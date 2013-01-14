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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4243424442454246
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 17:05

Им парады проводят, а они хлеба просят - не понимают, где счастие!
Деньги уже украли - при чём официально с целью банкротства и приватизации шахт. Где они = рабы без всяких людских прав.
В Донецкой области шахтеры устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты
17:06, сегодня https://strana.ua/news/207825-na-donbas ... late-.html
В Донецкой области на шахте Южнодонбасская № 1 и частично на шахте имени Сургая бастуют шахтеры из-за задолженности по зарплате. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, задолженность по зарплате составляет 35 млн гривен. "В восемь утра они начали конференцию трудового коллектива, где приняли решение вступить в трудовой конфликт в связи с невыплатой заработной платы и сложным финансово-экономическим положением предприятия", - сообщил Волынец.

Шахтеры перекрыли трассу, однако пропускают спасательные службы и транспорт, где есть дети. "Президент Украины. Останови беспредел! Есть закон Украины. Чиновники топчатся по нему ногами. Отдайте заработную плату. Дети хотят кушать", - написано на призывных плакатах тех, кто перекрыл дороги.
Фото: facebook.com/VolynetsMykhailo
Также на шахте "Южнодонбасская №1" остановлена ​​добыча угля. "Горняки второй смены ГП ШУ "Южнодонбасская №1" присоединились к своим коллегам с первой смены и тоже отказались спускаться в шахту. Требования те же - выплатить задолженность по зарплате и вернуть 200 млн грн, которые предприятию задолжало "Госуглепостач". Независимый профсоюз горняков Украины пытается своими силами прорвать информационную блокаду. Сейчас в средствах массовой информации умалчивается правдивая информация о проблемах шахтеров, созданные чиновниками и "смотрящими".

Зачем дети? Главное парад ЛГБТ - а денег уже нет! Мальдивы скушали.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 17:27

  pesikot написав:Kudrjavuy
Только вы умеете в одном посте написать какой мошенник Э. Багиров и следующим постом сослатся на мнение Э. Багирова о том, что система полиции деградировала.
В вашей голове причинно-следственные связи отсутствуют напрочь.

Только для Вас, как "особо одарённого", или на публике просто "солнечного ребёнка":

1. Он есть не что более, как элемент системы(передаточное звено для происхождения например "Калядныков") Криминала у Власти.

2. Вам чётко указано кто как кому и за что платит.

3. Лично им указана прямая связь происходящего с Институтами Государственной Власти Украины.(кто и как покупает судебные решения, вип палаты(камеры в сизо), и прочая присущая только Украине "чехарда" )

4. Почему в Украине только уКРАИНЕЦ не имеет Прав.(он сам за это и платит своими налогами)

5. Примеры по остальным не вызывают вообще ни у кого сомнения! https://nv.ua/ukraine/politics/shemy-ot ... 17164.html
Из Австрии, Швейцарии, Голландии,... (б***, уже даже из Китая и Вьетнама!)

6. Может Вам дать трактовку возникшего, или выкультивированного с советских времён определению слова "Вор"(смотрящий, решала,... - кто у них хозяин)? - ВЫ не на тот форум попали!

7. Вопрос в том, что бы не втягивать Украину в полную ...опу, а экономико-правовыми методами восстановить Государство!
Свора Воров(От ПР), например сейчас стала кричать, что во всём повинна ВТО и обязательства перед ней Украины(хотя это только повод). Уже сегодня Украина стоит перед фактом немедленного ревизионисткого отношения к национальному состоянию - попытка Порошенко влезть в это получила "более, чем неожиданный эффект"... - скажим одним словом:
Война для них нужна только для того, что бы стереть следы своих преступлений против Человечества в лице народа Украины.(формула прописанная ещё древними Греками "демократии": герои прошлых войн после новой "забываются"). Причина не положения ВТО - а криминал с 90х, что уничтожает Украину! Именно в этом плане существует критическая составляющая нашего бытия. Коломойский и тот Вам прямым текстом на это указывает! Но находящийся у власти Вор способен повторить только фокус Джугашвили, но ни коим образом не Пиночета или Ли Куан Ю!

8. Я как никто другой приверженец мирной жизни - но за последние как минимум 158 лет - жизнь показал, что без радикальных мер, по борьбе с наследием "Золотой Орды" на Земле Украины РЕЗУЛЬТАТОВ не существует по определению!(Как раз правильно этот вопрос решен в Германии) Определение "Кто сидит на Мзде и её размер определялись ханской пайцзой" - что уже в полном объёме было урегулировано при Януковиче.

9. Именно сейчас Зеленский получил "мандат" 73% от Украины - на ОТДЕЛЕНИЕ КРИМИНАЛА ОТ ВЛАСТИ. Он прекрасно понимает: у него нет даже "союзников" - кроме нищего населения Украины - 90% которого ожидает от него "хлеба" - :D ибо "зрелищ" они имеют как никто другой на планете Земля.(именно для этого сейчас их ограничивают даже в доступе ко СМИ - называется переход на лицензированное использование чужого творческого труда)

10. Что по определению не возможно без РАДИКАЛЬНЫХ МЕР - Но системных и в Правовом Поле.(степень противостояния, с использованием КСУ мы уже получили - после чего Вы сделали "вывод": где "лишнее звено", или "гнилая картошка" :mrgreen: ?) Теперь стоит конкретно радикализировать перспективы развития не просто "рынка Украины", а именно происхождения на Рынке Украины. Поновлэння карних статей за контрабанду - и просто заставить именно живущих на криминале - выход в правовое поле - без Законодательной деятельности это не возможно и в то же время "существующий законодатель" является выгодополучателем от создания "мутной воды".


Как раз Багиров и Ко.Землячеств в Украине Вам сейчас это официально Объявили!
Вроде так мало - но содержательно. :shock:
(Слово "Багиров" употребляется в понятии "украинский адвокат", "украинский юрист" - что определяет и переносит деньги(средства) для решения любого вопроса - смотрящему)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 17:56

пожалуйста, забаньте Kudrjavuy
Это поток из канализации
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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