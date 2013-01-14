Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В «Укроборонпроме» бьют тревогу, заявляя об уничтожении ХКБМ https://replyua.net/news/army-ukraine/1 ... -hkbm.html Представители Министерства обороны Украины забраковали бронированную сталь из Европы, прекратили финансирование разработки бронированной техники и, более того, намерено взыскать с КБ штраф в размере 82,3 миллиона гривен, о чем пишет replyua.net со ссылкой на сообщение пресс-службы «Укроборонпрома».
На сайте ведомства было размещено следующее сообщение: «Государственное предприятие Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.Морозова вынужденно переводит колектив из тысячи людей на двухдневную рабочую неделю. Причиной тому являються допущенные ряд решений Минобороны Украины, которые создают условия для уничтожения одного из ведущих оборонных предприятий».
Также в сообщении отмечается, что оборонное ведомство закрыло финансирование производства БТР-4 из-за неспособности частной компании ООО «Лозовской кузнечно-механический завод». Именно эта компания является монополистом в изготовлении корпусов из стали марки «71», производить необходимое количество корпусов. В пресс-службе «Укроборонпрома» добавили: «По факту ХКБМ остался без заказа на изготовление новой техники, без денег для разработки перспективных образцов и под угрозой получить многомиллионный штраф, который окончательно заблокирует работу предприятия».
Или результат системного подхода организованного Врагом?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Компания “Мотор Сич” с 1 сентября переходит на 4-дневную рабочую неделю из-за отсутствия контрактов и прекращения производства отдельных видов продукции. Об этом говорится в приказе предприятия, пишут Украинские новости.
Согласно приказу №224 от 13 августа, переход на 4-дневную рабочую неделю будет осуществлен в связи с прекращением выполнения работ по отдельным видам продукции, сложностью в заключении новых контрактов, невозможностью нормального функционирования производства из-за отсутствия комплектующих изделий и агрегатов, а также с целью ужесточения контроля над расходованием фондов и энергоресурсов.
“Мотор Cич” производит авиадвигатели и газотурбинные установки.
- "Мотор Сич"... - за то, кто то хорошо ошткащлял за французские вертолёты... - А проблемы индейцев - это их проблемы.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Восемьдесят процентов всего нелегального потока сигарет из Украины в ЕС проходят через специальное окно на границе с Венгрией. «Это элемент теневой программы поддержки венгерского сепаратизма на Закарпатье, которую курирует лично премьер-министр Венгрии Виктор Орбан», - утверждает в своем журналистком рассследовании журналист Евгений Плинский.
«На границе Европы и Украины есть одно большое окно с гарантией неприкосновенности от европейцев. Через которое проходит 80% всего нелегального потока сигарет. И если взять данные 2016 года, то из 5,8 миллиарда сигарет - это около 600 контейнеров, - примерно 500 проходят по этой схеме. Что это за окно? - Это участок украинской границы с Венгрией. В это сложно поверить, но контрабанда сигарет из Украины в Европу через Венгрию – элемент теневой программы поддержки венгерского сепаратизма на Закарпатье, которую курирует лично премьер-министр Венгрии Виктор Орбан» - заявляет журналист.
«Венгрия незаконно раздает венгерские паспорта украинцам и финансирует венгерские общины, которые, буквально просто так, раздают людям деньги. Но не всем, а тем, кто получил венгерский паспорт. Только по официальной статистике за 2018 год Венгрия завела на Закарпатье около 10 миллионов долларов. Но это только вершина айсберга, ведь как не крути, за эти деньги нужно отчитываться и списывать их на какие-то программы. Часть финансирования, которое можно пускать без отчетов – это деньги с поддержки контрабанды сигарет. Это деньги на доплаты врачам и учителям, помощь аграриям, просто финансовая поддержка владельцем паспортов Венгрии», - утверждает Плинский.
По словам журналиста, «именно для частичного финансирования этих проектов, по негласному решению властей Венгрии, и с одобрения премьера Орбана, они и сделали на границе окно для контрабанды сигарет. А частичный заработок с него идет на поддержку общин венгров на Закарпатье. Как это работает на практике? В отличие от мелких схем, крупномасштабная контрабанда сигарет в Венгрию – это стопроцентная гарантия безопасности. Эти партии сигарет никто не ловит и не задерживает с обеих сторон границы. Они едут открыто, караванами, по 5-10 фур на специальную смену Венгерской таможни, которая их не видит. В месяц в Венгрию заходит от 20 до 50 фур, в каждой из которых не менее 1000 ящиков. Разных марок… Они дают окно. Берут за него с нашего бизнеса деньги и передают их в свои общины».
Плинский утверждает, что с венгерской стороны эти потоки курирует бизнесмен Виктор Киш.
«С украинской стороны по этому окну работают … бизнесмены и политики братья Балоги и Михаил Ланьо. Эти две бизнес структуры и конкурируют между собой за право работать с Кишом» - говорится в расследовании.
В крышевании этого потока контрабанды журналист обвиняет СБУ и Закарпатскую таможню.
«СБУ курирует эту схему в лице Евгения Рубежного и его 4 управления департамента К. Ну а Закарпатская таможня тоже в делах, и, также как и венгры, дает окно для крупных партий сигарет».
«Если вспомнить статистику, что с 2014 по 2016 год количество контрабанды сигарет выросло с 500 млн. до 5,8 млрд. То мы поймем насколько четко и слажено заработала с 2015 года эта система», - говорит Плинский.
По информации журналиста-расследователя «30 тысяч пачек/час – ровно с такой скоростью Украина поставляет нелегальные сигареты в ЕС являясь с этим показателем страной номер один в мире».
Враг руками продажных представителей системного криминала финансирует и разжигает войну против Украины и её населения.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
О "Зазеркалье", хотя во многих вещах, стоило подумать!
Удел убогих не международная торговля Не международное разделение рынка труда Не знания высоких технологий Не международные приоритеты в добавленной стоимости и Экономической и военной безопасности страны - :
Россияне научат жителей "ДНР" плести лапти и делать свистульки
Мастера декоративно-прикладного искусства приедут из РФ в оккупированный Донецк, что показать как делать игрушки-свистульки, панно из бересты и плести лапти. Об этом заявила так называемая "заместитель министра культуры "ДНР" Вера Крохмалюк, - пишут сепаратистские СМИ.
"С 16 по 18 августа в Донецке в рамках Года русского языка состоится уже традиционный этнофестиваль "Гостиный дворъ". В нем примут участие свыше 100 мастеров декоративно-прикладного искусства, в том числе наши коллеги из Астраханской, Свердловской, Липецкой и Брянской областей РФ", - сказала она.
По ее словам, россияне проведут мастер-классы по изготовлению панно из бересты и романовской игрушки (игрушки-свистульки), плетению лаптей, резьбе по дереву, вышивке.
Фестиваль пройдет в центре оккупированного города - на бульваре Пушкина.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
«Нам здесь жизни не будет, если здесь поднимется флаг «днр». Все наши адреса известны местной власти. Служба безопасности «Метинвеста» — это бывшие ФСБшники. Такие тоже данные есть», — говорит Антипов.
Донецк 13го - 14го... правда Рошен уже эвакуировали.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вчера по "Интеру" прозвучал более, чем "тревожный звонок", по видом пятой колонны - в Харькове Враг устраивает "управляемый хаос". При чём, с прямым участием "наших СМИ" - на пятый год, я так понимаю, не пришло понимание "Врага"? Его методов деятельности?...(Тоскливая печалька) Как раз это то, что навязывалось на публику(имбецилам кормящимся из зомбоящика) в 2014 м в Донецке, до этого по Крыму.
Мариуполь... Харьков... И тишина.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
О Харькове: И всё же подход в Украине более системный к уничтожению самой возможности иметь Промышленность. Или правильно будет сказать Система чёрного криминала во власти - по определению не понимает, что такое тяжкий ежедневный труд, что такое "производство" - для них, это источник средств и материал для торговли. В пример:
Рабы создающие - это ни что более, как "планктон", не имеющий по определению ни каких Прав человека.
А "средства" - уходят со "Свинарчуками".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.