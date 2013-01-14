«Украинцы быстро забудут»: Венедиктов поразил циничным заявлением о войне с Россией«Украинцы быстро забудут»: Венедиктов поразил циничным заявлением о войне с РоссиейПройдет какое-то время, и украинцы забудут о том, что Россия убила на Донбассе защитников территориальной целостности нашей страны. Как передает replyua.net, такое бредовое заявление в эфире телеканала «Наш» озвучил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, сравнив при этом нынешнюю войну против РФ со Второй мировой войной.«Я скажу цинично и просил бы сразу меня простить матерей и родственников погибших. Вы говорите – не забудется. Но оно перейдет в такую память... холодную. Дело в том, что была война с нацистской Германией, во время которой слово «немец» считалось ругательным Могилы советских людей, украинцев в огромном количестве просто. Вот когда сейчас приезжают коллеги из Германии, вы это вспоминаете?», – сказал Венедиктов. Далее он выдал, что единственным фактором, поддерживающим в украинцах память о погибших на Донбассе воинах, являются продолжающиеся военные действия. Но как только все закончится, о смертях и потерях быстро забудут.«Я вам говорю цинично и злобно... Потом придут ваши дети и они будут холодно знать факт – да, была война, но сейчас же мы дружим», – добавил россиянин.