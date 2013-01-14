Секите разницу, афиняне.

..........................................................................***Ложь иногда тоже хочет раздеться и помыться, потому что под бинтами сильно свербит, и хочется почесаться.Тогда наш восточный перс, укрывшись от посторонних глаз, сматывает с себя бздючие золотые тряпки и вылезает из одежной упаковки, отдирая последний слой мокрой ткани от сочащейся сукровицы. И появляется вот эта отвратительная персидская нагота, расчесывание гнойников, когда они думают, что никто не видит: «классно мы наебали хохлов», «отжали Крым пусть сосут», «нас там нет, хехехе», «а пусть сначала докажут», «ну и что, что договор, а мы пальцы под столом скрестили, когда подписывали».Поэтому мы не ходим с персами в одну баню. Нам хуево, и все болит. У нас крепатура и растяжение после спортзала, чуть не выпал геморрой от штанги и сбиты костяшки на груше. Но персам до бани предстоит еще дерматолог, венеролог, инфекционист, ведро дезраствора на голову, и, возможно, прокурор. Да и вообще, их лучше мыть в коровнике из шланга. Нахуя гимнофобам баня? Они же постоянно боятся, что их там в ж*** выебут. В ракоцапской онтологии бани были придуманы для того, чтобы *** в ж*** (а что еще могут делать два голых мужика в одном помещении?), и только потом там начали мыться, чтобы два раза не раздеваться – это можно понять, почитав любой рачий дискурс, даже на нашей Кафедре.Оно вам надо – рассказывать лишайным о гигиене и санитарии? Блюдите самих себя, ахейцы.***Одинаково голый грек и голый перс, в одинаковой бане, отвечая на один и тот же вопрос: «Чей Крым?» могут даже ответить одинаково: «Украинский!» Только один скажет правду, потому что Крым, действительно, его. А другой хитро с***, потому что сейчас так выгоднее сказать. Что ему мешает? - он же всю жизнь пи**. Это разная нагота, это греческая гордость и персидский позор. И этим голая правда отличается от неприкрытой лжи.