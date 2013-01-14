Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Горняков шахты «Украина» не пустили в забой Звеньевые и работницы, которые контролируют табельщиц, заблокировали спуск горняков 2-й смены шахты «Украина» ГП «Селидовуголь» из-за существующей задолженности по заработной плате. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Вспомню предыдущие годы, когда шахтеры уже были утомлены от постоянного борьбы за заработанное, тогда их жены поддерживали и брали ситуацию в свои руки. Ситуация повторяется" - подытожил Михаил Волынец.
Коментарии, "как живём" - излишни. Это только констатация факта - с "полей, где добывают уголь, выращивают хлеб, вырабатывают электроэнергию,........" - где процветала жизнь и называлось это "Украина"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
"Волынец" - это "громоотвод", или для понимания недалёких "поп Гапон" - позволяющий не превращать рабство в казённых угольных копях, в периодические погромы беспредела и чёрной коррупции. А рабы должны во что-то верить, ибо по Закону "они рабы", например:
Шахтеры "Селидовугля" передали через Сивохо обращение к Зеленскому Бывший кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Сергей Сивохо встретился с бастующим коллективом, лидерами профсоюза, а также руководством шахты "Кураховская" и госпредприятия "Селидовуголь". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 20.20
Разговор длился больше трех часов
Бастующие шахтеры государственного предприятия "Селидовуголь" передали обращение к президенту Владимиру Зеленскому через экс-кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Сергея Сивохо, сообщает ЭХО.UA.
9 августа Сивохо в течение трех часов общался с трудовым коллективом, лидерами профсоюза, директором шахты "Кураховская" и руководителем ГП "Селидовуголь" Сергеем Кобыляцким.
Издание отмечает, что представители областного руководства подчеркнули: вопрос расчетов с шахтерами находится в ведении Кабмина, который соберется на ближайшее заседание не раньше 14 августа.
ЭХО.UA пишет, что более 70 работников шахты "Кураховская" бастуют уже неделю, им не выплатили зарплату за три месяца, общая сумма задолженности превысила 14 млн грн, горняки перекрывали движение на трассе Покровск – Курахово.
Ведь эти "рабы" - в прифронтовой зоне, как ни кто другой понимают стоимость угля и его необходимость для Украины, просто они не могут понять, как официально их можно "приватизировать" - за что ранее на терриконах похоронено не один десяток своих.
Они физически не представляют степень влияния экономического криминала на жизнь в стране. Им просто напросто не отдают даже честно заработанную минималку(кому-то это больше, чем выгодно).
НА ШАХТЕ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПОГИБ ГОРНЯК http://novosti.dn.ua/news/293149-na-sha ... yb-gornyak На шахте в Новогродовке Донецкой области 8 июля при выполнении подземных работ был смертельно травмирован горняк. Об этом сообщает Покровский отдел полиции Донецкой области.
По данным полиции 43-летний горняк был травмирован при выполнении подземных работ. От полученных травм мужчина скончался.
По данному факту следователями Селидовского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
О перспективах на макро уровне - предлагаю две статьи, в которых отображено всё на 100% именно в их очерёдности.
«Всё идёт по сценарию Москвы и Вашингтона»: Корнейчук прокомментировал заявление Трампа о Зеленском https://replyua.net/blog/162140-vse-ide ... nskom.html «Всё идёт по сценарию Москвы и Вашингтона»: Корнейчук прокомментировал заявление Трампа о Зеленском Политолог Дмитрий Корнейчук прокомментировал последние заявление президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский сможет договориться по Донбассу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как информирует replyua.net, на своей странице в Фейсбук Корнейчук написал, что президент США еще раз подтвердил, что заключил большую сделку с Путиным.
И сейчас ситуация развивается по сценарию Москвы и Вашингтона. «Что это значит? «Большая сделка» Трампа-Путина продолжает свою работу. Трамп не мешал пророссийскому Зеленскому стать президентом Украины. А теперь Трамп должен показать, что США не против выполнения Минских соглашений, которые нужны Путину. А Зеленский будет транзитить ответственность на Вашингтон: мол, США давят, чтобы мы выполняли «Минск», а не я «сдаю» Украину Путину», - написал политолог.
При этом один из подписчиков в комментариях указал на то, что так будет лучше, поскольку все устали от бессмысленной войны. Один из пользователей написал, что такой сценарий означает полную капитуляцию Украины. Напомним, что встреча президентов США и Украины должна состояться в сентябре.
И как процесс воплощения:
«Украинцы быстро забудут»: Венедиктов поразил циничным заявлением о войне с Россией https://replyua.net/news/162161-ukrainc ... ssiey.html «Украинцы быстро забудут»: Венедиктов поразил циничным заявлением о войне с Россией Пройдет какое-то время, и украинцы забудут о том, что Россия убила на Донбассе защитников территориальной целостности нашей страны. Как передает replyua.net, такое бредовое заявление в эфире телеканала «Наш» озвучил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, сравнив при этом нынешнюю войну против РФ со Второй мировой войной.
«Я скажу цинично и просил бы сразу меня простить матерей и родственников погибших. Вы говорите – не забудется. Но оно перейдет в такую память... холодную. Дело в том, что была война с нацистской Германией, во время которой слово «немец» считалось ругательным Могилы советских людей, украинцев в огромном количестве просто. Вот когда сейчас приезжают коллеги из Германии, вы это вспоминаете?», – сказал Венедиктов. Далее он выдал, что единственным фактором, поддерживающим в украинцах память о погибших на Донбассе воинах, являются продолжающиеся военные действия. Но как только все закончится, о смертях и потерях быстро забудут.
«Я вам говорю цинично и злобно... Потом придут ваши дети и они будут холодно знать факт – да, была война, но сейчас же мы дружим», – добавил россиянин.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.