он прекрасно понимает: у него нет даже "союзников" - кроме нищего населения Украины - 90% которого ожидает от него "хлеба" - :D ибо "зрелищ" они имеют как никто другой на планете Земля.(именно для этого сейчас их ограничивают даже в доступе ко СМИ - называется переход на лицензированное использование чужого творческого труда)

10. Что по определению не возможно без РАДИКАЛЬНЫХ МЕР - Но системных и в Правовом Поле.(степень противостояния, с использованием КСУ мы уже получили - после чего Вы сделали "вывод": где "лишнее звено", или "гнилая картошка" :mrgreen: ?) Теперь стоит конкретно радикализировать перспективы развития не просто "рынка Украины", а именно происхождения на Рынке Украины. Поновлэння карних статей за контрабанду - и просто заставить именно живущих на криминале - выход в правовое поле - без Законодательной деятельности это не возможно и в то же время "существующий законодатель" является выгодополучателем от создания "мутной воды".


Как раз Багиров и Ко.Землячеств в Украине Вам сейчас это официально Объявили!
Вроде так мало - но содержательно. :shock:
(Слово "Багиров" употребляется в понятии "украинский адвокат", "украинский юрист" - что определяет и переносит деньги(средства) для решения любого вопроса - смотрящему)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 22 чер, 2019 13:49, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 13:46

  pesikot написав:Kudrjavuy
Только вы умеете в одном посте написать какой мошенник Э. Багиров и следующим постом сослатся на мнение Э. Багирова о том, что система полиции деградировала.
В вашей голове причинно-следственные связи отсутствуют напрочь.

Отдельно, дабббы вновь не появлялись истерические голословные обвинения(от которых больше, чем...- раздражает) к вышеизложенному дополню:
"Возвращенец" Фима Звягильский ещё в 90е публично объявил!

Что в Израиле Он не "Еврей", не "депутат", не "слуга народа", не "решала",(что продал всю импортную нефть Украины и парализовал всю страну),... а гражданин Израиля имеющий такие же Права и Обязанности как и остальные!

- Делать там ему "нечего"!

- Лучше умереть на Родине!


Поэтому обязательно стоит видеть разницу между "антисемитизмом", "Русским миром", "Этническими объединениями"(Здесь целый роман можно написать одно имя Васи Джарты чего стоит!),... и "криминалом" под эгидой использования этнических групп.(именно то, что сейчас навязывает РФ под воем о "Русском мире"- а это страшная бомба! И её необходимо не "Возглавлять", а загнать под те условия, что их сюда привлекли, дать возможность полноценного развития, но без того криминала от которого они сюда бежали! Сделать Гражданами Украины.) Действия которых часто выходят за рамки "Жизни Украинца"(это выражение подходит наиболее и подлежит отдельно трактовке на много страниц)

Именно эти понятия(общества в котором мы живём), в нашем менталитете отличают нас от ВСЕГО МИРА!
Брать от чужих можно и нужно только хорошее, а не обезбашенный криминал, что Украине насильно навязывается 28 лет!!!

И что процессы происходящие сегодня в Правительстве, во Всех властных структурах - могут неизбежно (этого все и добиваются) привести к конфликтам на национальном уровне - что по самой сути менталитета украинца не возможно.

Попытки представить "антисемитизм" или национальную нетерпимость на бытовом уровне и то, как добрые соседи "вчера по пьянке подрались - сегодня пьют мировую" - это откровенно извращения.
- Но и злоупотреблять этим НЕЛЬЗЯ!
- А "Границу", батенька давно перешли О чём Вам сейчас публично поведали "Багиров" и "Землячество"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:23

Пока одни ... тяжко работают, перенося чемоданы денег другим, и требуя за это повышения З/П:
ГОРНЯКИ НА ДОНЕТЧИНЕ ОТКАЗАЛИСЬ СПУСКАТЬСЯ В ШАХТУ. ТРЕБУЮТ ВЫПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТЫ
http://novosti.dn.ua/news/292640-gornya ... -zarplaty#
В субботу, 22 июня, первая смена горняков шахтоуправления «Южнодонбасская № 1» отказались спускаться в шахту, требуя погасить долги по зарплате. Об этом сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его информации, добыча угля на шахте приостановлена.

«Шахтеры требуют выплатить накопленную задолженность по заработной плате. Также они требуют вернуть на предприятие средства в размере 200 млн грн по ранее отгруженный уголь на "Госпоставуголь", которое подчинено Министерству энергетики и угольной промышленности», — сообщил Волынец.

Он отметил, что сейчас шахта работает в режиме поддержания жизнеобеспечения .

Те, кто создаёт реальное благосостояние Украины - голодает.
Или "кормиться зрелищами" - или близостью "Русского мира"? Там, в РФ вопросы решаются так же : https://vesti-ua.net/novosti/ekonomika/ ... utinu.html

А у нас, что рабам веселее было:
Нам потрібне свято без ненависті. П’ятеро українців розповіли, чому вони йдуть на Марш рівності
Сьогодні,22.06.2019 19:29 3057
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/nam-po ... 27837.html

Нам потрібне свято без ненависті. П’ятеро українців розповіли, чому вони йдуть на Марш рівності - фото
Учасники та учасниці минулорічного Маршу рівності в Києві

23 червня в Києві пройде традиційний Марш Рівності на підтримку прав і свобод людей ЛГБТ+. Це мирна демонстрація.
:shock:

Из удалённого: как раз для жителей Донбасса Янукович, Азаров, Ефремов, Бойко, Близнюк, Клюев, Порошенко, ... - есть официальные представители Государственной Власти Украины.(почему то здесь все начинают "ошибаться")
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 22 чер, 2019 19:59, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:54

На оккупированной части ситуация ещё плачевнее:
В ОРДЛО остановились промпредприятия: что показала разведка на воде
442 https://vesti-ua.net/novosti/ekonomika/ ... -vode.html
Об этом председатель Донецкой областной государственной администрации Александр Куць заявил на конференции в Краматорске, сообщает Depo.Донбасс.

"Когда встал вопрос возврата активов украинских предприятий под украинскую юрисдикцию - там возвращать нечего физически. Половина предприятий уже не существует: или вырезаны на металлолом, или остановлены, или оборудование, которое осталось, не подлежит восстановлению", - подчеркнул Куць.

По его словам, про остановку промышленных предприятий свидетельствуют и данные по забору воды.

"Анализируя заборы воды на неподконтрольной территории, когда там хоть какие-то предприятия работали и платили за воду, на сегодняшний момент мы понимаем, что там почти ничего не работает", - сказал Куць.

В совокупности это свидетельствует только об одном: принудительная ликвидация производственных возможностей Государства Украина.
Системный подход без учёта мнения населения, его производственных, культурных, этнических, экономических,... - возможностей.
1990 год - "Узбекистан", "Таджикистан", "Туркменистан"(это аналог для понимания со стороны граждан бывшего СССР) По моему мнению это достаточный пример.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:11

  pesikot написав:Kudrjavuy
Только вы умеете в одном посте написать какой мошенник Э. Багиров и следующим постом сослатся на мнение Э. Багирова о том, что система полиции деградировала.
В вашей голове причинно-следственные связи отсутствуют напрочь.

При чём, я берусь выяснять правоту жодной стороны:
Дикий беспредел: полиция попала в скандал из-за абсурдного дела против волонтера
22.06.2019 18:03
«Facenews» https://www.facenews.ua/news/2019/450972/
В пятницу, 21 июня, к волонтеру Александру Галущенко, который занимался разработкой системы информационной защиты украинских провайдеров, пришли с обыском из экономической полиции.

Об этом сообщают в Facebook коллеги волонтера.

Как подозревают активисты, преследование волонтера началось из-за того, что Галущенко активно участвовал в освещении провалов комплексной системы защиты операторов и провайдеров, на которой зарабатывали большие деньги.

"Это такая штука, которую обязан установить каждый провайдер, работающий с госорганами (по требованию Государственной службы специальной связи и защиты информации). Такая штуковина стоит недёшево - от 300 тысяч гривен. Но хочешь работать с серьёзными дядями - плати кругленькую сумму и делай серьёзные щи. Систему то поставили, деньги госорганам заплатили, аттестаты получили, клиентам защиту пообещали - все счастливы. Но тут оказалось, что король то - голый. При проверке (а что, могли проверить?), вся эта система почему-то не заработала. Устройства клиентов - в открытом доступе", – отмечает журналист Анастасия Пашинская.

27 июня волонтеры собирались опубликовать наиболее вопиющие ошибки системы.

"А 21 июня рано утром, внезапно, к инициатору флешмоба Александру Галущенко пришли с обыском из экономической полиции. Конфисковали все компы, телефоны, ключи, винчестеры, прочие гаджеты и носители информации на которых была не только личная информация, но и коммерческий продукт - программное обеспечение, которое Александр писал с 2011 года. Ну, этим и зарабатывал себе на жизнь и на лечение своему сыну. Также волонтёра обвинили во взломах, шантажах, угрозах убийством, создании группировок и в прочей люти (чего сразу не в терроризме, интересно)", – пишет Пашинская.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:31

Моё мнение, при написании статьи автор злоупотребляет терминами "безвозвратно" и "временно":
Каждую минуту Украину покидает 2 трудовых мигранта
[09:00 22 июня 2019 года ]
http://ukrrudprom.com/news/Kagduyu_minu ... ranta.html
С 20 марта 2018 года из Украины на заработки уехало более 1,3 млн. человек. Каждую минуту количество трудовых мигрантов увеличивается на 2. Такие данные представляет ресурс ukrainianpeopleleaks, который онлайн подсчитывает уехавших из страны.

В украинских СМИ отметили, что название сайта созвучно со словом WikiLeaks. Однако точно не известно, связаны ли между собой два ресурса. Напомним, что некоммерческая организация WikiLeaks публикует секретную информацию из анонимных источников.

Для подсчета уехавших граждан Украины использованы цифры, озвученные министром иностранных дел Павлом Климкиным. В 2018 году на конференции “Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ в Украине” он сказал, что ежемесячно из страны на заработки уезжают 100 тыс. человек. А согласно данным Министерства социальной политики, о трудовой миграции не понаслышке знают 9 млн. украинцев.

Как отмечено на ресурсе, по данным ООН, к 2050 году население Украины может сократиться на 18% — до 36 млн. человек. Страна рискует окончательно превратиться в край стариков и детей.

Голод не тётка - гонит людей из страны.
Ну а возвращенцев https://znaj.ua/ru/politics/231158-savi ... ershi-foto
Знаем все :lol: :lol: :lol:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 19:14

  Sommer написав:Пятничная картинка:
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Вы правы!
Луганск звучит даже здесь!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 19:35

Особенности украинского института "смотрящих":
"Тупой обезьяне объясняю". Александр Онищенко ответил министру спорта Игорю Жданову
20:26, сегодня https://strana.ua/news/207719-aleksandr ... portu.html
Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал решение суда о разрешении Онищенко баллотироваться в Верховную Раду.

По его словам, депутат-беглец Александр Онищенко не мог "представлять Украину на конных соревнованиях", поскольку не входит в состав национальной сборной Украины по конному спорту на 2019 год, и не имел никаких командировок от Минмолодежьспорта, сообщает "Громадське", сообщает "Громадське".

"Министерство молодежи и спорта с августа 2016 года и до сих пор не направляло и не финансировало участие Александра Онищенко в международных соревнованиях. Также, согласно приказу министерства №5286 от 28.12.2018, указанное лицо не входит в основной или резервный состав национальной сборной команды Украины по конному спорту на 2019 год. Следовательно, он не может официально представлять Украину на международных соревнованиях. Всеукраинская федерация конного спорта также не согласовывала с Министерством никаких командировок Онищенко для участия в спортивных соревнованиях", - отметил Жданов", - говорится в сообщении.

Сам Онищенко в ответ заявил, что участвовал в международных соревнованиях по конному спорту, где была сборная Украины.

"Для тупой обезьяны объясняю, что украинская команда участвовала на трёх последних олимпийских играх, благодаря мне и без его акцепта или финансирования. А я лично принимал участие во всех международных соревнованиях последние 5 лет под флагом Украины. Для этого мне не нужен псевдоминистр, его согласие и бюджетные деньги", - написал он на своей странице в Facebook.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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