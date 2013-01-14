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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4245424642474248
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 21:43

https://strana.ua/news/199233-braziltsu-lusvarhi-voevavshemu-za-dnr-dali-13-let-tjurmy.html
Бразилец Рафаэль Лусварги, который воевал за сепаратистов на Востоке Украины, получил 13 лет заключения.

СБУ впервые задержала Лусварги, выманив его с территории Бразилии обещанием работы в Киеве. Его взяли прямо в аэропорту "Борисполь".


Нет, это все-таки праздник какой-то. Сепары явно не отличаются умом и сообразительностью.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 11:48

  Faceless написав:
  bevzaalex написав:Интересно, сколько времени уйдет на раскраску московского майдана?
Это событие внесет ясность именно в эту тему.
имхо.

Да какого майдана, россияне уже в принципе неспособны на массовый протест или неповиновение власти. Уже выдрессированы.

Согласен с дрессировкой.
В остальном у мну иное мнение.
пс. следите ли за событиями там?
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 14:19

На носу годовщина...
https://www.facebook.com/milinua/videos ... =2&theater
Помянем пацанов, напомним скоту, что продавал и продаёт, что никто не забыт, и ничто не забыто.

Хай здохуть наші вороженьки.
А вони тільки процвітають, та перевибираються......
- То ж може вже більшості дійшло, хто виводив під кацапскі війська, хто продавав,...
- а вони і досі... - тільки от неньки вже мало шо залишилось...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 14:39

https://replyua.net/news/161192-arestov ... okoit.html
...но та же мониторинговая мисси ОБСЕ, наоборот, сообщает о наращивании противостояния. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из каналов рассказал военный эксперт Алексей Арестович.

Он отметил, все это наталкивает на мысли, что в Офисе президента приняли решение замалчивать, скрывать реальное положение вещей, чтобы удержать рейтинг. Обстрелы идут, ВСУ несут потери, но при этом нам сообщают про один обстрел в сутки и одного раненого бойца. Только как-то странно, выходит, эффективность российских войск подскочила до 120%, когда один выстрел и сразу одно точное попадание. Раньше было по 40 обстрелов и был один раненый, а сейчас один выстрел и сразу один раненый.

«Все это начинает напоминать очковтирательство и, естественно, это не может не беспокоить, в том числе солдат. Они-то прекрасно знают, что творится на фронте, что этих обстрелов 40-50 за день, а не 11, как докладывают по официальным сводкам», – отметил Арестович.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 14:43

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Чем то сразу Афганистан напомнило...:
Жителям ряда прифронтовых населенных пунктов на Донбассе раздадут цыплят и корма для животных

31.07.2019 17:27. https://www.ostro.org/general/society/news/573334/

Больше трех тысяч домохозяйств на Донбассе получат от ФАО ООН однодневных цыплят и корма для животных. Птицу будут раздавать четыре дня в августе, корма - в сентябре, - сообщает пресс-служба ФАО (Федеральное агентство по образованию).

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) начала новый проект "Чрезвычайная поддержка сельскохозяйственных средств к существованию в труднодоступных районах вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, за финансирование Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН (CERF)", в рамках которого 5, 7, 12 и 14 августа планируется раздача однодневных цыплят и начального комбикорма (30 цыплят и 10 кг на хозяйство), в сентябре раздадут корма для животных (150 кг на хозяйство).

Помощь получат 3130 уязвимых домохозяйств Луганской и Донецкой областей, проживающих на территории вдоль линии разграничения в 52 населенных пунктах:

Луганская область, Станично-Луганский район: Станица Луганская, Артема, Нижнетеплое, Среднетеплое, Болотное, Сизое, Макарово, Валуйское, Айдар, Ольховое;
Луганская область, Новоайдарский район: Трехизбенка, Кряковка, Крымское;
Луганская область, Попаснянский район: Новотошковское, Ореховое, Троицкое, Новозвановка, Катериновка, Золотое-4 (шахта «Родина»);
Донецкая область, Бахмутский район: Новолуганское, Гладосово, Травневое, Жованка, Майорское, Пески, Бахмутка;
Донецкая область, Торецкая городской совет: Южное, Северное, Дружба, Шумы, Курдюмовка, Озеряновка, Делиивка;
Донецкая область, Ясиноватский район: Верхнеторецкое, Каменка, Водяное, Опытное, Первомайское;
Донецкая область, Марьинский район: Новомихайловка, Березовое, Славное, Тарамчук;
Донецкая область, Волновахский район: Лебединское, Павлополь, Пищевик, Черненко, Старогнатовка, Новогригорьевка, Николаевка, Новогнатовка, Чермалык, Орловское.

Помощь смогут получить следующие категории:
Семьи с двумя и более детьми;
Неполные семьи с детьми;
Семьи с беременными женщинами или кормящими матерями и детьми в возрасте до одного года;
Люди с инвалидностью (1, 2, 3 группы);
Пожилые люди (60+), которые не получают пенсию;
Люди, которые нуждаются в специальном медицинском уходе (например, необходимость в экстренной операции) или люди, которые нуждаются в ежедневных лекарствах;
Семьи/физические лица без любого регулярного дохода (безработные и те, кто не получают социальных выплат);
Семьи, состоящие из 1-3 человек и получающие государственную социальную помощь, сумма которой не превышает 1330 грн на человека (средний прожиточный минимум).

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А сразу в трёх километрах, закончили вырезать на металлолом машиностроительный завод, под предлогом "опорной школы" стоят разрушенные школы,..... - кого бы "накормить" этим "бизнесом"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 14:45

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

СБУ раскрыла схему поставок некачественных консервов в украинскую армию на миллионы
20:35, 19 июля 2019 https://strana.ua/news/212424-sbu-raskr ... liony.html
Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках борьбы с коррупцией в оборонной сфере разоблачили схему поставок некачественных мясных консервов для нужд Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что для формирования неприкосновенного запаса продовольствия ВСУ некая коммерческая структура поставила почти 180 тонн мясных консервов. Их общая стоимость составила более 15 миллионов гривен.

Когда обнаружилось, что партия непригодна к употреблению, должностные лица ВСУ, стремясь избежать ответственности, вступили в сговор с предпринимателем для замены пищевой продукции на качественную. А испорченными консервами чиновники планировали кормить личный состав ВСУ. Непригодную продукцию они хотели отправить в том числе в район проведения операции объединенных сил.

В ходе спецоперации сотрудники СБУ предупредили нанесение вреда жизни и здоровью военнослужащих ВСУ. Работники спецслужбы задокументировали факт растраты бюджетных средств оборонной сферы в особо крупных размерах.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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