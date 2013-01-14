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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4245424642474248
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 21:43

https://strana.ua/news/199233-braziltsu-lusvarhi-voevavshemu-za-dnr-dali-13-let-tjurmy.html
Бразилец Рафаэль Лусварги, который воевал за сепаратистов на Востоке Украины, получил 13 лет заключения.

СБУ впервые задержала Лусварги, выманив его с территории Бразилии обещанием работы в Киеве. Его взяли прямо в аэропорту "Борисполь".


Нет, это все-таки праздник какой-то. Сепары явно не отличаются умом и сообразительностью.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 11:48

  Faceless написав:
  bevzaalex написав:Интересно, сколько времени уйдет на раскраску московского майдана?
Это событие внесет ясность именно в эту тему.
имхо.

Да какого майдана, россияне уже в принципе неспособны на массовый протест или неповиновение власти. Уже выдрессированы.

Согласен с дрессировкой.
В остальном у мну иное мнение.
пс. следите ли за событиями там?
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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