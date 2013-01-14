15.08.2019 14:51.Восемьдесят процентов всего нелегального потока сигарет из Украины в ЕС проходят через специальное окно на границе с Венгрией. «Это элемент теневой программы поддержки венгерского сепаратизма на Закарпатье, которую курирует лично премьер-министр Венгрии Виктор Орбан», - утверждает в своем журналистком рассследовании журналист Евгений Плинский.«На границе Европы и Украины есть одно большое окно с гарантией неприкосновенности от европейцев. Через которое проходит 80% всего нелегального потока сигарет. И если взять данные 2016 года, то из 5,8 миллиарда сигарет - это около 600 контейнеров, - примерно 500 проходят по этой схеме. Что это за окно? - Это участок украинской границы с Венгрией. В это сложно поверить, но контрабанда сигарет из Украины в Европу через Венгрию – элемент теневой программы поддержки венгерского сепаратизма на Закарпатье, которую курирует лично премьер-министр Венгрии Виктор Орбан» - заявляет журналист.«Венгрия незаконно раздает венгерские паспорта украинцам и финансирует венгерские общины, которые, буквально просто так, раздают людям деньги. Но не всем, а тем, кто получил венгерский паспорт. Только по официальной статистике за 2018 год Венгрия завела на Закарпатье около 10 миллионов долларов. Но это только вершина айсберга, ведь как не крути, за эти деньги нужно отчитываться и списывать их на какие-то программы. Часть финансирования, которое можно пускать без отчетов – это деньги с поддержки контрабанды сигарет. Это деньги на доплаты врачам и учителям, помощь аграриям, просто финансовая поддержка владельцем паспортов Венгрии», - утверждает Плинский.По словам журналиста, «именно для частичного финансирования этих проектов, по негласному решению властей Венгрии, и с одобрения премьера Орбана, они и сделали на границе окно для контрабанды сигарет. А частичный заработок с него идет на поддержку общин венгров на Закарпатье. Как это работает на практике? В отличие от мелких схем, крупномасштабная контрабанда сигарет в Венгрию – это стопроцентная гарантия безопасности. Эти партии сигарет никто не ловит и не задерживает с обеих сторон границы. Они едут открыто, караванами, по 5-10 фур на специальную смену Венгерской таможни, которая их не видит. В месяц в Венгрию заходит от 20 до 50 фур, в каждой из которых не менее 1000 ящиков. Разных марок… Они дают окно. Берут за него с нашего бизнеса деньги и передают их в свои общины».Плинский утверждает, что с венгерской стороны эти потоки курирует бизнесмен Виктор Киш.«С украинской стороны по этому окну работают … бизнесмены и политики братья Балоги и Михаил Ланьо. Эти две бизнес структуры и конкурируют между собой за право работать с Кишом» - говорится в расследовании.В крышевании этого потока контрабанды журналист обвиняет СБУ и Закарпатскую таможню.«СБУ курирует эту схему в лице Евгения Рубежного и его 4 управления департамента К. Ну а Закарпатская таможня тоже в делах, и, также как и венгры, дает окно для крупных партий сигарет».«Если вспомнить статистику, что с 2014 по 2016 год количество контрабанды сигарет выросло с 500 млн. до 5,8 млрд. То мы поймем насколько четко и слажено заработала с 2015 года эта система», - говорит Плинский.По информации журналиста-расследователя «30 тысяч пачек/час – ровно с такой скоростью Украина поставляет нелегальные сигареты в ЕС являясь с этим показателем страной номер один в мире».