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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 03 лип, 2019 21:07
В статье хорошо затронуты перспективы, при наличии системного криминала у власти, и условии сохранения им своего влияния:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 03 лип, 2019 21:09
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Только для Вас, как "особо одарённого", или на публике просто "солнечного ребёнка":
1. Он есть не что более, как элемент системы(передаточное звено для происхождения например "Калядныков") Криминала у Власти.
2. Вам чётко указано кто как кому и за что платит.
3. Лично им указана прямая связь происходящего с Институтами Государственной Власти Украины.(кто и как покупает судебные решения, вип палаты(камеры в сизо), и прочая присущая только Украине "чехарда" )
4. Почему в Украине только уКРАИНЕЦ не имеет Прав.(он сам за это и платит своими налогами)
5. Примеры по остальным не вызывают вообще ни у кого сомнения!
Из Австрии, Швейцарии, Голландии,... (б***, уже даже из Китая и Вьетнама!)
6. Может Вам дать трактовку возникшего, или выкультивированного с советских времён определению слова "Вор"(смотрящий, решала,... - кто у них хозяин)? - ВЫ не на тот форум попали!
7. Вопрос в том, что бы не втягивать Украину в полную ...опу, а экономико-правовыми методами восстановить Государство!
Свора Воров(От ПР), например сейчас стала кричать, что во всём повинна ВТО и обязательства перед ней Украины(хотя это только повод). Уже сегодня Украина стоит перед фактом немедленного ревизионисткого отношения к национальному состоянию - попытка Порошенко влезть в это получила "более, чем неожиданный эффект"... - скажим одним словом:
Война для них нужна только для того, что бы стереть следы своих преступлений против Человечества в лице народа Украины.(формула прописанная ещё древними Греками "демократии": герои прошлых войн после новой "забываются"). Причина не положения ВТО - а криминал с 90х, что уничтожает Украину! Именно в этом плане существует критическая составляющая нашего бытия. Коломойский и тот Вам прямым текстом на это указывает! Но находящийся у власти Вор способен повторить только фокус Джугашвили, но ни коим образом не Пиночета или Ли Куан Ю!
8. Я как никто другой приверженец мирной жизни - но за последние как минимум 158 лет - жизнь показал, что без радикальных мер, по борьбе с наследием "Золотой Орды" на Земле Украины РЕЗУЛЬТАТОВ не существует по определению!(Как раз правильно этот вопрос решен в Германии) Определение "Кто сидит на Мзде и её размер определялись ханской пайцзой" - что уже в полном объёме было урегулировано при Януковиче.
9. Именно сейчас Зеленский получил "мандат" 73% от Украины - на ОТДЕЛЕНИЕ КРИМИНАЛА ОТ ВЛАСТИ. Он прекрасно понимает: у него нет даже "союзников" - кроме нищего населения Украины - 90% которого ожидает от него "хлеба" - ибо "зрелищ" они имеют как никто другой на планете Земля.(именно для этого сейчас их ограничивают даже в доступе ко СМИ - называется переход на лицензированное использование чужого творческого труда)
10. Что по определению не возможно без РАДИКАЛЬНЫХ МЕР - Но системных и в Правовом Поле.(степень противостояния, с использованием КСУ мы уже получили - после чего Вы сделали "вывод": где "лишнее звено", или "гнилая картошка" ?) Теперь стоит конкретно радикализировать перспективы развития не просто "рынка Украины", а именно происхождения на Рынке Украины. Поновлэння карних статей за контрабанду - и просто заставить именно живущих на криминале - выход в правовое поле - без Законодательной деятельности это не возможно и в то же время "существующий законодатель" является выгодополучателем от создания "мутной воды".
Как раз Багиров и Ко.Землячеств в Украине Вам сейчас это официально Объявили!
Вроде так мало - но содержательно.
(Слово "Багиров" употребляется в понятии "украинский адвокат", "украинский юрист" - что определяет и переносит деньги(средства) для решения любого вопроса - смотрящему)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 03 лип, 2019 21:19
Украина, как Государство уже не существует:
Есть ряд "бизнес интересов" на территориях, где ранее была Украина. Кто и как загнал Украину в "это"?
Какие дальнейшие пути разрешения?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 04 лип, 2019 00:08
Агресор страдает теми же болячками, что и Украина:
"Крым и Донбасс" - это официальная попытка решить свои демографические вопросы, за счёт уничтожения жизни на оккупированных землях.
Обезьян - там своих хватает, а работать некому.
Не хватает образования, практики, знаний,....- нет их носителей.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 04 лип, 2019 01:57
Эта новость говорит сама за себя:
ЕЁ можно воткнуть апогеем всего форума и темы:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 04 лип, 2019 06:39
Когда нет аргументов, то вы переходите на оскорбление оппонента
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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