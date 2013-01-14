Оржель посоветовал детям шахтеров не идти по стопам родителей: Почему власть решила ликвидировать шахты?В Украине власть меняет подход к угольной отрасли, в результате чего в ближайшее время может быть ликвидировано более половины государственных шахт. Впрочем, похоже, не обойдется без удовлетворения коммерческих интересов отечественных олигархов, которые по итогу окажутся в крупном выигрыше.Украина до 2050 года намерена отказаться от тепловых электростанций за счет рост доли "зеленой" генерации, что будет сопровождаться "постепенным сокращением угольной генерации" путем социальной приемлемости. Развитие событий в этом ключе возможно в случае утверждения концепции "зеленого" энергетического перехода, проект которой вчера представила команда Министерства энергетики и защиты окружающей среды, которое возглавляет Алексей Оржель. Он сам, отвечая на вопрос корреспондента 112.ua, не исключил вследствие этого сокращения числа государственных угольных шахт, в связи с их убыточностью. Точное число предприятий, которое планируется ликвидировать, министр не назвал. Оржель посоветовал детям, "которые есть в шахтерских семьях, искать более интересные и перспективные направления для обучения для возможной будущей работы". Мол, в забое работы не будет…Шахты в долгахСокращение числа государственных шахт предусмотрено, в частности, проектом концепции реформирования угольной отрасли, которая недавно была представлена в Комитете Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг (112.ua располагает копией документа). "Из 33 шахт, которые находятся в государственной собственности, планируется сохранить только 14 шахт. Таким образом, больше половины шахт хотят закрыть", - рассказал член комитета, нардеп и глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. В тексте проекта концепции, впрочем, не указано точное число шахт, которые планируется закрыть. В разделе "путей и способов решения проблемы" отмечается необходимость определить бесперспективные и перспективные предприятия: соответственно первые по результатам технико-экономического обоснования нецелесообразности их дальнейшего функционирования ликвидировать, а вторые передать на приватизацию, либо же привлечь для них стратегических инвесторов "на основах государственно-частного партнерства на условиях концессии, долгосрочной аренды, совместной деятельности". "Учитывая сложную ситуацию в национальной экономике, государство не имеет возможности поддерживать убыточные предприятия угольной промышленности", - говорится в тексте документа.Независимый профсоюз горняков УкраиныОтмечается, что государственные шахты нынче находятся более чем в плачевном состоянии. Преимущественное большинство государственных угледобывающих компаний являются банкротами, которые продолжают существовать только за счет предоставления государственной поддержки и временному мораторию на арест имущества и банкротство. Почти все имущество указанных предприятий находится под арестом или в налоговом залоге. Показатель кредиторской задолженности по состоянию на конец 3 квартала 2019 года составлял 17151,9 млн грн, что в несколько раз превышает балансовую стоимость активов. При этом наибольший удельный вес в структуре кредиторской задолженности составляет задолженность за электроэнергию (по состоянию на 1 декабря 2019 года 10462,7 млн грн).В связи с отсутствием источников капитальных инвестиций невозможно развивать производство и обновить основные фонды. Из-за отсутствия горношахтного оборудования добыча угля в 14 забоях осуществляется забойными молотками. В результате высокая себестоимость и неконкурентноспособность угольной продукции государственных угледобывающих предприятий значительно превышает рыночные цены и требует постоянной государственной поддержки, сетуют в министерстве. Объем добычи угля в государственном секторе из года в год сокращается: за последние 15 лет он упал с 24 млн т до 4,1 млн т в год. Только за минувший год, по словам Волынца, сокращение составило около 2 млн т.Независимый профсоюз горняков УкраиныПри этом Украина активно наращивает импорт угля, а по некоторым его видам уже стала нетто-импортером. Импорт угольной продукции, в связи с дефицитом отечественного энергетического и коксующегося угля за последние три года вырос с 15,6 млн т до 21,4 млн т, отмечается в проекте концепции.Задолженность по заработной плате на государственных шахтах является "хронической". В 2019 году доля госбюджета в финансировании фонда оплаты труда составляла 60%. Но это только временно снижает градус напряжения в угольных регионах, но никак системно не решает проблему шахт. Объем трат госбюджета на поддержку государственной угольной отрасли увеличился с 1,9 млрд грн в 2016 году до 4,6 млрд грн в 2019 году. Однако эти средства направляются преимущественно на выплату задолженности по заработной плате и оплату потребленной электроэнергии.Очень интересная схемаВероятно, далее можно было бы переходить в плоскость дискуссий "стоит или нет" покончить с государственными шахтами, многие из которых сосредоточены в Донецкой и Луганской областях и для некоторых небольших городков-поселков являются градообразующими. Стоит отметить, что попытка оптимизации уже предпринималась в 2017 году, но не была доведена до конца. Не решились. Она была предусмотрена утвержденной тогда Концепцией реформирования и развития угольной промышленности на период до 2020 года. "Предусмотренная оптимизация структуры государственных угледобывающих предприятий путем создания "Национальной угольной компании" не была реализована и была признана нецелесообразной", - отмечается в тексте новой концепции реформирования угольной отрасли.Но даже не принимая ни одну из сторон на полюсах "рубить или нет" гордиев узел, очевидно, что власти должны действовать в соответствии с цивилизованными подходами, которые применяются в европейских странах. Но в нашем случае может быть подвох. И как всегда, похоже, не обойдется без удовлетворения олигархических интересов.На днях на сайте Минэнерго и окружающей среды появился приказ министра от 14 января о создании Государственного предприятия "Укруголь". На вчерашнем брифинге Алексей Оржель в ответ на вопрос корреспондента 112.ua уточнил, что новая структура создается исключительно для трейдинга угля и является аналогом государственного предприятия "Держвуглепостач" (подчинено Министерству). Оно было создано в 2016 году для продаж угля, добытого на украинских государственных шахтах. Фокус с созданием замены нужен для того, чтобы обнулить долги, оставив их на старой фирме, уверен Михаил Волынец. "Очевидно, министр создает структуру, аналогичную "Держвуглепостач", чтобы оставить на ней долги, которые появились в результате того, что с государственными шахтами не рассчитались за поставленный уголь. И также оставить в подвешенном состоянии долги "Центрэнерго" перед "Держвуглепостач" приблизительно на 1 млрд грн. Сейчас это структура, которая контролируется олигархом Коломойским", - заявил он журналистам.Как сообщалось, ранее журналисты нашли офис фирмы Игоря Коломойского, которая занимается поставками угля из России для госпредприятия "Центрэнерго". Несмотря на то, что даже высокопоставленные чиновники страны в курсе, кому подконтрольно "Центрэнерго", официально связь предприятия и одиозного олигарха до сих пор не доказана. Сообщалось, что Игорь Коломойский лично называл нынешнего и. о. генерального директора "Центрэнерго" Владимира Потапенко "понятным" для себя человеком. Кроме того, Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы, подконтрольные олигарху, со сменой менеджмента "Центрэнерго" получают электроэнергию с существенной скидкой.И, казалось бы, что в этом страшного? Все равно решили закрывать большинство госшахт… Так что уж там? Но проблема заключается в неразрывной связи между расчетами за поставленный уголь и оплатой без преувеличения адского труда украинских шахтеров. В результате фокуса с созданием новой государственной фирмы "Держвуглепостач" не сможет рассчитаться с "Львовуглем", шесть шахт которого в декабре были отключены от электроснабжения из-за долга, в результате чего началось затопление. Задолженность по зарплате в этом объединении перевалила уже за 300 млн грн, рассказал глава Союза горняков. Не увидят денег и семьи шахтеров с Южно-Донбасской шахты, которая не добывает уголь с 6 декабря, поскольку также не в состоянии погасить долг за электроэнергию: задолженность по зарплатам там достигла 41 млн грн.Кто в таком случае заплатит шахтам и шахтерам – совершенно неясно.