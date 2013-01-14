Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Хай здохуть наші вороженьки. А вони тільки процвітають, та перевибираються...... - То ж може вже більшості дійшло, хто виводив під кацапскі війська, хто продавав,... - а вони і досі... - тільки от неньки вже мало шо залишилось...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Он отметил, все это наталкивает на мысли, что в Офисе президента приняли решение замалчивать, скрывать реальное положение вещей, чтобы удержать рейтинг. Обстрелы идут, ВСУ несут потери, но при этом нам сообщают про один обстрел в сутки и одного раненого бойца. Только как-то странно, выходит, эффективность российских войск подскочила до 120%, когда один выстрел и сразу одно точное попадание. Раньше было по 40 обстрелов и был один раненый, а сейчас один выстрел и сразу один раненый.
«Все это начинает напоминать очковтирательство и, естественно, это не может не беспокоить, в том числе солдат. Они-то прекрасно знают, что творится на фронте, что этих обстрелов 40-50 за день, а не 11, как докладывают по официальным сводкам», – отметил Арестович.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Больше трех тысяч домохозяйств на Донбассе получат от ФАО ООН однодневных цыплят и корма для животных. Птицу будут раздавать четыре дня в августе, корма - в сентябре, - сообщает пресс-служба ФАО (Федеральное агентство по образованию).
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) начала новый проект "Чрезвычайная поддержка сельскохозяйственных средств к существованию в труднодоступных районах вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, за финансирование Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН (CERF)", в рамках которого 5, 7, 12 и 14 августа планируется раздача однодневных цыплят и начального комбикорма (30 цыплят и 10 кг на хозяйство), в сентябре раздадут корма для животных (150 кг на хозяйство).
Помощь получат 3130 уязвимых домохозяйств Луганской и Донецкой областей, проживающих на территории вдоль линии разграничения в 52 населенных пунктах:
Луганская область, Станично-Луганский район: Станица Луганская, Артема, Нижнетеплое, Среднетеплое, Болотное, Сизое, Макарово, Валуйское, Айдар, Ольховое; Луганская область, Новоайдарский район: Трехизбенка, Кряковка, Крымское; Луганская область, Попаснянский район: Новотошковское, Ореховое, Троицкое, Новозвановка, Катериновка, Золотое-4 (шахта «Родина»); Донецкая область, Бахмутский район: Новолуганское, Гладосово, Травневое, Жованка, Майорское, Пески, Бахмутка; Донецкая область, Торецкая городской совет: Южное, Северное, Дружба, Шумы, Курдюмовка, Озеряновка, Делиивка; Донецкая область, Ясиноватский район: Верхнеторецкое, Каменка, Водяное, Опытное, Первомайское; Донецкая область, Марьинский район: Новомихайловка, Березовое, Славное, Тарамчук; Донецкая область, Волновахский район: Лебединское, Павлополь, Пищевик, Черненко, Старогнатовка, Новогригорьевка, Николаевка, Новогнатовка, Чермалык, Орловское.
Помощь смогут получить следующие категории: Семьи с двумя и более детьми; Неполные семьи с детьми; Семьи с беременными женщинами или кормящими матерями и детьми в возрасте до одного года; Люди с инвалидностью (1, 2, 3 группы); Пожилые люди (60+), которые не получают пенсию; Люди, которые нуждаются в специальном медицинском уходе (например, необходимость в экстренной операции) или люди, которые нуждаются в ежедневных лекарствах; Семьи/физические лица без любого регулярного дохода (безработные и те, кто не получают социальных выплат); Семьи, состоящие из 1-3 человек и получающие государственную социальную помощь, сумма которой не превышает 1330 грн на человека (средний прожиточный минимум).
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А сразу в трёх километрах, закончили вырезать на металлолом машиностроительный завод, под предлогом "опорной школы" стоят разрушенные школы,..... - кого бы "накормить" этим "бизнесом"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
СБУ раскрыла схему поставок некачественных консервов в украинскую армию на миллионы 20:35, 19 июля 2019 https://strana.ua/news/212424-sbu-raskr ... liony.html Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках борьбы с коррупцией в оборонной сфере разоблачили схему поставок некачественных мясных консервов для нужд Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что для формирования неприкосновенного запаса продовольствия ВСУ некая коммерческая структура поставила почти 180 тонн мясных консервов. Их общая стоимость составила более 15 миллионов гривен.
Когда обнаружилось, что партия непригодна к употреблению, должностные лица ВСУ, стремясь избежать ответственности, вступили в сговор с предпринимателем для замены пищевой продукции на качественную. А испорченными консервами чиновники планировали кормить личный состав ВСУ. Непригодную продукцию они хотели отправить в том числе в район проведения операции объединенных сил.
В ходе спецоперации сотрудники СБУ предупредили нанесение вреда жизни и здоровью военнослужащих ВСУ. Работники спецслужбы задокументировали факт растраты бюджетных средств оборонной сферы в особо крупных размерах.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
И наоборот пожирают, без откатные схемы, например производство броников "Корсар"... "Рюкзаки Авакова" - в приоритете?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Требования горняков остаются неизменными. Около 100 горняков шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь», 5 августа, идут пешим ходом из Горняка в Селидово (Донецкая обл.), требуя погасить задолженность по зарплате.
Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.
«Сегодня около 100 работников шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь» идут пешим ходом из города Горняк к зданию объединения «Селидовуголь», которое находится в городе Селидово. Требования горняков остаются неизменными - погасить задолженность по заработной плате», – написал Волынец.
Позже он добавил, что горняки шахты «Кураховская» прошли уже половину пути, им осталось 8 км.
Как сообщалось ранее, на 1 августа задолженность по заработной плате шахтерам на государственных угольных предприятиях составляет более 1 млрд. грн.
Только называться стало голодными бунтами... - рабы жрать хотят?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Интересно, почему никто не объяснит, что их сознательно загоняют в рабство, по причине уже принятой программы приватизации - придёт "хороший хозяин" и "усё наладится" ? И Это в прифронтовой зоне? Где физически разрушено система 100% автономного, стратегического энергетического комплекса, электостанций, шахт, системы ЦОФ, колхозов, и пр... (на выходе был уголь, электроэнергия, продукты, машиностроение, транспорт, население,...)
Работники шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь» возобновили протест, перекрыв трассу Покровск – Курахово в районе Цукурино, - сообщает Рokrovsk.news.
Как сообщил сайту председатель профсоюзной организации НПГУ шахты «Кураховская» Алексей Сорока, в акции принимают участие около 100 человек. Вести переговоры горняки больше не собираются и прекратят забастовку только после погашения задолженности по зарплате.
«Нам еще должны выплатить 22% зарплаты за май и по 100% за июнь и июль, – напомнил Алексей Сорока. – На молотковых лавах добыча была, ребята работали. Поэтому неудивительно, что они хотят получить честно заработанные деньги».
Протестующие планируют пропускать только машины с детьми и «скорую помощь».
Ранее сообщалось, что утром 5 августа работники шахты «Кураховская» пешим ходом дошли из Горняка до Селидово, чтобы пообщаться с руководством «Селидовугля». Затем на два дня акция была приостановлена в связи с обещанием зампредседателя Донецкой ОГА Вадима Филашкина решить наболевший вопрос. Поскольку деньги так и не поступили, горняки возобновили протест.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
В оккупированном Антраците жены шахтеров требовали вернуть долги по зарплате АВГ 8 • НОВОСТИ, ПРОИСШЕСТВИЯ • 0 ПРОСМОТРОВ • 0 COMMENTS В оккупированном боевиками ЛНР» Антраците, шахтеры и их жены пришли в шахтоуправление ГП «Антрацит» с требованием погасить задолженность по заработной плате. Об этом сообщает «Реальная газета».
«В пятницу было выплачено 40% мая», — рассказывает мужчина в кадре собравшимся шахтерам и им женам. Когда будут выплачены остальные деньги, представитель предприятия «Антрацит» затруднился ответить.
Также он не смог ответить на вопрос, куда добытый уголь вывозится с обогатительной фабрики.
На замечание о том, что на соседних предприятиях в Ровеньках горняки ежемесячно получают заработную плату, а в Антраците деньги не выплачивают, хотя уголь вывозят, представитель «государственного предприятия» ответил «Не ко мне вопрос» и переадресовал его к «министру энергетики».
После этого представитель шахты попытался выйти из зала, но собравшиеся жены горняков заблокировали ему выход.
Рабов грабят и бомбят ВСЕ! - Они и есть корм для всего беспредела. Как по ту сторону фронта, что по эту...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.