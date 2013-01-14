RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4246424742484249
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 18:09

Kudrjavuy
Волынец дальше постов, ничего не делает.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2813
З нами з: 31.08.09
Подякував: 230 раз.
Подякували: 753 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 21:01

А это уже не "Селидовуголь":
Горняки шахты «Южнодонбасская №1» находятся на грани социального взрыва Общество, Происшествия, События | 19:22 сегодня https://donbas.info/gornyaki-shahty-yuz ... go-vzryva/

В ГП «Шахтоуправление «Южнодонбасское №1» состоялось заседание полномочных представителей участковых профсоюзных организаций первичных ячеек Независимого профсоюза горняков Украины и Профсоюза работников угольной промышленности Украины, действующих на предприятии. Собраться вместе профсоюзоцев заставила ситуация, сложившаяся в шахтоуправлении, где трудовой коллектив находится на грани социального взрыва из-за постоянной задолженность по зарплате и отсутствие оборотных средств. Об этом сообщает Независимый профсоюз горняков Украины. В течение длительного времени ГП «Держвуглепостач», которое, как и ш/у «Южнодонбасское №1», относится к сфере управления Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, своевременно не рассчитывается с предприятием за отгруженную ему угольную продукцию и состоянием на 8 августа 2019 года задолжал шахтоуправлению 188,3 млн грн. Это привело к тому, что ш/у «Южнодонбасское №1» практически не может осуществлять производственную деятельность, поскольку не имеет средств на закупку нужных материалов, оборудования, запчастей и прочего, не в состоянии рассчитываться за электроэнергию и своевременно выплачивать заработную плату труженикам. Сейчас задолженность по заработной плате составляет 57,3 млн грн. Сложившаяся ситуация провоцирует шахтеров на неконтролируемые протестные действия и стихийные забастовки в непосредственной близости к линии фронта и может активно использоваться врагами Украины. Поэтому профсоюзные организации НПГУ и ПРУП ГП «Шахтоуправление «Южнодонбасское №1» обратились с письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Владимиру Гройсману, Секретарю СНБО Александра Данилюку, министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику и председателю Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлу Кириленко с просьбой принять срочные меры для решения поднятых проблем и обеспечения в стране своевременных расчетов между субъектами хозяйствования.

Подробнее: https://donbas.info/gornyaki-shahty-yuz ... go-vzryva/
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6989
З нами з: 20.09.12
Подякував: 651 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4246424742484249
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 16442
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 87841
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 6426
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14338)
10.08.2019 22:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.