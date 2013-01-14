Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Горняков шахты «Украина» не пустили в забой Звеньевые и работницы, которые контролируют табельщиц, заблокировали спуск горняков 2-й смены шахты «Украина» ГП «Селидовуголь» из-за существующей задолженности по заработной плате. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Вспомню предыдущие годы, когда шахтеры уже были утомлены от постоянного борьбы за заработанное, тогда их жены поддерживали и брали ситуацию в свои руки. Ситуация повторяется" - подытожил Михаил Волынец.
Коментарии, "как живём" - излишни. Это только констатация факта - с "полей, где добывают уголь, выращивают хлеб, вырабатывают электроэнергию,........" - где процветала жизнь и называлось это "Украина"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.