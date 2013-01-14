Франция полностью наплевала на Украину и стремится вернуть Россию в ПАСЕПресс-секретарь внешнеполитического ведомства Франции вопросам Европы Амели де Моншален назвала требования к Российской Федерации, которые страна-агрессор должна сделать для возвращения в ПАСЕ, передает replyua.net. Интересно, что дипломат ни одного слова не сказала о том, что Кремль должен изменить свою политику относительно Украины.Так, де Моншален считает, что России для возобновления членства в организации нужно просто «в ближайшие дни» заплатить членские взносы, а еще допустить на свою территорию комиссара Совета Европы по правам человека, информирует Европейская правда. Каких-то других требований в адрес страны-агрессора не прозвучало.По убеждению французского представителя, необходимо восстановить российскую делегацию в правах, так как, считает она, это пойдет только в пользу простым россиянам: они смогут, как и прежде, обращаться в Европейский суд по правам человека (они лишатся этой возможности, если РФ решит когда-нибудь выйти из Совета Европы). А вот относительно украинцев, которые незаконно находятся в российских тюрьмах, де Моншален просто сказала, что эту тему глава Франции Макрон постоянно поднимает на встречах с российским президентом Путиным