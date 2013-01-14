Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Им парады проводят, а они хлеба просят - не понимают, где счастие! Деньги уже украли - при чём официально с целью банкротства и приватизации шахт. Где они = рабы без всяких людских прав.
В Донецкой области шахтеры устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты 17:06, сегодня https://strana.ua/news/207825-na-donbas ... late-.html В Донецкой области на шахте Южнодонбасская № 1 и частично на шахте имени Сургая бастуют шахтеры из-за задолженности по зарплате. Об этом сообщил председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Facebook.
По его словам, задолженность по зарплате составляет 35 млн гривен. "В восемь утра они начали конференцию трудового коллектива, где приняли решение вступить в трудовой конфликт в связи с невыплатой заработной платы и сложным финансово-экономическим положением предприятия", - сообщил Волынец.
Шахтеры перекрыли трассу, однако пропускают спасательные службы и транспорт, где есть дети. "Президент Украины. Останови беспредел! Есть закон Украины. Чиновники топчатся по нему ногами. Отдайте заработную плату. Дети хотят кушать", - написано на призывных плакатах тех, кто перекрыл дороги. Фото: facebook.com/VolynetsMykhailo Также на шахте "Южнодонбасская №1" остановлена добыча угля. "Горняки второй смены ГП ШУ "Южнодонбасская №1" присоединились к своим коллегам с первой смены и тоже отказались спускаться в шахту. Требования те же - выплатить задолженность по зарплате и вернуть 200 млн грн, которые предприятию задолжало "Госуглепостач". Независимый профсоюз горняков Украины пытается своими силами прорвать информационную блокаду. Сейчас в средствах массовой информации умалчивается правдивая информация о проблемах шахтеров, созданные чиновниками и "смотрящими".
Зачем дети? Главное парад ЛГБТ - а денег уже нет! Мальдивы скушали.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Интересно, здесь многие представляют, как можно жить в "казённой квартире" без воды, при температуре днём за 40 градусов жары, месячишко-другой? Иногда "воды" просто нет в городе(ставков, рек, водоёмов, или есть такие, испарения которых лучше не вдыхать)?
Торецьк досі без води https://www.unn.com.ua/uk/news/1808792- ... i-bez-vodi Торецьк досі без води КИЇВ. 23 червня. УНН. Вода на водопровідний вузол Торецькому ще не прийшла. Опресовки водоводу Горлівка-Торецькому виконується в цей раз довше звичайного. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник керівника військово-цивільної адміністрації Торецька Сергій Винник, передає УНН.
"Вода на водопровідний вузол Торецькому ще не прийшла. Опресовки водоводу Горлівка-Торецькому виконується в цей раз довше звичайного, з огляду на характер ушкодження", - написав Винник.
За його словами, на Горлівської фільтрувальної станції плавно піднімають тиск, щоб уникнути гідроудару і повторних ушкоджень водоводу.
"Як тільки вода з'явиться в місті, проінформую додатково", - зазначив він.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
В Германии форсируют добыч и потребление бурого угля, а у нас насильно банкротят шахты с чёрным углём. Идиотам прут по мозгам, что киевский полиграфкомбинат уже в состоянии обеспечить бытовым топливом 2/3 населения, что не имеют центрального отопления. Типа субсидией - правда где реально конвертируемая "субсидия" смотрите в "Украинскых Сенсациях"
Неділя, 23 червня 2019, 18:40 • Саша Картер • 6255 https://www.unn.com.ua/uk/news/1808788- ... artsvayler Напередодні під час протестів екологічних активістів дійшло до сутичок між демонстрантами та поліцією. Дехто з активістів зумів потрапити на територію кар'єру Гарцвайлер. Учасники акції повідомили про багатьох поранених у їхніх лавах унаслідок сутичок з поліцією. Декому з постраждалих активістів знадобилося стаціонарне лікування.
Повідомляється, що 21 червня в Аахені на міжнародну демонстрацію екологічного руху Fridays for Future вийшли 40 тисяч учасників. Наступного дня протести перемістилися до Рейнського буровугільного басейну. Тисячі активістів прибули в село Хохнойкірх, що межує з вугільним кар'єром Гарцвайлер. Звідси стартував протестний марш Fridays for Future до села Кайєнберг, жителі якого в найближчі роки будуть переселені в інші місця у зв'язку з розширенням площі видобутку вугілля.
До акції також приєдналися прихильники альянсу Ende Gelände ("Кінець кар'єру". - Ред.), що виступає проти подальшої розробки Рейнського буровугільного басейну і проти вугільної енергетики. Сотні активістів організації Ende Gelände прорвали поліцейський кордон та проникли на територію кар'єру Гарцвайлер.
Причина одна: шахты насильно банкротят для приватизации - люди? Людей здесь всегда за Людей не считали. Как уже давал определение: На Донбассе не работают, что бы жить - здесь живут, что бы работать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Франции вопросам Европы Амели де Моншален назвала требования к Российской Федерации, которые страна-агрессор должна сделать для возвращения в ПАСЕ, передает replyua.net. Интересно, что дипломат ни одного слова не сказала о том, что Кремль должен изменить свою политику относительно Украины.
Так, де Моншален считает, что России для возобновления членства в организации нужно просто «в ближайшие дни» заплатить членские взносы, а еще допустить на свою территорию комиссара Совета Европы по правам человека, информирует Европейская правда. Каких-то других требований в адрес страны-агрессора не прозвучало.
По убеждению французского представителя, необходимо восстановить российскую делегацию в правах, так как, считает она, это пойдет только в пользу простым россиянам: они смогут, как и прежде, обращаться в Европейский суд по правам человека (они лишатся этой возможности, если РФ решит когда-нибудь выйти из Совета Европы). А вот относительно украинцев, которые незаконно находятся в российских тюрьмах, де Моншален просто сказала, что эту тему глава Франции Макрон постоянно поднимает на встречах с российским президентом Путиным
О Германии и "Северном потоке-2" надеюсь все слышали? Это для понимания, что у Украины один союзник - её население(было, пока нелюдь его не изгнала).
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 24 чер, 2019 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Если в Грузии хоть возмущаются, то в Украине всё происходит втихую: 1. Скупаются РФ центральные СМИ 2. Кадры из парламента Грузии в моём видении 1:1 сравнимы с https://www.youtube.com/watch?v=Bwfmdift6rE -? Тишина! 3. Переписываются учебники
https://vesti-ua.net/novosti/politika/1 ... torii.html "Вчера одному из моих коллег, автору "Новой истории Украины" – учебника для 11-го класса, который уже получил гриф министерства – позвонили и сказали: "Вы должны изменить в вашем учебнике "российско-украинская война" на "гражданский конфликт". Когда он сказал: "Я не буду этого делать и мой учебник уже получил гриф Министерства образования", ему ответили: "Но сейчас ситуация идеологически меняется!" – рассказала министр.
Как отмечается, пропагандисты реваншистских идей пытаются влиять на украинское образование, медиа и политику. Впрочем, Гриневич не уточнила, от кого поступил звонок.
Лично моё мнение - не искоренение Врага в Киеве обязательно повлечёт тяжелые последствия на фронте. Окопавшийся в Киеве Враг будет вещать, что это бастующие углекопы - оккупанта зазывают. И за средства, или правильно - созданные ими(углекопами) материальные блага - будут вывозить свои семьи по имениям Европы.
- Может я не Прав? - Ваше мнение?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
По сюжету пора уже очистить бытность от "хероев Чучхососии", Поставить мавзолей - "великому чухче" и гонять оккупированное стадо - молиться - Великому Чухче!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Протестующие шахтеры ГП «Селидовуголь» установили палатку и перекрывают дороги Протестующие шахтеры ГП «Селидовуголь» установили палатку и перекрывают дороги В ГП «Селидовуголь» вчера, 2 июля, второй день продолжалась мирная акция протеста горняков, требующих выплаты заработной платы, увеличения ее размера, обеспечения коллективов фронтом работ и недопущения отключения шахт от электроснабжения за долги.
Вчера, 2 июля, все четыре шахты объединения работали в обычном режиме, а руководство и профсоюзные лидеры уехали в Киев для решения шахтерских проблем на уровне Минэнергоугля. Об этом телекомпании журналистам сообщил заместитель председателя местной организации НПГУ городов Селидово и Новогродовки Сергей Павлов.
«1 июля около 15.00 протестующие установили возле административного здания ГП «Селидовуголь» палатку, в которой постоянно дежурят 10-15 человек, напоминая о требованиях горняков, – рассказал профсоюзный лидер. – В третью смену участники акции перекрыли дорогу в Селидово, по которой везли на работу горняков шахт 1-3 «Новогродовская» и «Котляревская». Несколько автобусов не смогли проехать, и рабочие, которые в них находились, разошлись по домам. Поскольку решение ключевых вопросов, выдвинутых горняками, зависит от высшего руководства отрасли,председатель ликвидационной комиссии «Селидовугля» Сергей Кобыляцкий находится в Киеве, в Минэнергоугля. 2 июля мы вместе с председателем местной организации НПГУ Мирнограда и Покровского района Александром Абрамовым, представляющим ГП «Мирноградуголь», также выехали в столицу, где намерены встретиться с народными депутатами и руководителями профильного министерства по поводу ситуации на местах».
По словам Сергея Павлова, сегодня примерно в таком же положении, как «Селидовуголь», находится большинство государственных угольных объединений. Помимо нерегулярной выплаты и мизерного размера зарплаты, актуальным остается вопрос бесперебойной подачи электроэнергии.
Сергей Павлов также сообщил, что в понедельник, 1 июля, Кабмин выделил на выплату зарплаты работникам ГП «Селидовуголь» 76 миллионов гривен госдотации. Однако по состоянию на 14.00 вторника, 2 июля, достоверной информацией о том, что эти средства «выпущены» на предприятия, профсоюз не располагал.
«Если деньги к нам поступят, это позволит примерно на 90% погасить существующую задолженность по зарплате, – добавил Сергей Павлов. – Но мы намерены уже не просить, а требовать повышения заработной платы шахтерам минимум на 30%. В противном случае отраслевые профсоюзы намерены обратиться в суд для защиты трудовых прав горняков».
Кто то физически не понимает: - Население в Украине лишнее? - Или своры "Слуг народных" - ставленников от криминала?
"Попы Гапоны" - населению втирают "судом" - Судебными решениями можно в Украине подтереться - деньги всё равно никто не отдаст!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Институт смотрящих в Украине имеет свои оттенки - порой "в голову не влезающие", от засилья криминала:
"Открыла рот - заплатишь, будешь вонять - выгоним". Глава Федерации велоспорта Украины пригрозил чемпионке Европейских Игр 14:05, 2 июля 2019 https://strana.ua/news/209272-hlava-fed ... inske.html Президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко вдрызг разругался в Facebook с велосипедисткой Анной Соловей, которая выиграла "золото" Европейских игр в Беларуси. Теперь он грозит выгнать ее из сборной Украины.
Перепалка началась под постом на странице Федерации велосипедного спорта Украины. В посте, сопровожденном фотографиями Соловей, содержались поздравления, адресованные главе Киевской городской федерации велоспорта Мухоморову в связи с победой спортсменки.
"Удивляюсь некомпетентности и пренебрежением к спортсменам вашей же Федерации. Хотелось бы знать, почему вы приветствуете незнакомого мне человека, которого я никогда не видела. Этот человек не помогал мне в подготовке к соревнованиям абсолютно ничем. При этом вы берете мою фотографию и мой результат", - написала Анна Соловей в комментариях.
После этого сам Александр Башенко ответил спортсменке, причем в выражениях далеких от дипломатических.
"Ты зашла на минное поле. Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем. Чего ты хочешь, чтобы я тебя возил? Я не Базин, запомни, принцесса. Будешь делать работу - примем тебя, будешь вонять - прогоним и не вспомним как звали", - написал Башенко.
В ответ Соловей заявила, что из всего этого ему принадлежал только велосипед, который "не выдержал и года".
В свою очередь президент Федерации велоспорта ответил, что спортсменка якобы нарушила условия контракта и теперь не имеет права быть в сборной Украины.
"Аня, смотри, как мы будем учиться. Ты открыла рот, теперь ты за это будешь платить. У тебя есть подписанный тобой контракт. Ты случайно выиграла гонку и решила, что у тебя появилось право на нарушение условий контракта и открывать рот?", - заявил он, добавив, что теперь велосипедистку исключат из сборной Украины.
Или "Онищенко и конный спорт"?????....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.