Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
" https://enovosty.com/news-markets/full/ ... biznesmena Днепропетровские налоговики назначили цену в $20 тыс за «голову бизнесмена» Главная » Последние новости » Новости рынков » Днепропетровские налоговики назначили цену в $20 тыс за «голову бизнесмена» Новости рынков, 13:15:20
Представители налоговой милиции Днепропетровской области во главе с первым заместителем руководителя управления ДФС Сергеем Пеньковым шантажируют коллег директора компании «Софт Оил» Кирилла Суворова, предлагая «за его голову» 20 тыс. долларов. Об этом сообщает программа «Надзвичайні новини», выходящая на канале ICTV.
В июне 2019 года днепропетровские фискалы три недели удерживали Суворова на загородной базе отдыха, но ему удалось скрыться. «Просто начали давить и психологически выдавливать свидетельство: «Подпиши отказ от своей фирмы». Следователь начал говорить: «Давай начинай рассказывать, потому что сейчас заведем в камеру — начнем допрос по-другому», — рассказал бизнесмен журналистам.
Поводом для заточения бизнесмена стала ситуация, которая сложилась вокруг компании «Софт Оил», подписавшей контракт на поставки масла базового в Украину. В 20-х числах мая в Николаев пришли два танкера с товаром. С разрешения и под контролем таможни в Николаеве масло было слито, также были отобраны образцы для лабораторных анализов. Уже 28 мая лаборатория выдала заключение, что декларант правильно определил код товара. Это полностью подтверждало таможенные декларации на импорт. Была оплачена первая часть сборов в бюджет в размере 8 млн грн. Однако за день до этого директор компании просто исчез, а груз оказался заблокирован по ходатайству Налоговой милиции Днепропетровской области.
Вскоре неизвестные шантажисты начали вымогать выкуп за снятие ареста. Как отметил Олейник, просили оказать «финансовую поддержку налоговой милиции».
«Она сказала, что является представителем от руководства. Я так понял налоговой милиции Днепропетровской области. За освобождение масла была озвучена сумма 180 тыс. долларов. Она объяснили пропорцию, как будет распределена эта сумма: часть должна была быть передана в налоговую полицию Днепропетровской области, часть предусматривалась для Николаевской таможни», — рассказал адвокат Роман Могила.
Юристы компании обратились во все государственные инстанции и даже добились снятия ареста с масла. А ГБР начало следствие против киднеперов-налоговиков. Но 28 августа масло было арестовано повторно. Сами же представители ДФС вышли на юристов предпринимателя с предложением «продать» директора фирмы.
«Позвонил Юрий Францен. Это, как мне известно оперуполномоченный Днепропетровской налоговой полиции. Он мне заявляет, что он пришел от руководителя и есть интересное предложение, которое заключалась в том, что за денежное вознаграждение я должен назвать место, где находится Суворов, а также помочь привлечь его к уголовной ответственности. Помочь убедить его, что надо дать показания, которые будут его компрометировать за преступления, которые он не совершал. 20 тысяч долларов», — рассказал адвокат Егор Латайко.
По его словам, еще 20 тыс. долларов фискалы предлагали за совладельца фирмы Дмитрия Олийныка."
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 11 вер, 2019 16:37, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Предлагаю познакомиться с депутатом 9 созыва — Софией Фединой, которая является 5 номером Европейской Солидарности.
Думаю, ее имя теперь часто будет звучать в новом парламенте, поскольку ее работа – это «верещать» в микрофон и делать вид патриотки. Именно по этой причине она еще не подала свою декларацию про доходы, поскольку не определилась на кого оформлять заработанное имущество.
По ее мнению, мы слишком хорошо живем, ведь в супермаркетах существуют очереди за едой, а люди позволяют отдыхать в Турции и Египте.
А все те, кто был не доволен властью на протяжении 5 лет – лжепатриоты и никогда не поддерживали «Майдан». Все эти люди –«зажравшиеся заразы», которым слишком хорошо живётся.
Ну а умение пустить слезу – «высший пилотаж» Фединой.
С большим нетерпением жду ее декларацию, чтобы посмотреть, как все эти пять лет она избегала магазины, курорты, автомобили, недвижимость. Хотя, глядя на «лицо депутатши» становиться абсолютно понятным, что аппетит у Фединой был не плохой и «жрала» она за троих."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
На Донецк с неба упали тысячи необычных листовок (фото)
16.09.2019 15:02 Марьяна_Приходько https://donbass.live/2019/09/16/na-done ... ovok-foto/ Над Донецком патриоты разбросали проукраинские листовки, передает Donbass.live. Об этом в воскресенье, 15 сентября, на своей странице в Twitter сообщил пользователь под ником "Скаженый Оскар", опубликовав фото листовок.
В них говорится, что настоящая независимость - это когда нет дефицита товаров, можно свободно путешествовать по миру, твой паспорт признают в других странах, платят зарплату и доступная медицина, а гулять можно после полуночи.
Жители города подтвердили, что встречали в городе листовки подобного содержания.
Третий месяц без зарплаты: Как выживают шахтеры ГП «Селидовуголь» (Видео) Фото: скриншот видео ТК «Донбасс» Горняки государственного предприятия «Селидовуголь» (Донецкая обл.) третий месяц не получают заработную плату. Они обещают устроить массовые акции протеста из-за задержки зарплат.
Так, в прифронтовом шахтерском городке Новогродовка половина жителей работают на местных рудниках. Здесь расположена шахта 1/3 «Новогродовская», которая входит в состав ГП «Селидовуголь». Работникам задолжали почти 180 млн грн. Зарплату за июнь, июль и август рабочие не получили до сих пор. «О тормозках половина забыла, когда их брали на работу в последний раз. Коммуналка, висят долги конкретные, отрезают электроэнергию. Геноцид шахтеров получается. Отрасль уничтожают», – говорит шахтер Александр Романов.
Последний раз горняки получали деньги в конце августа. Из-за трудного положения семьи шахтеров живут в долг, либо за счет родителей-пенсионеров. «Благодаря матери, у которой пенсия 1 400 гривен, что она даст немножечко на хлеб и все. Уборщица в Киеве получает зарплату ту же, что и я в шахте», – сказал шахтер Павел Киселев.
Многие увольняются и едут за границу. Из-за кризиса на местных рудниках кадровый «голод». «За последний год около 1 000 человек рассчитались, численность с каждой неделей уменьшается, вот с котельной рассчитались еще 3 женщины. Причина расчета – очень маленькая зарплата, которую вообще не платят», – рассказала специалист отдела труда и заработной платы шахты 1/3 «Новогродовская» Оксана Солоненко.
По словам Ирины, которая работает на предприятии 25 лет, средств на еду не хватает, приходится занимать у банков. «В основном кредитные карточки, занять у друзей не получается», – сказала она.
Как рассказали горняки, спасти угольную промышленность могли бы дотации из бюджета, но пока их нет. «Мы просили на год на этот 7,5 миллиардов отложить в бюджет на угольную промышленность, это деньги на зарплату своевременную и 3 миллиарда на развитие шахт», – говорит шахтер Игорь Балычев.
Специалисты считают, что без финансовой поддержки государственные шахты обречены на закрытие. Хотя запасов угля у них хватит на десятки лет. «Обращаюсь, может к правительству сюжет попадет, к депутатам. Надо посмотреть и принять нормальные законы для шахтеров, выделить деньги на развитие шахт и пустить их в самостоятельное плаванье, и тогда, поверьте мне, мы будем сами окупаться, работать и не ходить с протянутой рукой», – заявил руководитель профсоюза горняков шахты 1/3 «Новогродовская» Сергей Павлов.
Руководство «Селидовуголя» не говорит, когда шахтерам погасят долги по зарплате. Здесь ждут финансирования из Кабинета министров. Горняки тем временем предупреждают: не будет денег – устроят массовые акции протеста.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Грабить стали уже новорожденных(на даты смотрите сами)- "бизнес называется":
https://ddk.dn.ua/news/article/151927/ Напомним, роженицы Украины начали получать так называемые «пакеты малыша» с 1 сентября 2018 года. Однако в Донецкой области эта программа не была воплощена в жизнь и по сегодняшний день. Все из-за коррупционных рисков, которые есть в этом вопросе.
- Ничего не поменялось. - Только родился, уже его "кто-то" поимел.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.