Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy Только вы умеете в одном посте написать какой мошенник Э. Багиров и следующим постом сослатся на мнение Э. Багирова о том, что система полиции деградировала. В вашей голове причинно-следственные связи отсутствуют напрочь.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Пока одни ... тяжко работают, перенося чемоданы денег другим, и требуя за это повышения З/П:
ГОРНЯКИ НА ДОНЕТЧИНЕ ОТКАЗАЛИСЬ СПУСКАТЬСЯ В ШАХТУ. ТРЕБУЮТ ВЫПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТЫ http://novosti.dn.ua/news/292640-gornya ... -zarplaty# В субботу, 22 июня, первая смена горняков шахтоуправления «Южнодонбасская № 1» отказались спускаться в шахту, требуя погасить долги по зарплате. Об этом сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
По его информации, добыча угля на шахте приостановлена.
«Шахтеры требуют выплатить накопленную задолженность по заработной плате. Также они требуют вернуть на предприятие средства в размере 200 млн грн по ранее отгруженный уголь на "Госпоставуголь", которое подчинено Министерству энергетики и угольной промышленности», — сообщил Волынец.
Он отметил, что сейчас шахта работает в режиме поддержания жизнеобеспечения .
Нам потрібне свято без ненависті. П’ятеро українців розповіли, чому вони йдуть на Марш рівності - фото Учасники та учасниці минулорічного Маршу рівності в Києві
23 червня в Києві пройде традиційний Марш Рівності на підтримку прав і свобод людей ЛГБТ+. Це мирна демонстрація.
Из удалённого: как раз для жителей Донбасса Янукович, Азаров, Ефремов, Бойко, Близнюк, Клюев, Порошенко, ... - есть официальные представители Государственной Власти Украины.(почему то здесь все начинают "ошибаться")
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 22 чер, 2019 19:59, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
В ОРДЛО остановились промпредприятия: что показала разведка на воде 442 https://vesti-ua.net/novosti/ekonomika/ ... -vode.html Об этом председатель Донецкой областной государственной администрации Александр Куць заявил на конференции в Краматорске, сообщает Depo.Донбасс.
"Когда встал вопрос возврата активов украинских предприятий под украинскую юрисдикцию - там возвращать нечего физически. Половина предприятий уже не существует: или вырезаны на металлолом, или остановлены, или оборудование, которое осталось, не подлежит восстановлению", - подчеркнул Куць.
По его словам, про остановку промышленных предприятий свидетельствуют и данные по забору воды.
"Анализируя заборы воды на неподконтрольной территории, когда там хоть какие-то предприятия работали и платили за воду, на сегодняшний момент мы понимаем, что там почти ничего не работает", - сказал Куць.
В совокупности это свидетельствует только об одном: принудительная ликвидация производственных возможностей Государства Украина. Системный подход без учёта мнения населения, его производственных, культурных, этнических, экономических,... - возможностей. 1990 год - "Узбекистан", "Таджикистан", "Туркменистан"(это аналог для понимания со стороны граждан бывшего СССР) По моему мнению это достаточный пример.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
pesikot написав:Kudrjavuy Только вы умеете в одном посте написать какой мошенник Э. Багиров и следующим постом сослатся на мнение Э. Багирова о том, что система полиции деградировала. В вашей голове причинно-следственные связи отсутствуют напрочь.
При чём, я берусь выяснять правоту жодной стороны:
Дикий беспредел: полиция попала в скандал из-за абсурдного дела против волонтера 22.06.2019 18:03 «Facenews» https://www.facenews.ua/news/2019/450972/ В пятницу, 21 июня, к волонтеру Александру Галущенко, который занимался разработкой системы информационной защиты украинских провайдеров, пришли с обыском из экономической полиции.
Об этом сообщают в Facebook коллеги волонтера.
Как подозревают активисты, преследование волонтера началось из-за того, что Галущенко активно участвовал в освещении провалов комплексной системы защиты операторов и провайдеров, на которой зарабатывали большие деньги.
"Это такая штука, которую обязан установить каждый провайдер, работающий с госорганами (по требованию Государственной службы специальной связи и защиты информации). Такая штуковина стоит недёшево - от 300 тысяч гривен. Но хочешь работать с серьёзными дядями - плати кругленькую сумму и делай серьёзные щи. Систему то поставили, деньги госорганам заплатили, аттестаты получили, клиентам защиту пообещали - все счастливы. Но тут оказалось, что король то - голый. При проверке (а что, могли проверить?), вся эта система почему-то не заработала. Устройства клиентов - в открытом доступе", – отмечает журналист Анастасия Пашинская.
27 июня волонтеры собирались опубликовать наиболее вопиющие ошибки системы.
"А 21 июня рано утром, внезапно, к инициатору флешмоба Александру Галущенко пришли с обыском из экономической полиции. Конфисковали все компы, телефоны, ключи, винчестеры, прочие гаджеты и носители информации на которых была не только личная информация, но и коммерческий продукт - программное обеспечение, которое Александр писал с 2011 года. Ну, этим и зарабатывал себе на жизнь и на лечение своему сыну. Также волонтёра обвинили во взломах, шантажах, угрозах убийством, создании группировок и в прочей люти (чего сразу не в терроризме, интересно)", – пишет Пашинская.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Моё мнение, при написании статьи автор злоупотребляет терминами "безвозвратно" и "временно":
Каждую минуту Украину покидает 2 трудовых мигранта [09:00 22 июня 2019 года ] http://ukrrudprom.com/news/Kagduyu_minu ... ranta.html С 20 марта 2018 года из Украины на заработки уехало более 1,3 млн. человек. Каждую минуту количество трудовых мигрантов увеличивается на 2. Такие данные представляет ресурс ukrainianpeopleleaks, который онлайн подсчитывает уехавших из страны.
В украинских СМИ отметили, что название сайта созвучно со словом WikiLeaks. Однако точно не известно, связаны ли между собой два ресурса. Напомним, что некоммерческая организация WikiLeaks публикует секретную информацию из анонимных источников.
Для подсчета уехавших граждан Украины использованы цифры, озвученные министром иностранных дел Павлом Климкиным. В 2018 году на конференции “Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ в Украине” он сказал, что ежемесячно из страны на заработки уезжают 100 тыс. человек. А согласно данным Министерства социальной политики, о трудовой миграции не понаслышке знают 9 млн. украинцев.
Как отмечено на ресурсе, по данным ООН, к 2050 году население Украины может сократиться на 18% — до 36 млн. человек. Страна рискует окончательно превратиться в край стариков и детей.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
"Тупой обезьяне объясняю". Александр Онищенко ответил министру спорта Игорю Жданову 20:26, сегодня https://strana.ua/news/207719-aleksandr ... portu.html Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал решение суда о разрешении Онищенко баллотироваться в Верховную Раду.
По его словам, депутат-беглец Александр Онищенко не мог "представлять Украину на конных соревнованиях", поскольку не входит в состав национальной сборной Украины по конному спорту на 2019 год, и не имел никаких командировок от Минмолодежьспорта, сообщает "Громадське", сообщает "Громадське".
"Министерство молодежи и спорта с августа 2016 года и до сих пор не направляло и не финансировало участие Александра Онищенко в международных соревнованиях. Также, согласно приказу министерства №5286 от 28.12.2018, указанное лицо не входит в основной или резервный состав национальной сборной команды Украины по конному спорту на 2019 год. Следовательно, он не может официально представлять Украину на международных соревнованиях. Всеукраинская федерация конного спорта также не согласовывала с Министерством никаких командировок Онищенко для участия в спортивных соревнованиях", - отметил Жданов", - говорится в сообщении.
Сам Онищенко в ответ заявил, что участвовал в международных соревнованиях по конному спорту, где была сборная Украины.
"Для тупой обезьяны объясняю, что украинская команда участвовала на трёх последних олимпийских играх, благодаря мне и без его акцепта или финансирования. А я лично принимал участие во всех международных соревнованиях последние 5 лет под флагом Украины. Для этого мне не нужен псевдоминистр, его согласие и бюджетные деньги", - написал он на своей странице в Facebook.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увы, сразу было известно информации на порядок более! И это уже не с моих уст!
"Все очень плохо": "Вырисовывается контур "мира" с Россией, к которому подводят Украину", - Арестович субота, 22 червень 2019, 13:53 https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/b ... 84118.html Захід хоче домогтися миру на Донбасі ціною поступок України на користь РФ. Це загрожує нашій країні катастрофічними наслідками.
Про те, чим може закінчитися загравання з агресором, розповів у Facebook відомий український військовий експерт і блогер Олексій Арестович, передають Патріоти України. Далі - мовою оригіналу: "Начали вырисовываться общие контуры мира, "лучше, чем довоенный", который конструирует на месте российско-украинского конфликта коллективный Запад.
1. Разделение проблемы Крыма и Донбасса.
2. Возобновление нормандского формата с повесткой прекращения огня.
3. Проведение комплекса мер, плотно привязывающих "ЛНР"/"ДНР" к Украине, в первую очередь, снятие экономической блокады, восстановление водо-, газо-, электроснабжения. Условие - де факто прямые переговоры Киева с "ЛНР"/"ДНР", хотя де юре факт таких переговоров будут отрицать. Для их легитимации, начнут с "хозяйственных вопросов".
4. Признание конфликта внутриукраинским, опять не де юре, а по факту, в риторике и подходах. Вывод России из статуса "стороны конфликта" в "оказывающую поддержку одной из сторон".
5. Инвестиционный форум по восстановлению Донбасса, показ перспективы закачки денег в Луганскую и Донецкую области.
Если реакция Кремля будет положительной (прекращение огня, отвод войск) - начало выполнения политической части Минских соглашений, в первую очередь - амнистии, затем, принятие Верховной Радой законов об особом статусе ОРДЛО, проведение местных выборов (не исключено, совместно с общеукраинскими), формирование органов власти, переаттестация военнослужащих 1 и 2 АК, в местную "народную милицию", формирование местных правоохранительных органов.
6. Экономическое восстановление Донбасса, интеграция в Украину.
Бонусы для России, чтобы не сильно сопротивлялась:
- выход из конфликта, сохранив лицо; - размен Донбасса на Крым.
Бонусы для Украины (предохранители против России):
- сохранение транзита газа,
- поставки летального вооружения серьезного класса (например, противокорабельных ракет и комплексов ПВО), продолжение модернизации и перевооружения ВСУ;
- усиление сотрудничества/контроля в бассейне Черного моря;
- экономическая помощь на восстановление Донбасса, инвестиции;
- возможно, статус главного союзника НАТО (пока без членства), подвижки на пути вступления в НАТО/ЕС;
Отдельным номером Кремль будут держать за яйца делом MH17 (Локерби-2), регулируя кремлевскую прыть: плохо себя ведут - внезапно среди обвиняемых оказываются должностные лица официальной России, хорошо - только "боевики", как сейчас.
Что может сломать этот дивный план?
Сопротивление России.
Не затем она создавала два таких инструмента, "ЛНР" и "ДНР", чтобы так просто от них отказаться.
Тем более, что в перспективе для Украины все равно маячит вступление в ЕС/НАТО, а, значит, вторая из трех главных целей стратегической российской операции против Украины - не будет выполнена (1. Обмен Донбасса на Крым. 2. Нейтральный статус. 3. Поглощение).
Что может сломать этот план со стороны Украины?
Сверхнекомпетенция нового ее руководства.
На реализацию этого плана можно было бы пойти, с целью:
- снять военную проблематику и получить время/ресурс на внутреннюю модернизацию;
- получить инвестиции, в т.ч. облегчить себе тяжесть восстановления/реинтеграции Донбасса;
- сократить военные расходы и, перенацелить ресурс/выиграть время на глубокую модернизацию ВСУ, в частности, по линии "умной надстройки над железом" (автоматизированные средства управления и контроля, все виды разведки, совершенствование логистики и инфраструктуры, развитие оружия сдерживания - тяжелого управляемого ракетного оружия, системы кибербезопасности, производства и восстановления/ремонта вооружения и военной техники), и - важнейший элемент - системы территориальной обороны - через развертывание и развитие войск территориальной обороны, сил специальных операций и движения сопротивления - общенациональной базы раннего реагирования на гибридные угрозы и развертывания партизанской войны (по примеру стран Балтии, Швейцарии);
- получить гарантии сохранения транзита; - поддержку внутренних реформ; - ускорение на пути движения в ЕС/НАТО, - нейтрализацию российского влияния через развитие государственных институтов.
Даю 90 %, что реализация данной программы провалится.
Точнее, она будет реализована частично - и еще вопрос - в какой части?..
Почему?
Потому, что это очень скучно - всерьез разбираться в вопросах ремонта бронетехники (а мало кто знает, что мы выматываем технический ресурс ВСУ гораздо быстрее, чем успеваем его восстанавливать и через пару лет начнется ой-ей).
Генералов, способных поставить вопрос ребром и тыкнуть верховного носом в проблемы и потребности, заставить ими заниматься, у нас тоже не очень есть.
У нас есть генералы, которые, конечно, напишут писульку, выслушают "...не на часі", возьмут под козырек, и пуще прежнего станут давить подчиненных, но только - не трогать политику и политиков.
Темы терробороны, движения сопротивления, развития средств информационной борьбы - в лучшем случае, под непрестанным давлением западных партнеров в этих областях будут совершаться полу-формальные телодвижения.
Кроме того, в Украине победила тенЗенция, согласно которой армия - это неинтересно, а война - скушно (см. размен парада на фонтан в день освобождения Мариуполя).
Вот рынок земли и героическая "борьба с коррупцией" - это куда как интереснее.
На месте россиян, я бы позволил реинтегрировать Донбасс согласно западных планов, попутно сосредоточив усилия на захвате информационного поля Украины, широкого проникновения российских денег в ключевые сферы экономики, дискредитацию ВСУ и самой темы армии и войны, депопуляризацию темы сопротивления, теробороны, информационного противоборства, захвате большинства в органах власти: make fun, not war.
Тогда, через три-четыре года произойдет критическое ослабление силовой машины Украины и будет достигнута достаточная степень деморализации общества - вплоть до выноса на референдум (и провала, конечно), необходимости вступления в НАТО и/или де факто нежелания западных партнеров настаивать на нем, раз самому украинскому народу этого не хочется.
Серьезный государственный деятель смог бы организовать систему давления на Запад - для того, чтобы:
- Украину не исключали из Системы коллективной безопасности Запада;
- модернизационная поддержка Запада не ослабевала.
Но это - серьезный. Элементы реализации западных и российских планов уже наблюдаются. Не наблюдается украинских - ни планов, ни реализации. Опять же - а каков наш план, если Россия не прекратит огонь и миръ не наступит?
Нетути?
У нас, радостно хрюкая, декларируют "государство в смартфоне", и никак не могут до сих пор сообразить, что оборотной стороной диджитализации обязательно должно быть развитиях сил и средств кибербезопасности, чтобы нам этого государство не положили в один момент. См. опыт Эстонии.
На 99 % гарантирую, что:
- все певцы войны и обороны будут усиленно маргинализироваться и высмеиваться; - в ВСУ возобладают реформаторы/сокращатели и оптимизаторы; - общество будут закармливать миром, весельем и "экономическими реформами"; - олигархи возглавят борьбу с олигархами; - усиленно будут восстанавливаться культурные и экономические связи с Россией; - массированно будет скупаться и переформироваться информационное поле Украины - для выполнения вышеуказанных задач. Через пару-тройку-пятерку лет мы будем иметь Украину тепленькой в режиме "барышня легли и просят". Не ждите второго раунда - он уже идет. Обычно не бывает совсем плохо и совсем хорошо. Будет чересполосица. Вопрос - в чью пользу?"
Не прошло и пяти лет пришло понимание, кто и зачем за этим стоит? И "Как и почему так живём и будем жить?" Кто и зачем за этим стоит? Кто и зачем насильно банкротит Украину? Изгоняет коренное население, уничтожает экономическую и производственную составляющую?
- Это круче, чем продали Грузию. Интересно, всем ли пришло понимание? - Безальтернативности "Савченко"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Очевидно, что полномасштабное военное вторжения сейчас для Путина – это вариант "Б". В работе вариант "А" – аннексия украинского новостного телеэфира. И если кто-то думает, что увод в пророссийский медиапул ZiKа это "ааа, конец!", то я могу успокоить. Это только начало. Начало нового, стремительного и мощного этапа российского наступления. На очереди – скупка других общенациональных телевизионных брендов.
Называются уже "Прямой" и даже "5 канал". А, по моим данным, в т.ч. из кругов близких к новому президенту, Кремль нацелился еще на три общенациональных канала из пула одного известного (своей беспринципностью) медиа-олигарха. Который в случае удачной сделки получит не только прямую оплату за телеканалы, но и бонусы в виде расширения торговли своей продукцией с Россией.
Тотальный захват украинских электронных СМИ видится многим как сюрреалистический сон. Мол, разве это возможно? Но на самом деле это почти реальность, а скоро и без "почти". По моим оценкам, в случае успеха путинского блицкрига в интересах России будут круглые сутки вещать в общей сложности 9-12 "украинских" телеканалов. Если сравнить происходящее в медиа с ситуацией на реальном фронте – это все равно, что отвести от границ с РФ почти всю украинскую армию и посмотреть, что будет.
А если судить по происходящему в Грузии, Молдове,... - Визовый режим с РФ просто обязательный. Ибо мы получим ситуацию куда плачевнее.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.