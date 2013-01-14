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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 30 лип, 2019 15:49
Волгарь написав:
то на Украине - просто катастрофа (сокращение его на 1,8%)
украинская власть чётко выполняет инструкции "американского обкома" и зачищает территорию...
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Cler
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Додано: Вів 30 лип, 2019 16:04
Cler написав: Волгарь написав:
то на Украине - просто катастрофа (сокращение его на 1,8%)
украинская власть чётко выполняет инструкции "американского обкома" и зачищает территорию...
Да бросьте, кто зачищает, от кого зачищает? Все идет своим чередом, независимо от власти. На эти процессы влияет сократившаяся экономика, не способная вместить даже скудные трудовые ресурсы/перевернутая возрастная пирамида (в стране рождается всего 300 тыс. детишек в год, против почти 780-ти 30 лет назад) и ужасная медицина, возглавляемая к тому же сами знаете кем. И переломить ситуацию вряд ли возможно - она будет только ухудшаться.
Да и будущее предсказать нетрудно - ЗЕМЛЯ БЕЗ ЛЮДЕЙ ВСЕГДА ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛЮДЬМИ БЕЗ ЗЕМЛИ. Безо всяких заговоров и вашингтонских обкомов - демографическому давлению в современном мире, где миллиарды лишены просто пресной воды, противостоять невозможно.
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Волгарь
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