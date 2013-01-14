Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В ГП «Шахтоуправление «Южнодонбасское №1» состоялось заседание полномочных представителей участковых профсоюзных организаций первичных ячеек Независимого профсоюза горняков Украины и Профсоюза работников угольной промышленности Украины, действующих на предприятии. Собраться вместе профсоюзоцев заставила ситуация, сложившаяся в шахтоуправлении, где трудовой коллектив находится на грани социального взрыва из-за постоянной задолженность по зарплате и отсутствие оборотных средств. Об этом сообщает Независимый профсоюз горняков Украины. В течение длительного времени ГП «Держвуглепостач», которое, как и ш/у «Южнодонбасское №1», относится к сфере управления Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, своевременно не рассчитывается с предприятием за отгруженную ему угольную продукцию и состоянием на 8 августа 2019 года задолжал шахтоуправлению 188,3 млн грн. Это привело к тому, что ш/у «Южнодонбасское №1» практически не может осуществлять производственную деятельность, поскольку не имеет средств на закупку нужных материалов, оборудования, запчастей и прочего, не в состоянии рассчитываться за электроэнергию и своевременно выплачивать заработную плату труженикам. Сейчас задолженность по заработной плате составляет 57,3 млн грн. Сложившаяся ситуация провоцирует шахтеров на неконтролируемые протестные действия и стихийные забастовки в непосредственной близости к линии фронта и может активно использоваться врагами Украины. Поэтому профсоюзные организации НПГУ и ПРУП ГП «Шахтоуправление «Южнодонбасское №1» обратились с письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Владимиру Гройсману, Секретарю СНБО Александра Данилюку, министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику и председателю Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлу Кириленко с просьбой принять срочные меры для решения поднятых проблем и обеспечения в стране своевременных расчетов между субъектами хозяйствования.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Сполучені Штати будуть нав'язувати Україні новий Будапештський меморандум, в рамках якого "ЛДНР" повинні отримати автономію. Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат Вадим Денисенко, Повідомляють Патріоти України.
"Президент США пропонує другий Будапештський меморандум. Що це означає? Трамп вважає, що Зеленський може піти на угоду з Путіним. У перекладі на людську мову це означає, що США (в особі президента) будуть нав'язувати нам така угода", - пише Денисенко.
За його словами, суть цієї угоди дуже проста: автономія для "ЛДНР" і певні компенсації за Крим.
"Є два варіанти: погодитися або нав'язати свою гру. Свою гру можна нав'язати тільки тоді, коли лідер нації консолідує суспільство під свій план. На жаль, ніякого плану немає. І нам його, на жаль, не озвучують. І тому, ніякої консолідації, крім того, що якось воно буде, немає. І останнє: угода передбачає, що хтось виступить гарантом. Нас чекає з неймовірно високою часткою ймовірності Будапешт-2. з усіма наслідками, що випливають ", - резюмував депутат.
Довідка: Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї — міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України. Угода містить пункти, що надають гарантії суверенітету та безпеки Україні. Зазначений меморандум є юридичним актом: набрав чинності з моменту підписання відповідно тексту цього документу; сам текст згаданого документу 1994 року не передбачає ратифікації; а процедура ратифікації міжнародних угод була встановлена Росією в 1995 році, пізніше укладання меморандуму. Тому вказана угода є обов'язковою до виконання від 5 грудня 1994 р. всіма сторонами, всіма учасниками меморандуму без винятку. В 1995 роцi Генеральна Асамблея ООН прийняла меморандум як офiцiйний документ. (Вікіпедія)
Что интересно, у большинства нет до сих пор, даже намёка на осознанное понимание, влияния из-вне на происходящее в Украине. 1. Кто 2.За чем 3. Как 4. Почему 5. Кому это выгодно ...............
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
На Донеччині розпочався страйк гірників ще однієї шахти 12.08.2019, 15:24 https://vchasnoua.com/donbass/61853-na- ... ei-shakhty Гірники шахти «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля» почали страйк та відмовились спускатись у забій — шахтарі вимагають погасити заборгованість із заробітної плати.
Страйк почали 26 гірників першої зміни, також до протестної акції долучилася частина гірників другої зміни, повідомив ІА «Вчасно» голова Незалежної спілки гірників України Михайло Волинець.
За словами Михайло Волинця, загалом шахтарям ДП «Мирноградвугілля» станом на 12 серпня заборгували 87 мільйонів гривень.
«Гірникам не виплачена зарплата, не розрахувалися частково за червень і повністю за липень, — розповів профспілковий лідер. — Ймовірно, що до протестної акції приєднаються й гірники наступних змін».
Михайло Волинець заявив, що окрім заборгованості із зарплати на шахті «Капітальна» є ще одна проблема: кілька днів тому зупинила роботу «Центральна збагачувальна фабрика «Мирноградська», а тому не приймає видобуте вугілля.
«Робота шахти повністю залежить від фабрики, бо вона розташована із копальнею на одному промисловому майданчику і нерозривно поєднана з нею виробничим процесом: без жодних проміжних операцій видобута гірнича маса прямо із надр конвеєром надходить на фабрику, — розповів профспілковий лідер. — Блокування повноцінної роботи шахти наносить значні збитки не лише шахті, а й ДП „Мирноградвугілля“. Бо „Капітальна“ — опорна шахта державного підприємства. Саме вона забезпечує левову частку грошових надходжень на підприємство, тому обмеження видобутку вугілля робить нерентабельною і шахту і ДП „Мирноградвугілля“, а також відчутно, майже на 70%, за підрахунками самих гірників, знижує їхній заробіток».
Михайло Волинець зазначив, що ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Мирноградська» блокує роботу шахти за вказівкою «смотрящего» Віталія Кропачова.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
На Донетчине шахту "Южнодонбасская №1" полностью отключат от энергоснабжения: названа дата 12.08.2019 15:55 Марьяна_Приходько https://donbass.live/2019/08/12/na-done ... vana-data/ По требованию поставщика ООО «ЭК «Укрэнергоуголь» энергоснабжение ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" будет полностью прекращено, передает Donbass.live. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
С 15 августа энергоснабжение ГП «Шахтоуправление «Южнодонбасское №1» будет полностью прекращено. Оператор системы распределения обязан выполнить требование поставщика ООО «ЭК «Укрэнергоуголь» и отключить электроснабжение потребителю.
"Оператор системы распределения (ОСР) обязан выполнить требования законодательства и удовлетворить заявку поставщика в обозначенный срок 15 августа 2019 года. Невыполнение ОСР заявки на отключение и продолжение электроснабжения вопреки требованию поставщика – прямое нарушение Закона «О рынке электрической энергии» и Правил пользования розничного рынка электроэнергии", - говорится в сообщении. 30 июля энергоснабжение шахты было частично ограничено в связи с накопившейся задолженностью за 2016 и 2018 годы в размере 132 млн грн.
ДТЭК «ПЭС-Энергоуголь» обеспокоен сложившейся ситуацией и призывает Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, Донецкую областную государственную администрацию, городской совет Угледара и руководство шахты как можно скорее найти решение, которое позволит избежать полного отключения угледобывающего предприятия.
ГП «Шахтоуправление «Южнодонбасское №1», согласно статистике Министерства энергетики и угольной промышленности, в 2018 году добыло 465,1 тысяч тонн угля, что составило 12,6% от добычи всех государственных шахт Украины. На предприятии работает 2600 человек.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Выбрать язык▼ Верните свет и здравницу: жители Славкурорта перерыли трассу 12.08.2019 13:42 Галина_Добровольская https://donbass.live/2019/08/12/vernyte ... ly-trassu/ В Славянске жители микрорайона Славкурорт перекрыли трассу Киев-Харьков-Довжанский, передает Donbass.live. Примерно 15 человек в районе АЗС "WOG" вышли на пешеходный переход, мешая движению транспорта.
Митингующие протестуют против отключения света, который в микрорайоне продолжается в течение последних 3-х лет.
За это время на территории курорта выкопали все подземные коммуникации, а сама здравница сдана в аренду.
Цель митингующих - достучаться до власти. Люди требуют вернуть "Славкурорт" в собственность государства, чтобы сделать ее доступной для оздоровления людей с инвалидностью.
Акция продлится до 14-00. Сейчас протестующие пропускают только автомобили скорой помощи и служебный транспорт.
"Выкопали все коммуникации" - это все трубы, кабеля,.... - всё в металолом - "бизнес такой". С ликвидацией экономически активных предприятий - Оптимизацией - приватизацией - за бортом жизни оказываются целые города. Где власть правит обыкновенный криминал. И о "Законах" государства Украина ни когда не слышали.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Благодаря запуску завода в городе появится около 100 рабочих мест В Краматорске (Донецкая область) стартовали работы по обновлению мясоперерабатывающего завода, который законсервировали в 2012 году.
"Сейчас на КМПЗ проводится полный демонтаж старого оборудования, вентиляционных систем, электролиний. Сейчас стоит задача: полностью очистить помещение от металлолома и подготовить их к приему новой техники… Ожидается, что возрожденный КМПЗ даст работу коллектива общей численностью до 100 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новый владелец поставит на КМПЗ современную немецкую технологическую линию по переработке и выпуску широкого ассортимента мясных изделий.
Хотя точная дата ввода в эксплуатацию модернизированного мясоперерабатывающего завода в Краматорске пока неизвестна, в городе сообщают, что предприятие начнет полноценно работать уже в 2020 году.
Но заканчивается всегда одним: вырезано и вывезено оборудование на металлолом - остальное брошено.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.