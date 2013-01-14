Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Горняков шахты «Украина» не пустили в забой Звеньевые и работницы, которые контролируют табельщиц, заблокировали спуск горняков 2-й смены шахты «Украина» ГП «Селидовуголь» из-за существующей задолженности по заработной плате. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Вспомню предыдущие годы, когда шахтеры уже были утомлены от постоянного борьбы за заработанное, тогда их жены поддерживали и брали ситуацию в свои руки. Ситуация повторяется" - подытожил Михаил Волынец.
Коментарии, "как живём" - излишни. Это только констатация факта - с "полей, где добывают уголь, выращивают хлеб, вырабатывают электроэнергию,........" - где процветала жизнь и называлось это "Украина"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
"Волынец" - это "громоотвод", или для понимания недалёких "поп Гапон" - позволяющий не превращать рабство в казённых угольных копях, в периодические погромы беспредела и чёрной коррупции. А рабы должны во что-то верить, ибо по Закону "они рабы", например:
Шахтеры "Селидовугля" передали через Сивохо обращение к Зеленскому Бывший кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Сергей Сивохо встретился с бастующим коллективом, лидерами профсоюза, а также руководством шахты "Кураховская" и госпредприятия "Селидовуголь". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 20.20
Разговор длился больше трех часов
Бастующие шахтеры государственного предприятия "Селидовуголь" передали обращение к президенту Владимиру Зеленскому через экс-кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Сергея Сивохо, сообщает ЭХО.UA.
9 августа Сивохо в течение трех часов общался с трудовым коллективом, лидерами профсоюза, директором шахты "Кураховская" и руководителем ГП "Селидовуголь" Сергеем Кобыляцким.
Издание отмечает, что представители областного руководства подчеркнули: вопрос расчетов с шахтерами находится в ведении Кабмина, который соберется на ближайшее заседание не раньше 14 августа.
ЭХО.UA пишет, что более 70 работников шахты "Кураховская" бастуют уже неделю, им не выплатили зарплату за три месяца, общая сумма задолженности превысила 14 млн грн, горняки перекрывали движение на трассе Покровск – Курахово.
Ведь эти "рабы" - в прифронтовой зоне, как ни кто другой понимают стоимость угля и его необходимость для Украины, просто они не могут понять, как официально их можно "приватизировать" - за что ранее на терриконах похоронено не один десяток своих.
Они физически не представляют степень влияния экономического криминала на жизнь в стране. Им просто напросто не отдают даже честно заработанную минималку(кому-то это больше, чем выгодно).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.