Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В ГП «Шахтоуправление «Южнодонбасское №1» состоялось заседание полномочных представителей участковых профсоюзных организаций первичных ячеек Независимого профсоюза горняков Украины и Профсоюза работников угольной промышленности Украины, действующих на предприятии. Собраться вместе профсоюзоцев заставила ситуация, сложившаяся в шахтоуправлении, где трудовой коллектив находится на грани социального взрыва из-за постоянной задолженность по зарплате и отсутствие оборотных средств. Об этом сообщает Независимый профсоюз горняков Украины. В течение длительного времени ГП «Держвуглепостач», которое, как и ш/у «Южнодонбасское №1», относится к сфере управления Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, своевременно не рассчитывается с предприятием за отгруженную ему угольную продукцию и состоянием на 8 августа 2019 года задолжал шахтоуправлению 188,3 млн грн. Это привело к тому, что ш/у «Южнодонбасское №1» практически не может осуществлять производственную деятельность, поскольку не имеет средств на закупку нужных материалов, оборудования, запчастей и прочего, не в состоянии рассчитываться за электроэнергию и своевременно выплачивать заработную плату труженикам. Сейчас задолженность по заработной плате составляет 57,3 млн грн. Сложившаяся ситуация провоцирует шахтеров на неконтролируемые протестные действия и стихийные забастовки в непосредственной близости к линии фронта и может активно использоваться врагами Украины. Поэтому профсоюзные организации НПГУ и ПРУП ГП «Шахтоуправление «Южнодонбасское №1» обратились с письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Владимиру Гройсману, Секретарю СНБО Александра Данилюку, министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику и председателю Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлу Кириленко с просьбой принять срочные меры для решения поднятых проблем и обеспечения в стране своевременных расчетов между субъектами хозяйствования.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Сполучені Штати будуть нав'язувати Україні новий Будапештський меморандум, в рамках якого "ЛДНР" повинні отримати автономію. Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат Вадим Денисенко, Повідомляють Патріоти України.
"Президент США пропонує другий Будапештський меморандум. Що це означає? Трамп вважає, що Зеленський може піти на угоду з Путіним. У перекладі на людську мову це означає, що США (в особі президента) будуть нав'язувати нам така угода", - пише Денисенко.
За його словами, суть цієї угоди дуже проста: автономія для "ЛДНР" і певні компенсації за Крим.
"Є два варіанти: погодитися або нав'язати свою гру. Свою гру можна нав'язати тільки тоді, коли лідер нації консолідує суспільство під свій план. На жаль, ніякого плану немає. І нам його, на жаль, не озвучують. І тому, ніякої консолідації, крім того, що якось воно буде, немає. І останнє: угода передбачає, що хтось виступить гарантом. Нас чекає з неймовірно високою часткою ймовірності Будапешт-2. з усіма наслідками, що випливають ", - резюмував депутат.
Довідка: Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї — міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України. Угода містить пункти, що надають гарантії суверенітету та безпеки Україні. Зазначений меморандум є юридичним актом: набрав чинності з моменту підписання відповідно тексту цього документу; сам текст згаданого документу 1994 року не передбачає ратифікації; а процедура ратифікації міжнародних угод була встановлена Росією в 1995 році, пізніше укладання меморандуму. Тому вказана угода є обов'язковою до виконання від 5 грудня 1994 р. всіма сторонами, всіма учасниками меморандуму без винятку. В 1995 роцi Генеральна Асамблея ООН прийняла меморандум як офiцiйний документ. (Вікіпедія)
Что интересно, у большинства нет до сих пор, даже намёка на осознанное понимание, влияния из-вне на происходящее в Украине. 1. Кто 2.За чем 3. Как 4. Почему 5. Кому это выгодно ...............
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.