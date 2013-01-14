Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
" https://enovosty.com/news-markets/full/ ... biznesmena Днепропетровские налоговики назначили цену в $20 тыс за «голову бизнесмена» Главная » Последние новости » Новости рынков » Днепропетровские налоговики назначили цену в $20 тыс за «голову бизнесмена» Новости рынков, 13:15:20
Представители налоговой милиции Днепропетровской области во главе с первым заместителем руководителя управления ДФС Сергеем Пеньковым шантажируют коллег директора компании «Софт Оил» Кирилла Суворова, предлагая «за его голову» 20 тыс. долларов. Об этом сообщает программа «Надзвичайні новини», выходящая на канале ICTV.
В июне 2019 года днепропетровские фискалы три недели удерживали Суворова на загородной базе отдыха, но ему удалось скрыться. «Просто начали давить и психологически выдавливать свидетельство: «Подпиши отказ от своей фирмы». Следователь начал говорить: «Давай начинай рассказывать, потому что сейчас заведем в камеру — начнем допрос по-другому», — рассказал бизнесмен журналистам.
Поводом для заточения бизнесмена стала ситуация, которая сложилась вокруг компании «Софт Оил», подписавшей контракт на поставки масла базового в Украину. В 20-х числах мая в Николаев пришли два танкера с товаром. С разрешения и под контролем таможни в Николаеве масло было слито, также были отобраны образцы для лабораторных анализов. Уже 28 мая лаборатория выдала заключение, что декларант правильно определил код товара. Это полностью подтверждало таможенные декларации на импорт. Была оплачена первая часть сборов в бюджет в размере 8 млн грн. Однако за день до этого директор компании просто исчез, а груз оказался заблокирован по ходатайству Налоговой милиции Днепропетровской области.
Вскоре неизвестные шантажисты начали вымогать выкуп за снятие ареста. Как отметил Олейник, просили оказать «финансовую поддержку налоговой милиции».
«Она сказала, что является представителем от руководства. Я так понял налоговой милиции Днепропетровской области. За освобождение масла была озвучена сумма 180 тыс. долларов. Она объяснили пропорцию, как будет распределена эта сумма: часть должна была быть передана в налоговую полицию Днепропетровской области, часть предусматривалась для Николаевской таможни», — рассказал адвокат Роман Могила.
Юристы компании обратились во все государственные инстанции и даже добились снятия ареста с масла. А ГБР начало следствие против киднеперов-налоговиков. Но 28 августа масло было арестовано повторно. Сами же представители ДФС вышли на юристов предпринимателя с предложением «продать» директора фирмы.
«Позвонил Юрий Францен. Это, как мне известно оперуполномоченный Днепропетровской налоговой полиции. Он мне заявляет, что он пришел от руководителя и есть интересное предложение, которое заключалась в том, что за денежное вознаграждение я должен назвать место, где находится Суворов, а также помочь привлечь его к уголовной ответственности. Помочь убедить его, что надо дать показания, которые будут его компрометировать за преступления, которые он не совершал. 20 тысяч долларов», — рассказал адвокат Егор Латайко.
По его словам, еще 20 тыс. долларов фискалы предлагали за совладельца фирмы Дмитрия Олийныка."
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 11 вер, 2019 16:37, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Предлагаю познакомиться с депутатом 9 созыва — Софией Фединой, которая является 5 номером Европейской Солидарности.
Думаю, ее имя теперь часто будет звучать в новом парламенте, поскольку ее работа – это «верещать» в микрофон и делать вид патриотки. Именно по этой причине она еще не подала свою декларацию про доходы, поскольку не определилась на кого оформлять заработанное имущество.
По ее мнению, мы слишком хорошо живем, ведь в супермаркетах существуют очереди за едой, а люди позволяют отдыхать в Турции и Египте.
А все те, кто был не доволен властью на протяжении 5 лет – лжепатриоты и никогда не поддерживали «Майдан». Все эти люди –«зажравшиеся заразы», которым слишком хорошо живётся.
Ну а умение пустить слезу – «высший пилотаж» Фединой.
С большим нетерпением жду ее декларацию, чтобы посмотреть, как все эти пять лет она избегала магазины, курорты, автомобили, недвижимость. Хотя, глядя на «лицо депутатши» становиться абсолютно понятным, что аппетит у Фединой был не плохой и «жрала» она за троих."
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
На Донецк с неба упали тысячи необычных листовок (фото)
16.09.2019 15:02 Марьяна_Приходько https://donbass.live/2019/09/16/na-done ... ovok-foto/ Над Донецком патриоты разбросали проукраинские листовки, передает Donbass.live. Об этом в воскресенье, 15 сентября, на своей странице в Twitter сообщил пользователь под ником "Скаженый Оскар", опубликовав фото листовок.
В них говорится, что настоящая независимость - это когда нет дефицита товаров, можно свободно путешествовать по миру, твой паспорт признают в других странах, платят зарплату и доступная медицина, а гулять можно после полуночи.
Жители города подтвердили, что встречали в городе листовки подобного содержания.
Третий месяц без зарплаты: Как выживают шахтеры ГП «Селидовуголь» (Видео) Фото: скриншот видео ТК «Донбасс» Горняки государственного предприятия «Селидовуголь» (Донецкая обл.) третий месяц не получают заработную плату. Они обещают устроить массовые акции протеста из-за задержки зарплат.
Так, в прифронтовом шахтерском городке Новогродовка половина жителей работают на местных рудниках. Здесь расположена шахта 1/3 «Новогродовская», которая входит в состав ГП «Селидовуголь». Работникам задолжали почти 180 млн грн. Зарплату за июнь, июль и август рабочие не получили до сих пор. «О тормозках половина забыла, когда их брали на работу в последний раз. Коммуналка, висят долги конкретные, отрезают электроэнергию. Геноцид шахтеров получается. Отрасль уничтожают», – говорит шахтер Александр Романов.
Последний раз горняки получали деньги в конце августа. Из-за трудного положения семьи шахтеров живут в долг, либо за счет родителей-пенсионеров. «Благодаря матери, у которой пенсия 1 400 гривен, что она даст немножечко на хлеб и все. Уборщица в Киеве получает зарплату ту же, что и я в шахте», – сказал шахтер Павел Киселев.
Многие увольняются и едут за границу. Из-за кризиса на местных рудниках кадровый «голод». «За последний год около 1 000 человек рассчитались, численность с каждой неделей уменьшается, вот с котельной рассчитались еще 3 женщины. Причина расчета – очень маленькая зарплата, которую вообще не платят», – рассказала специалист отдела труда и заработной платы шахты 1/3 «Новогродовская» Оксана Солоненко.
По словам Ирины, которая работает на предприятии 25 лет, средств на еду не хватает, приходится занимать у банков. «В основном кредитные карточки, занять у друзей не получается», – сказала она.
Как рассказали горняки, спасти угольную промышленность могли бы дотации из бюджета, но пока их нет. «Мы просили на год на этот 7,5 миллиардов отложить в бюджет на угольную промышленность, это деньги на зарплату своевременную и 3 миллиарда на развитие шахт», – говорит шахтер Игорь Балычев.
Специалисты считают, что без финансовой поддержки государственные шахты обречены на закрытие. Хотя запасов угля у них хватит на десятки лет. «Обращаюсь, может к правительству сюжет попадет, к депутатам. Надо посмотреть и принять нормальные законы для шахтеров, выделить деньги на развитие шахт и пустить их в самостоятельное плаванье, и тогда, поверьте мне, мы будем сами окупаться, работать и не ходить с протянутой рукой», – заявил руководитель профсоюза горняков шахты 1/3 «Новогродовская» Сергей Павлов.
Руководство «Селидовуголя» не говорит, когда шахтерам погасят долги по зарплате. Здесь ждут финансирования из Кабинета министров. Горняки тем временем предупреждают: не будет денег – устроят массовые акции протеста.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Грабить стали уже новорожденных(на даты смотрите сами)- "бизнес называется":
https://ddk.dn.ua/news/article/151927/ Напомним, роженицы Украины начали получать так называемые «пакеты малыша» с 1 сентября 2018 года. Однако в Донецкой области эта программа не была воплощена в жизнь и по сегодняшний день. Все из-за коррупционных рисков, которые есть в этом вопросе.
- Ничего не поменялось. - Только родился, уже его "кто-то" поимел.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Пятьдесят два миллиона долларов необходимо найти к началу зимы для обеспечения наиболее острых гуманитарных потребностей на востоке Украины, и ООН призывает доноров активизировать усилия по наполнению Объединенного фонда гуманитарной помощи Украине. Об этом рассказал на брифинге в штаб-квартире ООН представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, - сообщает "Укринформ".
"ООН и наши гуманитарные партнеры срочно призывают найти $52 млн., чтобы обеспечить наиболее острые и срочные гуманитарные нужды с приближением зимы, когда температура снизится до отметок от -15 до -20 по Цельсию", - рассказал Дюжаррик.
Он добавил, что план гуманитарного реагирования ООН для Украины на 2019 год, который предусматривает общие финансовые потребности на уровне $ 162 млн., сейчас наполнен на 32%.
"Около $16 млн из средств, которые немедленно необходимы сейчас для защиты гражданского населения, пойдут на помощь жертвам минирования, маркировки минированных территорий и разминирования территорий до того, как они покрылись снежным покровом", - добавил он.
Представитель генсека ООН напомнил, что около 2 миллионов человек на территории, контролируемой украинским правительством, живут на местности, загрязненной минами и взрывными устройствами.
"Средства также пойдут на помощь 80 тысячам людей, живущим в пределах пятикилометровой полосы вблизи линии соприкосновения в восточной Украине, для доступа к медицинским услугам - передвижным медицинским командам или для предоставления людям денег на дорогу в медицинские учреждения", - подытожил Дюжаррик.
Как сообщалось ранее, 12 февраля 2019 года в ООН основали Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине и призвали доноров присоединиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса, страдающим от вооруженного конфликта.
Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине (Ukraine Humanitarian Pooled Fund) относится к так называемым Country-based Pooled Funds ООН, которые позволяют донорам - правительствам, международным и неправительственным организациям - направлять взносы на поддержку местных гуманитарных усилий. Таким образом средства могут доходить до гуманитарных партнеров в зонах конфликта быстро, скоординированно и целенаправленно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
https://gorky-look.livejournal.com/82563.html .......................................................................... Право демонстрировать себя открыто – это право свободных людей, не рабов. Хотя у персов, конечно же, все наоборот. Шож, на то они и персы. Не варвары, но рабы.
*** Ложь иногда тоже хочет раздеться и помыться, потому что под бинтами сильно свербит, и хочется почесаться.
Тогда наш восточный перс, укрывшись от посторонних глаз, сматывает с себя бздючие золотые тряпки и вылезает из одежной упаковки, отдирая последний слой мокрой ткани от сочащейся сукровицы. И появляется вот эта отвратительная персидская нагота, расчесывание гнойников, когда они думают, что никто не видит: «классно мы наебали хохлов», «отжали Крым пусть сосут», «нас там нет, хехехе», «а пусть сначала докажут», «ну и что, что договор, а мы пальцы под столом скрестили, когда подписывали».
Поэтому мы не ходим с персами в одну баню. Нам хуево, и все болит. У нас крепатура и растяжение после спортзала, чуть не выпал геморрой от штанги и сбиты костяшки на груше. Но персам до бани предстоит еще дерматолог, венеролог, инфекционист, ведро дезраствора на голову, и, возможно, прокурор. Да и вообще, их лучше мыть в коровнике из шланга. Нахуя гимнофобам баня? Они же постоянно боятся, что их там в ж*** выебут. В ракоцапской онтологии бани были придуманы для того, чтобы *** в ж*** (а что еще могут делать два голых мужика в одном помещении?), и только потом там начали мыться, чтобы два раза не раздеваться – это можно понять, почитав любой рачий дискурс, даже на нашей Кафедре.
Оно вам надо – рассказывать лишайным о гигиене и санитарии? Блюдите самих себя, ахейцы.
*** Одинаково голый грек и голый перс, в одинаковой бане, отвечая на один и тот же вопрос: «Чей Крым?» могут даже ответить одинаково: «Украинский!» Только один скажет правду, потому что Крым, действительно, его. А другой хитро с***, потому что сейчас так выгоднее сказать. Что ему мешает? - он же всю жизнь пи**. Это разная нагота, это греческая гордость и персидский позор. И этим голая правда отличается от неприкрытой лжи. Секите разницу, афиняне.
Эвое, браття-громадяне. Избегайте грязи, а не сплетни. Стойте крепко, держите гоплоны выше, прикрывайте того, кто стоит слева, а тот, кто стоит справа, прикроет вас. И не бойтесь голой правды жизни. В нашей ситуации гоплон и ксифос важнее трусов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
"Отведение войск по всей линии разграничения на Донбассе, как это уже осуществлено в Станице Луганской, приведет к потере нескольких стратегически важных позиций, что потенциально откроет оккупантам пути для наступления", - пише у своєму блозі Михайло Жирохов, передають Патріоти України, і продовжує:
"Буквально сегодня новый командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко на встрече с координатором систем ООН в Украине Оснат Лубрани заявил о том, что вверенные ему войска осуществляют "подготовительные мероприятия по отводу сил и средств вдоль всей линии соприкосновения сторон на Донбассе".
Таким образом, в некотором роде подтверждаются панические и не совсем обоснованные слухи, которые упорно ходят в армейской среде еще с мая–июня, о том, что якобы на высшем уровне принято решение о выводе всех частей украинской армии за пределы административных границ Донецкой и Луганской областей.
Стоит отметить, что в своем интервью Кравченко добавил, что все действия нашей группировки будут зависеть от зеркальных действий противоположной стороны. Но события последних дней говорят о том, что официальные лица захотят увидеть, то они увидят. Чего стоит, например, опять-таки сегодняшнее заявление нашего министра иностранных дел Вадима Пристайко, что он, мол, увидел признаки того, что Россия предпринимает шаги для деэскалации ситуации на Донбассе.
Такое "разведение в одну сторону" стало возможным после первого "пробного шара", которым являлось разведение в районе Станицы Луганской. Причем оказалось, что оккупационным властям части Луганской области удалось не только "сохранить свое лицо", но и значительно усилить свои позиции. На фоне того, что позиции нашей армии оказались в крайне невыгодном тактическом и стратегическом положении. Отведение сил от Станицы одновременно с восстановлением моста через реку Северский Донец, которая является сегодня главной природной преградой между ВСУ и оккупационными войсками, создает очень высокие риски занятия оккупантами плацдарма на левом берегу Донца с возможностью развития наступления на степную часть Луганщины и дальше с возможностью выхода к Харькову.
Кроме того, в информационном плане "разведение" в районе Станицы Луганской имело крайне негативный аспект. Немногочисленные местные жители прифронтовых населенных пунктов, которые поддерживали украинскую власть, почувствовали себя преданными.
Довольно-таки смешанные чувства были и у ветеранов летней кампании 2014 г., побратимы которых погибли при освобождении той же Станицы Луганской. А ведь еще немало военнослужащих как ВСУ, так и батальонов МВД погибло в ходе позиционных боев 2014–2019 гг. А еще есть матери и родственники погибших.
По всей вероятности, такие вот заявления военных высокого уровня подтверждают опасения патриотической общественности о том, что "большая сделка", которая может быть заключена между Путиным и Зеленским в ближайшее время, будет иметь характер капитуляции.
Не надо быть пророком чтобы понять, к чему могут привести такие вот односторонние уступки со стороны Украины: вся серая зона после отхода частей ВСУ будет занята оккупационным корпусом. Причем тут вариантов может быть множество — от фейковой СЦЦК до "миротворцев" (недаром, по сообщениям с той стороны, дана команда срочно выдать всем "народным милиционерам" паспорта РФ).
Пока непонятно, на сколько километров будут отводиться войска и в какой срок. Если как хочет Путин — в пределах административных границ областей, то тут все ясно — полностью будут перечеркнуты все достижения последних лет и можно говорить о том, что войну на Донбассе мы проиграли и все жертвы были напрасными. Думаю, это наиболее радикальный вариант и на него новые власти не пойдут хотя бы из-за инстинкта самосохранения.
Тогда остается еще множество вариантов — начиная от 10–15 км до 50–100 км, о чем заявляли еще в 2016 г., когда обсуждали демилитаризованные зоны в Станице Луганской, Золотом и Петровском.
Однако даже минимальные 10 км ставят под угрозу наши позиции на таких критически важных участках противостояния, как, например, мариупольское и волновахское. Именно тут любое отведение наших войск дальше от реки Кальмиус, по которой проходит линия фронта на юге Донецкой области, несет угрозу потери Волновахи как стратегически важной железнодорожной станции и фактически ставит под удар Мариуполь.
Не стоит говорить насколько важен для оккупационных властей и России Мариуполь — порт с двумя крупными металлургическими комбинатами. Да и почти миллион населения тоже не будет лишним мобилизационным потенциалом для стремительно схлопывающейся в количестве и качестве "народной милиции".
Однако неважно, на сколько километров будут отводить войска, факт останется фактом — для Украины эта территория будет потеряна. И чтобы освободить ее, снова понадобятся новые жертвы, никак не меньшие, чем те, которые мы понесли в 2014–2015 гг. Однако вряд ли остались и возможности для проведения такой наступательной операции — нет ни генералов, способных спланировать и взять ответственность за последствия на себя, да и возможная мобилизация будет уж точно провалена.
Односторонний отвод войск неизбежно вызовет серьезные потрясения во внутренней политической ситуации. Ветераны представляют собой достаточно спаянное сообщество, что ярко показали события на День независимости, и оно отреагирует на такую сдачу интересов страны достаточно жестко, что чревато внутренним противостоянием, которое опять-таки будет только в интересах страны-агрессора".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Роман Кальмиусский редактор Военный эксперт Александр Сурков прокомментировал возможное разведение войск вдоль линии разграничения на Донбассе.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.
«По состоянию на сегодня в ВСУ из генералов на ключевых должностях, кто в 14-15 годах мог успешно руководить боевыми операциями, имеет не совковое видение войны и позитивный опыт выше уровня комбрига, остался только генерал Сырский.
Остальные - чиновники в погонах, приспособленцы, думающие лишь о личной власти, должностях и формировании "команд лично преданных людей". Для которых "реформа НАТО" - не более чем удобный повод "перетрясти кадры", избавившись от неугодных и чужаков.
Анонсированное Зеленским "разведение войск" с появлением широкой нейтральной зоны, где не будет никакой власти, может реально привести к войне масштабов 14-го года и шире.
Вот только желающих взять на себя ответственность и отдавать приказы, как Муженко с Назаровым, благодаря уголовным преследованиям боевых офицеров и генералов при попустительстве предыдущей администрации и откровенном вытирании ног о них администрации нынешней, боюсь что уже не будет...», - отмечает Сурков.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.