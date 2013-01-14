Жителям ряда прифронтовых населенных пунктов на Донбассе раздадут цыплят и корма для животных31.07.2019 17:27.Больше трех тысяч домохозяйств на Донбассе получат от ФАО ООН однодневных цыплят и корма для животных. Птицу будут раздавать четыре дня в августе, корма - в сентябре, - сообщает пресс-служба ФАО (Федеральное агентство по образованию).Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) начала новый проект "Чрезвычайная поддержка сельскохозяйственных средств к существованию в труднодоступных районах вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, за финансирование Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН (CERF)", в рамках которого 5, 7, 12 и 14 августа планируется раздача однодневных цыплят и начального комбикорма (30 цыплят и 10 кг на хозяйство), в сентябре раздадут корма для животных (150 кг на хозяйство).Помощь получат 3130 уязвимых домохозяйств Луганской и Донецкой областей, проживающих на территории вдоль линии разграничения в 52 населенных пунктах:Луганская область, Станично-Луганский район: Станица Луганская, Артема, Нижнетеплое, Среднетеплое, Болотное, Сизое, Макарово, Валуйское, Айдар, Ольховое;Луганская область, Новоайдарский район: Трехизбенка, Кряковка, Крымское;Луганская область, Попаснянский район: Новотошковское, Ореховое, Троицкое, Новозвановка, Катериновка, Золотое-4 (шахта «Родина»);Донецкая область, Бахмутский район: Новолуганское, Гладосово, Травневое, Жованка, Майорское, Пески, Бахмутка;Донецкая область, Торецкая городской совет: Южное, Северное, Дружба, Шумы, Курдюмовка, Озеряновка, Делиивка;Донецкая область, Ясиноватский район: Верхнеторецкое, Каменка, Водяное, Опытное, Первомайское;Донецкая область, Марьинский район: Новомихайловка, Березовое, Славное, Тарамчук;Донецкая область, Волновахский район: Лебединское, Павлополь, Пищевик, Черненко, Старогнатовка, Новогригорьевка, Николаевка, Новогнатовка, Чермалык, Орловское.Помощь смогут получить следующие категории:Семьи с двумя и более детьми;Неполные семьи с детьми;Семьи с беременными женщинами или кормящими матерями и детьми в возрасте до одного года;Люди с инвалидностью (1, 2, 3 группы);Пожилые люди (60+), которые не получают пенсию;Люди, которые нуждаются в специальном медицинском уходе (например, необходимость в экстренной операции) или люди, которые нуждаются в ежедневных лекарствах;Семьи/физические лица без любого регулярного дохода (безработные и те, кто не получают социальных выплат);Семьи, состоящие из 1-3 человек и получающие государственную социальную помощь, сумма которой не превышает 1330 грн на человека (средний прожиточный минимум).FacebookTwitterTelegramWhatsAppViberE-mail