На 99 % гарантирую, что:

Через пару-тройку-пятерку лет мы будем иметь Украину тепленькой в режиме "барышня легли и просят".

Не ждите второго раунда - он уже идет.

"Все очень плохо": "Вырисовывается контур "мира" с Россией, к которому подводят Украину", - Арестовичсубота, 22 червень 2019, 13:53Про те, чим може закінчитися загравання з агресором, розповів у Facebook відомий український військовий експерт і блогер Олексій Арестович, передають Патріоти України. Далі - мовою оригіналу:"Начали вырисовываться общие контуры мира, "лучше, чем довоенный", который конструирует на месте российско-украинского конфликта коллективный Запад.1. Разделение проблемы Крыма и Донбасса.2. Возобновление нормандского формата с повесткой прекращения огня.3. Проведение комплекса мер, плотно привязывающих "ЛНР"/"ДНР" к Украине, в первую очередь, снятие экономической блокады, восстановление водо-, газо-, электроснабжения. Условие - де факто прямые переговоры Киева с "ЛНР"/"ДНР", хотя де юре факт таких переговоров будут отрицать. Для их легитимации, начнут с "хозяйственных вопросов".4. Признание конфликта внутриукраинским, опять не де юре, а по факту, в риторике и подходах. Вывод России из статуса "стороны конфликта" в "оказывающую поддержку одной из сторон".5. Инвестиционный форум по восстановлению Донбасса, показ перспективы закачки денег в Луганскую и Донецкую области.Если реакция Кремля будет положительной (прекращение огня, отвод войск) - начало выполнения политической части Минских соглашений, в первую очередь - амнистии, затем, принятие Верховной Радой законов об особом статусе ОРДЛО, проведение местных выборов (не исключено, совместно с общеукраинскими), формирование органов власти, переаттестация военнослужащих 1 и 2 АК, в местную "народную милицию", формирование местных правоохранительных органов.6. Экономическое восстановление Донбасса, интеграция в Украину.Бонусы для России, чтобы не сильно сопротивлялась:- выход из конфликта, сохранив лицо;- размен Донбасса на Крым.Бонусы для Украины (предохранители против России):- сохранение транзита газа,- поставки летального вооружения серьезного класса (например, противокорабельных ракет и комплексов ПВО), продолжение модернизации и перевооружения ВСУ;- усиление сотрудничества/контроля в бассейне Черного моря;- экономическая помощь на восстановление Донбасса, инвестиции;- возможно, статус главного союзника НАТО (пока без членства), подвижки на пути вступления в НАТО/ЕС;Отдельным номером Кремль будут держать за яйца делом MH17 (Локерби-2), регулируя кремлевскую прыть: плохо себя ведут - внезапно среди обвиняемых оказываются должностные лица официальной России, хорошо - только "боевики", как сейчас.Что может сломать этот дивный план?Сопротивление России.Не затем она создавала два таких инструмента, "ЛНР" и "ДНР", чтобы так просто от них отказаться.Тем более, что в перспективе для Украины все равно маячит вступление в ЕС/НАТО, а, значит, вторая из трех главных целей стратегической российской операции против Украины - не будет выполнена (1. Обмен Донбасса на Крым. 2. Нейтральный статус. 3. Поглощение).Что может сломать этот план со стороны Украины?Сверхнекомпетенция нового ее руководства.На реализацию этого плана можно было бы пойти, с целью:- снять военную проблематику и получить время/ресурс на внутреннюю модернизацию;- получить инвестиции, в т.ч. облегчить себе тяжесть восстановления/реинтеграции Донбасса;- сократить военные расходы и, перенацелить ресурс/выиграть время на глубокую модернизацию ВСУ, в частности, по линии "умной надстройки над железом" (автоматизированные средства управления и контроля, все виды разведки, совершенствование логистики и инфраструктуры, развитие оружия сдерживания - тяжелого управляемого ракетного оружия, системы кибербезопасности, производства и восстановления/ремонта вооружения и военной техники), и - важнейший элемент - системы территориальной обороны - через развертывание и развитие войск территориальной обороны, сил специальных операций и движения сопротивления - общенациональной базы раннего реагирования на гибридные угрозы и развертывания партизанской войны (по примеру стран Балтии, Швейцарии);- получить гарантии сохранения транзита;- поддержку внутренних реформ;- ускорение на пути движения в ЕС/НАТО,- нейтрализацию российского влияния через развитие государственных институтов.Даю 90 %, что реализация данной программы провалится.Точнее, она будет реализована частично - и еще вопрос - в какой части?..Потому, что это очень скучно - всерьез разбираться в вопросах ремонта бронетехники (а мало кто знает, что мы выматываем технический ресурс ВСУ гораздо быстрее, чем успеваем его восстанавливать и через пару лет начнется ой-ей).Генералов, способных поставить вопрос ребром и тыкнуть верховного носом в проблемы и потребности, заставить ими заниматься, у нас тоже не очень есть.У нас есть генералы, которые, конечно, напишут писульку, выслушают "...не на часі", возьмут под козырек, и пуще прежнего станут давить подчиненных, но только - не трогать политику и политиков.Темы терробороны, движения сопротивления, развития средств информационной борьбы - в лучшем случае, под непрестанным давлением западных партнеров в этих областях будут совершаться полу-формальные телодвижения.Кроме того, в Украине победила тенЗенция, согласно которой армия - это неинтересно, а война - скушно (см. размен парада на фонтан в день освобождения Мариуполя).Вот рынок земли и героическая "борьба с коррупцией" - это куда как интереснее.На месте россиян, я бы позволил реинтегрировать Донбасс согласно западных планов, попутно сосредоточив усилия на захвате информационного поля Украины, широкого проникновения российских денег в ключевые сферы экономики, дискредитацию ВСУ и самой темы армии и войны, депопуляризацию темы сопротивления, теробороны, информационного противоборства, захвате большинства в органах власти: make fun, not war.Тогда, через три-четыре года произойдет критическое ослабление силовой машины Украины и будет достигнута достаточная степень деморализации общества - вплоть до выноса на референдум (и провала, конечно), необходимости вступления в НАТО и/или де факто нежелания западных партнеров настаивать на нем, раз самому украинскому народу этого не хочется.Серьезный государственный деятель смог бы организовать систему давления на Запад - для того, чтобы:- Украину не исключали из Системы коллективной безопасности Запада;- модернизационная поддержка Запада не ослабевала.Но это - серьезный.Элементы реализации западных и российских планов уже наблюдаются.Не наблюдается украинских - ни планов, ни реализации.Опять же - а каков наш план, если Россия не прекратит огонь и миръ не наступит?Нетути?У нас, радостно хрюкая, декларируют "государство в смартфоне", и никак не могут до сих пор сообразить, что оборотной стороной диджитализации обязательно должно быть развитиях сил и средств кибербезопасности, чтобы нам этого государство не положили в один момент. См. опыт Эстонии.- все певцы войны и обороны будут усиленно маргинализироваться и высмеиваться;- в ВСУ возобладают реформаторы/сокращатели и оптимизаторы;- общество будут закармливать миром, весельем и "экономическими реформами";- олигархи возглавят борьбу с олигархами;- усиленно будут восстанавливаться культурные и экономические связи с Россией;- массированно будет скупаться и переформироваться информационное поле Украины - для выполнения вышеуказанных задач.Обычно не бывает совсем плохо и совсем хорошо.Будет чересполосица.Вопрос - в чью пользу?"