В один день:
И то, что транслируют по центральным каналам:
Или пишут в самых читаемых СМИ:
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 17 чер, 2020 02:08
Рекомендую выдержать и ознакомиться с полной версией понимание придёт даже для "далёкого"
В один день:
И то, что транслируют по центральным каналам:
Или пишут в самых читаемых СМИ:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 17 чер, 2020 14:49
Это официоз доступный из украинских СМИ в один день
КАК ЖИВУТ в Украине - на неоккупированной части Донбасса?
И КАК ЖИВУТ В ОККУПИРОВАННОЙ ЧАСТИ ДОНБАССА?
Воры поделили землю, рабов, Украину ... - а "Воз и ныне там"!
На чём можно официально тормозить с темой.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 01 лип, 2020 14:47
Эпилог(при лицедеях):
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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