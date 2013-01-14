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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4244424542464247
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 21:07

В статье хорошо затронуты перспективы, при наличии системного криминала у власти, и условии сохранения им своего влияния:
https://nv.ua/opinion/kuda-uehat-kak-po ... 29833.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 00:08

Агресор страдает теми же болячками, что и Украина:
Новости
Деградация России: в правительстве заявили о «катастрофическом вымирании нации»
22:00 | 03.07.2019341 https://sprotyv.info/news/degradaciya-r ... anii-nacii

Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа. «За четыре месяца естественная убыль у нас составила порядка 149 тысяч человек», — сообщила Голикова, слова которой приводит finanz.ru.

Лишь в 17 регионах России наблюдается естественный прирост населения, тогда как в подавляющем большинстве смертность превышает рождаемость. «У нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», — констатировала Голикова.

Согласно данным Росстата, которые пока опубликованы лишь за первый квартал, к началу апреля скорость, с которой вымирает население России, увеличилась на 22% по сравнению с прошлым годом.

За январь-март в стране родилось 355,2 тысячи человек, умерли — 461,9 тысячи. И хотя смертность сократилась (на 16,3 тысячи человек), темпы падения рождаемости оказались вдвое больше (на 35,7 тысячи человек). Естественная убыль составила 106,7 тысячи человек против 87,3 тысячи год назад.

В целом по стране число умерших превысило число родившихся на 30%, но на уровне отдельных регионов статистика близка к демографической катастрофе. В 39 субъектах умирает людей в 1,5-2,2 раза больше, чем рождается. Причем число новорожденных падает фронтально — в 82 субъектах из 85, а приток мигрантов второй год подряд не покрывает естественную убыль: за январь-март он составил 73,7 тысячи человек. В результате общая численность населения к 1 апреля сократилась 32,9 тысячи человек.

Установка на улучшение демографических показателей породила массовые искажения статистики на уровне регионов: в погоне за красивой статистикой власти занижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП, рассказала Голикова.

Однако, тайное стало явным. «Критически подскочила смертность от «прочих заболеваний» и «группы заболеваний, от которых не умирают», посетовала вице-премьер.

После того, как Минздрав и социальный блок правительства РФ стали критиковать проанализированную ситуацию со смертностью, показатели начали расти. «Например, Воронежская область демонстрировала показатель повышения смертности от онкологии за 2018 год по сравнению с 2017 годом на 1,2%, а за четыре месяца (2019 года) — на 20%. Ивановская область демонстрировала нам увеличение за четыре месяца смертей от сердечно-сосудистых заболеваний на 35,9%», — привела примеры Голикова. Две национальные цели — это естественный прирост населения и продолжительность жизни «являются ключевыми», подчеркнула она.


"Крым и Донбасс" - это официальная попытка решить свои демографические вопросы, за счёт уничтожения жизни на оккупированных землях.
Обезьян - там своих хватает, а работать некому.
Не хватает образования, практики, знаний,....- нет их носителей.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 01:57

Эта новость говорит сама за себя:
ЕЁ можно воткнуть апогеем всего форума и темы:
https://www.president.gov.ua/news/ukray ... ci-z-56185
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 06:39

  Kudrjavuy написав:Только для Вас, как "особо одарённого", или на публике просто "солнечного ребёнка":

Когда нет аргументов, то вы переходите на оскорбление оппонента
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:20

Ну наконец-то всю правду рассказали!

Малайские власти впервые рассказали, как они сорвали готовившееся Вашингтоном в первую неделю после крушения наступление 9-тысячного контингента сил НАТО на востоке Украины под предлогом защиты места крушения самолета. Однако очевидной целью операции был разгром повстанцев на Донбассе и возможная атака на Крым.

https://expert.ru/2019/07/24/mh-17/
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 19:03

Sommer
Нет покоя скрепным.
Знают, кто сбил Boeing MH-17
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 19:18

  pesikot написав:Sommer
Нет покоя скрепным.
Знают, кто сбил Boeing MH-17


Видать им очередной бюджет на "диспетчера Карлоса" выделили.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 21:36

началось

Интересно, сколько времени уйдет на раскраску московского майдана?
Это событие внесет ясность именно в эту тему.
имхо.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 17:14

  bevzaalex написав:Интересно, сколько времени уйдет на раскраску московского майдана?
Это событие внесет ясность именно в эту тему.
имхо.

Да какого майдана, россияне уже в принципе неспособны на массовый протест или неповиновение власти. Уже выдрессированы.
Faceless
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  #<1 ... 4244424542464247
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