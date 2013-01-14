Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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" https://enovosty.com/news-markets/full/ ... biznesmena Днепропетровские налоговики назначили цену в $20 тыс за «голову бизнесмена» Главная » Последние новости » Новости рынков » Днепропетровские налоговики назначили цену в $20 тыс за «голову бизнесмена» Новости рынков, 13:15:20
Представители налоговой милиции Днепропетровской области во главе с первым заместителем руководителя управления ДФС Сергеем Пеньковым шантажируют коллег директора компании «Софт Оил» Кирилла Суворова, предлагая «за его голову» 20 тыс. долларов. Об этом сообщает программа «Надзвичайні новини», выходящая на канале ICTV.
В июне 2019 года днепропетровские фискалы три недели удерживали Суворова на загородной базе отдыха, но ему удалось скрыться. «Просто начали давить и психологически выдавливать свидетельство: «Подпиши отказ от своей фирмы». Следователь начал говорить: «Давай начинай рассказывать, потому что сейчас заведем в камеру — начнем допрос по-другому», — рассказал бизнесмен журналистам.
Поводом для заточения бизнесмена стала ситуация, которая сложилась вокруг компании «Софт Оил», подписавшей контракт на поставки масла базового в Украину. В 20-х числах мая в Николаев пришли два танкера с товаром. С разрешения и под контролем таможни в Николаеве масло было слито, также были отобраны образцы для лабораторных анализов. Уже 28 мая лаборатория выдала заключение, что декларант правильно определил код товара. Это полностью подтверждало таможенные декларации на импорт. Была оплачена первая часть сборов в бюджет в размере 8 млн грн. Однако за день до этого директор компании просто исчез, а груз оказался заблокирован по ходатайству Налоговой милиции Днепропетровской области.
Вскоре неизвестные шантажисты начали вымогать выкуп за снятие ареста. Как отметил Олейник, просили оказать «финансовую поддержку налоговой милиции».
«Она сказала, что является представителем от руководства. Я так понял налоговой милиции Днепропетровской области. За освобождение масла была озвучена сумма 180 тыс. долларов. Она объяснили пропорцию, как будет распределена эта сумма: часть должна была быть передана в налоговую полицию Днепропетровской области, часть предусматривалась для Николаевской таможни», — рассказал адвокат Роман Могила.
Юристы компании обратились во все государственные инстанции и даже добились снятия ареста с масла. А ГБР начало следствие против киднеперов-налоговиков. Но 28 августа масло было арестовано повторно. Сами же представители ДФС вышли на юристов предпринимателя с предложением «продать» директора фирмы.
«Позвонил Юрий Францен. Это, как мне известно оперуполномоченный Днепропетровской налоговой полиции. Он мне заявляет, что он пришел от руководителя и есть интересное предложение, которое заключалась в том, что за денежное вознаграждение я должен назвать место, где находится Суворов, а также помочь привлечь его к уголовной ответственности. Помочь убедить его, что надо дать показания, которые будут его компрометировать за преступления, которые он не совершал. 20 тысяч долларов», — рассказал адвокат Егор Латайко.
По его словам, еще 20 тыс. долларов фискалы предлагали за совладельца фирмы Дмитрия Олийныка."
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 11 вер, 2019 16:37, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Предлагаю познакомиться с депутатом 9 созыва — Софией Фединой, которая является 5 номером Европейской Солидарности.
Думаю, ее имя теперь часто будет звучать в новом парламенте, поскольку ее работа – это «верещать» в микрофон и делать вид патриотки. Именно по этой причине она еще не подала свою декларацию про доходы, поскольку не определилась на кого оформлять заработанное имущество.
По ее мнению, мы слишком хорошо живем, ведь в супермаркетах существуют очереди за едой, а люди позволяют отдыхать в Турции и Египте.
А все те, кто был не доволен властью на протяжении 5 лет – лжепатриоты и никогда не поддерживали «Майдан». Все эти люди –«зажравшиеся заразы», которым слишком хорошо живётся.
Ну а умение пустить слезу – «высший пилотаж» Фединой.
С большим нетерпением жду ее декларацию, чтобы посмотреть, как все эти пять лет она избегала магазины, курорты, автомобили, недвижимость. Хотя, глядя на «лицо депутатши» становиться абсолютно понятным, что аппетит у Фединой был не плохой и «жрала» она за троих."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак выступил за выполнение минских договоренностей по так называемой «формуле Штайнмайера», соблюдение которой требует Россия и против которой резко возражала предыдущая власть Украины при президенте Петре Порошенко, информирует «Радіо Свобода».
Выступая на 16-й встрече форума «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, Лайчак заявил, что этот план, предусматривающий местные выборы на оккупированной территории без вывода российских гибридных сил и без перекрытия границы с Россией, является «хорошим принципом» и «хорошей основой» для того, как, по его словам, «правильно читать минские договоренности».
При этом в кулуарах форума он уточнил такую позицию.
«У нас есть минские договоренности, но мы также видели, что есть разные интерпретации их. То, что предлагал господин Штайнмайер, было предложением, как идти вперед шаг за шагом. И на данный момент это самая серьезная, если не единственная серьезная, интерпретация минских договоренностей. Я также считаю, что она реалистична. И, похоже, это может быть тот путь, которым можно прийти к полному выполнению минских договоренностей», — сказал он.
На вопрос о том, можно ли доверять России и ее руководству в том, что она выполнит все свои обязательства, в случае воплощения «формулы Штайнмайера», Лайчак заявил: «Я не могу здесь заниматься спекуляциями. Но от российской стороны я несколько раз слышал, что она поддерживает «формулу Штайнмайера». И теперь пришло время работать над ней … У нас есть план, и давайте начнем работать над его воплощением. Давайте добьемся того, чтобы не потерять импульс».
По формуле о порядке выполнения минских договоренностей, которую предлагал в свое время тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, закон о так называемом «особом статусе» оккупированных территорий Донбасса (закон об особом порядке местного самоуправления на них) должен начать временно действовать уже в день таких местных выборов там, а после отчета ОБСЕ об этих выборах – постоянно.
Соблюдение именно такой последовательности добивается Россия. Сам же украинский закон, действующий в настоящее время до 31 декабря, предусматривает, что основная его часть начнет действовать только со дня обретения полномочий органами местного самоуправления, избранными на таких выборах, которые должны состояться при ряде условий, в частности – безопасности.
Украина никогда не брала на себя никаких обязательств по так называемой «формуле Штанймаера». Эта формула фактически предлагает параллельное выполнение безопасности и политических пунктов минских договоренностей. Украина до сих пор твердо настаивала на необходимости сначала решить вопрос безопасности: прекращение огня, освобождение заложников, вывод российских войск и вооружений с оккупированных территорий, разоружения незаконных вооруженных формирований и передачу неподконтрольной части российско-украинской границы под контроль ОБСЕ или миссии ООН, – прежде чем можно будет переходить к местным выборам и другим политическим вопросам.
Как сообщала группа «ИС»,
- У них, уже "всё хорошо".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.