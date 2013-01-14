НовостиДеградация России: в правительстве заявили о «катастрофическом вымирании нации»22:00 | 03.07.2019341Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа. «За четыре месяца естественная убыль у нас составила порядка 149 тысяч человек», — сообщила Голикова, слова которой приводит finanz.ru.Лишь в 17 регионах России наблюдается естественный прирост населения, тогда как в подавляющем большинстве смертность превышает рождаемость. «У нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», — констатировала Голикова.Согласно данным Росстата, которые пока опубликованы лишь за первый квартал, к началу апреля скорость, с которой вымирает население России, увеличилась на 22% по сравнению с прошлым годом.За январь-март в стране родилось 355,2 тысячи человек, умерли — 461,9 тысячи. И хотя смертность сократилась (на 16,3 тысячи человек), темпы падения рождаемости оказались вдвое больше (на 35,7 тысячи человек). Естественная убыль составила 106,7 тысячи человек против 87,3 тысячи год назад.В целом по стране число умерших превысило число родившихся на 30%, но на уровне отдельных регионов статистика близка к демографической катастрофе. В 39 субъектах умирает людей в 1,5-2,2 раза больше, чем рождается. Причем число новорожденных падает фронтально — в 82 субъектах из 85, а приток мигрантов второй год подряд не покрывает естественную убыль: за январь-март он составил 73,7 тысячи человек. В результате общая численность населения к 1 апреля сократилась 32,9 тысячи человек.Установка на улучшение демографических показателей породила массовые искажения статистики на уровне регионов: в погоне за красивой статистикой власти занижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП, рассказала Голикова.Однако, тайное стало явным. «Критически подскочила смертность от «прочих заболеваний» и «группы заболеваний, от которых не умирают», посетовала вице-премьер.После того, как Минздрав и социальный блок правительства РФ стали критиковать проанализированную ситуацию со смертностью, показатели начали расти. «Например, Воронежская область демонстрировала показатель повышения смертности от онкологии за 2018 год по сравнению с 2017 годом на 1,2%, а за четыре месяца (2019 года) — на 20%. Ивановская область демонстрировала нам увеличение за четыре месяца смертей от сердечно-сосудистых заболеваний на 35,9%», — привела примеры Голикова. Две национальные цели — это естественный прирост населения и продолжительность жизни «являются ключевыми», подчеркнула она.