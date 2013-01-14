Главная » 2019 » Август » 12 » Руководитель ГП «Селидовуголь» заявил, что шахтерам в ближайшие дни денег ждать не стоит20:07Как сообщалось ранее, сегодня утром горняки шахты «Кураховская» перекрыли часть дороги на въезде в Новоселидово. Некоторых протестующих делегировали в объединение, чтобы вызвать на диалог с рабочими руководство «Селидовугля». Вместе с делегацией к участникам акции приехал председатель ликвидационной комиссии ГП «Селидовуголь» Сергей Кобыляцкий.Горняки потребовали от руководителя выплатить задолженность по зарплате, не дожидаясь 14 августа – когда этот вопрос будет рассматриваться на заседании Кабинета Министров.«Я голодаю. Мои дети живут у тещи, которая кормит их на свою пенсию. У меня много долгов, и я не могу прокормить свою семью, – обратился к Сергею Кобыляцкому один из шахтеров. – Сейчас проходят мирные акции. Но если вопрос не решится, мы будем ставить суточные посты и совсем прекратим пропускать транспорт».Горняки заявили, что готовы приостановить протестную акцию, если получат хотя бы аванс, который поможет их семьям прокормиться какое-то время до полной выплаты задолженности по зарплате.Сергей Кобыляцкий отметил, что до заседания Кабмина 14 августа вопрос останется нерешенным, поэтому он не видит смысла в продолжении акции.«О нашей проблеме знают уже все – и министр энергетики Игорь Насалик, и первый замминистра Татьяна Максимец, и губернатор, – обратился руководитель «Селидовугля» к протестующим. – 24 июля состоялось совещание под руководством Кистиона (вице-премьер-министра Украины – ред.) по вопросу выплаты задолженности по зарплате шахтерам. Было решено выделить 100 миллионов гривен из погашения задолженности за электроэнергию, 150 – из госрезерва Украины и 250 – из средств за отгруженную продукцию. Но такое решение может вынести только Кабинет Министров, заседание которого состоится 14 августа».