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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4245424642474248
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 15:49

  Волгарь написав:то на Украине - просто катастрофа (сокращение его на 1,8%)

украинская власть чётко выполняет инструкции "американского обкома" и зачищает территорию...
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:04

  Cler написав:
  Волгарь написав:то на Украине - просто катастрофа (сокращение его на 1,8%)

украинская власть чётко выполняет инструкции "американского обкома" и зачищает территорию...

Да бросьте, кто зачищает, от кого зачищает? Все идет своим чередом, независимо от власти. На эти процессы влияет сократившаяся экономика, не способная вместить даже скудные трудовые ресурсы/перевернутая возрастная пирамида (в стране рождается всего 300 тыс. детишек в год, против почти 780-ти 30 лет назад) и ужасная медицина, возглавляемая к тому же сами знаете кем. И переломить ситуацию вряд ли возможно - она будет только ухудшаться.
Да и будущее предсказать нетрудно - ЗЕМЛЯ БЕЗ ЛЮДЕЙ ВСЕГДА ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЛЮДЬМИ БЕЗ ЗЕМЛИ. Безо всяких заговоров и вашингтонских обкомов - демографическому давлению в современном мире, где миллиарды лишены просто пресной воды, противостоять невозможно.
Волгарь
 
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