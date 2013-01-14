Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Им парады проводят, а они хлеба просят - не понимают, где счастие! Деньги уже украли - при чём официально с целью банкротства и приватизации шахт. Где они = рабы без всяких людских прав.
В Донецкой области шахтеры устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты 17:06, сегодня https://strana.ua/news/207825-na-donbas ... late-.html В Донецкой области на шахте Южнодонбасская № 1 и частично на шахте имени Сургая бастуют шахтеры из-за задолженности по зарплате. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Facebook.
По его словам, задолженность по зарплате составляет 35 млн гривен. "В восемь утра они начали конференцию трудового коллектива, где приняли решение вступить в трудовой конфликт в связи с невыплатой заработной платы и сложным финансово-экономическим положением предприятия", - сообщил Волынец.
Шахтеры перекрыли трассу, однако пропускают спасательные службы и транспорт, где есть дети. "Президент Украины. Останови беспредел! Есть закон Украины. Чиновники топчатся по нему ногами. Отдайте заработную плату. Дети хотят кушать", - написано на призывных плакатах тех, кто перекрыл дороги. Фото: facebook.com/VolynetsMykhailo Также на шахте "Южнодонбасская №1" остановлена добыча угля. "Горняки второй смены ГП ШУ "Южнодонбасская №1" присоединились к своим коллегам с первой смены и тоже отказались спускаться в шахту. Требования те же - выплатить задолженность по зарплате и вернуть 200 млн грн, которые предприятию задолжало "Госуглепостач". Независимый профсоюз горняков Украины пытается своими силами прорвать информационную блокаду. Сейчас в средствах массовой информации умалчивается правдивая информация о проблемах шахтеров, созданные чиновниками и "смотрящими".
Зачем дети? Главное парад ЛГБТ - а денег уже нет! Мальдивы скушали.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Интересно, здесь многие представляют, как можно жить в "казённой квартире" без воды, при температуре днём за 40 градусов жары, месячишко-другой? Иногда "воды" просто нет в городе(ставков, рек, водоёмов, или есть такие, испарения которых лучше не вдыхать)?
Торецьк досі без води https://www.unn.com.ua/uk/news/1808792- ... i-bez-vodi Торецьк досі без води КИЇВ. 23 червня. УНН. Вода на водопровідний вузол Торецькому ще не прийшла. Опресовки водоводу Горлівка-Торецькому виконується в цей раз довше звичайного. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник керівника військово-цивільної адміністрації Торецька Сергій Винник, передає УНН.
"Вода на водопровідний вузол Торецькому ще не прийшла. Опресовки водоводу Горлівка-Торецькому виконується в цей раз довше звичайного, з огляду на характер ушкодження", - написав Винник.
За його словами, на Горлівської фільтрувальної станції плавно піднімають тиск, щоб уникнути гідроудару і повторних ушкоджень водоводу.
"Як тільки вода з'явиться в місті, проінформую додатково", - зазначив він.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
В Германии форсируют добыч и потребление бурого угля, а у нас насильно банкротят шахты с чёрным углём. Идиотам прут по мозгам, что киевский полиграфкомбинат уже в состоянии обеспечить бытовым топливом 2/3 населения, что не имеют центрального отопления. Типа субсидией - правда где реально конвертируемая "субсидия" смотрите в "Украинскых Сенсациях"
Неділя, 23 червня 2019, 18:40 • Саша Картер • 6255 https://www.unn.com.ua/uk/news/1808788- ... artsvayler Напередодні під час протестів екологічних активістів дійшло до сутичок між демонстрантами та поліцією. Дехто з активістів зумів потрапити на територію кар'єру Гарцвайлер. Учасники акції повідомили про багатьох поранених у їхніх лавах унаслідок сутичок з поліцією. Декому з постраждалих активістів знадобилося стаціонарне лікування.
Повідомляється, що 21 червня в Аахені на міжнародну демонстрацію екологічного руху Fridays for Future вийшли 40 тисяч учасників. Наступного дня протести перемістилися до Рейнського буровугільного басейну. Тисячі активістів прибули в село Хохнойкірх, що межує з вугільним кар'єром Гарцвайлер. Звідси стартував протестний марш Fridays for Future до села Кайєнберг, жителі якого в найближчі роки будуть переселені в інші місця у зв'язку з розширенням площі видобутку вугілля.
До акції також приєдналися прихильники альянсу Ende Gelände ("Кінець кар'єру". - Ред.), що виступає проти подальшої розробки Рейнського буровугільного басейну і проти вугільної енергетики. Сотні активістів організації Ende Gelände прорвали поліцейський кордон та проникли на територію кар'єру Гарцвайлер.
Причина одна: шахты насильно банкротят для приватизации - люди? Людей здесь всегда за Людей не считали. Как уже давал определение: На Донбассе не работают, что бы жить - здесь живут, что бы работать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.