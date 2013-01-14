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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 02:08

Рекомендую выдержать и ознакомиться с полной версией понимание придёт даже для "далёкого"
В один день:

И то, что транслируют по центральным каналам:
https://oborona.ictv.ua/videos/grazhdan ... 6-06-2020/
Или пишут в самых читаемых СМИ:
https://censor.net.ua/news/3202413/rezu ... lo_luchshe
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлень: 8288
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 14:49

  Kudrjavuy написав:Рекомендую выдержать и ознакомиться с полной версией понимание придёт даже для "далёкого"
В один день:

И то, что транслируют по центральным каналам:
https://oborona.ictv.ua/videos/grazhdan ... 6-06-2020/
Или пишут в самых читаемых СМИ:
https://censor.net.ua/news/3202413/rezu ... lo_luchshe

Это официоз доступный из украинских СМИ в один день
КАК ЖИВУТ в Украине - на неоккупированной части Донбасса?
И КАК ЖИВУТ В ОККУПИРОВАННОЙ ЧАСТИ ДОНБАССА?

Воры поделили землю, рабов, Украину ... - а "Воз и ныне там"!
На чём можно официально тормозить с темой.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8288
З нами з: 20.09.12
Подякував: 680 раз.
Подякували: 869 раз.
 
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  #<1 ... 4250425142524253
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