Горняки шахты «Южнодонбасская №1» находятся на грани социального взрыва Общество, Происшествия, События | 19:22 сегодняВ ГП «Шахтоуправление «Южнодонбасское №1» состоялось заседание полномочных представителей участковых профсоюзных организаций первичных ячеек Независимого профсоюза горняков Украины и Профсоюза работников угольной промышленности Украины, действующих на предприятии. Собраться вместе профсоюзоцев заставила ситуация, сложившаяся в шахтоуправлении, где трудовой коллектив находится на грани социального взрыва из-за постоянной задолженность по зарплате и отсутствие оборотных средств. Об этом сообщает Независимый профсоюз горняков Украины. В течение длительного времени ГП «Держвуглепостач», которое, как и ш/у «Южнодонбасское №1», относится к сфере управления Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, своевременно не рассчитывается с предприятием за отгруженную ему угольную продукцию и состоянием на 8 августа 2019 года задолжал шахтоуправлению 188,3 млн грн. Это привело к тому, что ш/у «Южнодонбасское №1» практически не может осуществлять производственную деятельность, поскольку не имеет средств на закупку нужных материалов, оборудования, запчастей и прочего, не в состоянии рассчитываться за электроэнергию и своевременно выплачивать заработную плату труженикам. Сейчас задолженность по заработной плате составляет 57,3 млн грн. Сложившаяся ситуация провоцирует шахтеров на неконтролируемые протестные действия и стихийные забастовки в непосредственной близости к линии фронта и может активно использоваться врагами Украины. Поэтому профсоюзные организации НПГУ и ПРУП ГП «Шахтоуправление «Южнодонбасское №1» обратились с письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Владимиру Гройсману, Секретарю СНБО Александра Данилюку, министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику и председателю Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлу Кириленко с просьбой принять срочные меры для решения поднятых проблем и обеспечения в стране своевременных расчетов между субъектами хозяйствования.Подробнее: