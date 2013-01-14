Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В «Укроборонпроме» бьют тревогу, заявляя об уничтожении ХКБМ https://replyua.net/news/army-ukraine/1 ... -hkbm.html Представители Министерства обороны Украины забраковали бронированную сталь из Европы, прекратили финансирование разработки бронированной техники и, более того, намерено взыскать с КБ штраф в размере 82,3 миллиона гривен, о чем пишет replyua.net со ссылкой на сообщение пресс-службы «Укроборонпрома».
На сайте ведомства было размещено следующее сообщение: «Государственное предприятие Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.Морозова вынужденно переводит колектив из тысячи людей на двухдневную рабочую неделю. Причиной тому являються допущенные ряд решений Минобороны Украины, которые создают условия для уничтожения одного из ведущих оборонных предприятий».
Также в сообщении отмечается, что оборонное ведомство закрыло финансирование производства БТР-4 из-за неспособности частной компании ООО «Лозовской кузнечно-механический завод». Именно эта компания является монополистом в изготовлении корпусов из стали марки «71», производить необходимое количество корпусов. В пресс-службе «Укроборонпрома» добавили: «По факту ХКБМ остался без заказа на изготовление новой техники, без денег для разработки перспективных образцов и под угрозой получить многомиллионный штраф, который окончательно заблокирует работу предприятия».
Или результат системного подхода организованного Врагом?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.