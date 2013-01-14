Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа. «За четыре месяца естественная убыль у нас составила порядка 149 тысяч человек», — сообщила Голикова, слова которой приводит finanz.ru.
Лишь в 17 регионах России наблюдается естественный прирост населения, тогда как в подавляющем большинстве смертность превышает рождаемость. «У нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», — констатировала Голикова.
Согласно данным Росстата, которые пока опубликованы лишь за первый квартал, к началу апреля скорость, с которой вымирает население России, увеличилась на 22% по сравнению с прошлым годом.
За январь-март в стране родилось 355,2 тысячи человек, умерли — 461,9 тысячи. И хотя смертность сократилась (на 16,3 тысячи человек), темпы падения рождаемости оказались вдвое больше (на 35,7 тысячи человек). Естественная убыль составила 106,7 тысячи человек против 87,3 тысячи год назад.
В целом по стране число умерших превысило число родившихся на 30%, но на уровне отдельных регионов статистика близка к демографической катастрофе. В 39 субъектах умирает людей в 1,5-2,2 раза больше, чем рождается. Причем число новорожденных падает фронтально — в 82 субъектах из 85, а приток мигрантов второй год подряд не покрывает естественную убыль: за январь-март он составил 73,7 тысячи человек. В результате общая численность населения к 1 апреля сократилась 32,9 тысячи человек.
Установка на улучшение демографических показателей породила массовые искажения статистики на уровне регионов: в погоне за красивой статистикой власти занижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП, рассказала Голикова.
Однако, тайное стало явным. «Критически подскочила смертность от «прочих заболеваний» и «группы заболеваний, от которых не умирают», посетовала вице-премьер.
После того, как Минздрав и социальный блок правительства РФ стали критиковать проанализированную ситуацию со смертностью, показатели начали расти. «Например, Воронежская область демонстрировала показатель повышения смертности от онкологии за 2018 год по сравнению с 2017 годом на 1,2%, а за четыре месяца (2019 года) — на 20%. Ивановская область демонстрировала нам увеличение за четыре месяца смертей от сердечно-сосудистых заболеваний на 35,9%», — привела примеры Голикова. Две национальные цели — это естественный прирост населения и продолжительность жизни «являются ключевыми», подчеркнула она.
"Крым и Донбасс" - это официальная попытка решить свои демографические вопросы, за счёт уничтожения жизни на оккупированных землях. Обезьян - там своих хватает, а работать некому. Не хватает образования, практики, знаний,....- нет их носителей.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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