Гибридная депортация. Жителей оккупированного Донбасса выдавливают в Россию[07:27 28 июля 2020 года ] [ dsnews.ua, 27 июля 2020 ]В ОРДЛО полным ходом идет замена населения по слегка видоизмененным схемам сталинских времен.Россия проводит гибридную “добровольно-принудительную” депортацию украинского населения с временно оккупированных территорий востока Украины. Об этом в интервью dsnews.ua сообщила жительница Донецка Елена Некрасова (имя изменено в целях безопасности). По ее словам, местное население “выдавливают” с рабочих мест и предлагают лишь одну альтернативу — работать на территории России. Тем временем им на смену привозят россиян, преимущественно жителей Воркуты и Иркутска.Замена населения“Это происходит по следующей схеме. Вначале закрывается большое предприятие, например, супермаркет “Амстор”. При этом от его работников требуют написать заявление об увольнении “по собственному желанию”, без выплаты выходного пособия. Тем, кто не соглашается на это, просто не отдают трудовую книжку. Людей посылают в центр занятости, но и там не выплачивают никакого пособия по безработице. Затем им сообщают, что вакансий по Донецку нет, и предлагают трудоустройство в России — с предоставлением жилья и помощи в переезде”, — рассказывает Елена.На первый взгляд, речь идет об обычной бытовой ситуации, если не обращать внимание на странный факт: по словам местных жителей, через пару недель закрытый супермаркет вновь начинает работать. Правда, под другим названием и с другими сотрудниками — преимущественно, приезжими из России.“Мы сразу слышим их акцент, у донецких русский язык несколько отличается. Завозят россиян организованно, в основном во время комендантского часа, но поутру мы видим, как пустовавшее накануне вечером девятиэтажное общежитие на следующий день оказывается полностью заселенным семьями с детьми и стариками”, — рассказывает дончанка.Общежитие техникума, закрытого после начала оккупации, находится неподалеку от трамвайной остановки, которой часто пользовалась Елена. По словам женщины, заселение приезжих туда проходило на ее глазах несколько раз, а началось еще во время “правления” Александра Захарченко.“Когда люди жаловались на то, что им здесь не рады, в обед приезжал сам Захарченко с кортежем успокаивать их, я видела это своими глазами. Сейчас их научили лгать и скрывать, что они из России, но в первые годы люди постоянно проговаривались, особенно дети. Это были приезжие из далеких умирающих деревень, явно непривычные к городской жизни. Я видела, как подростки лет 12 восторженно рассматривали тротуарную плитку и вывески магазинов”, — вспоминает Елена.Обыкновенный разбойОбщежитием места заселения “новых донбассцев” не ограничиваются. Местные жители отмечают: приезжающие россияне без стеснения занимают пустые квартиры выехавших из Донецка переселенцев.“Оставленные беженцами квартиры ДНР и ЛНР “национализируют” и заселяют туда всех, кого хотят. Мы не раз видели выброшенные на мусорные свалки поеденные молью ковры, одежду и альбомы с фотографиями бывших владельцев квартир”, — вспоминает Елена.Ее слова многократно подтверждаются другими свидетельствами. Одним из наиболее ярких примеров, когда боевики сами признали факт захвата чужой собственности, стало показательное выселение бывшим “главой ЛНР” Игорем Плотницким “министра внутренних дел ЛНР” Игоря Корнета из незаконно занимаемого им дома незадолго до “переворота в Луганске”. На опубликованном в сети видео законная владелица рассказывает, что более трех лет вынуждена была снимать квартиру, и все это время не могла попасть домой, а Корнет избегал любых разговоров с ней. После личного конфликта с “министром”, четвертый год проживающим в чужом доме, Плотницкий неожиданно заявил, что “пора соблюдать законность”, и вернул жилье хозяйке.Однако, как оказалось, после показательного выселения Корнета случаи “отжима” жилья не прекратились, а лишь приняли более упорядоченный характер. Так, еще в 2016 году на сайте информационного агентства “Сегодня” был опубликован материал, посвященный захвату чужой собственности. Как сообщают потерпевшие, эти случаи начались сразу же после начала оккупации, однако только в конце октября 2016 года тогдашний “глава администрации” Донецка Игорь Мартынов официально заявил о “национализации движимого и недвижимого имущества врагов народа”.Унитаз в обмен на паспортМахинации с замещением коренного населения Донбасса не ограничиваются одним лишь “завозом” россиян. По словам жителей Донецка, новоприбывшим сразу же выдают паспорта так называемых “ДНР” или “ЛНР”, и уже с ними они отправляются в Ростовскую область — вновь получать российский паспорт.“Россиянам выдают новые российские паспорта, чтобы по серии и номеру не было видно, что они приехали из Воркуты или Иркутска, то есть, что они уже были россиянами. Иными словами, их хотят выдать за коренных жителей востока Украины. Затем, после “интеграции” Донбасса в Украину, эти люди будут “правильно” голосовать на выборах. Они, фактически, находятся на крючке у властей: квартиры дончан они заняли незаконно, а возвращаться в свои забытые Богом российские деревни не хотят. К примеру, некоторые дети приезжих первый раз увидели унитаз в квартире только здесь — в их родном доме удобства находились на улице. Поэтому и голосовать они будут так, как укажет “партия”: за русский язык, интеграцию с Россией, против НАТО и Евросоюза. Кроме этого, жители оккупированных территорий роптали, что, когда вернется украинская власть, они через суд будут требовать с России компенсации за причиненный ущерб. Но, оказавшись на территории России и получив ее гражданство, эти люди, конечно, уже не пойдут ни в какой суд”, — поясняет Елена Некрасова.Напомним, что еще 24 апреля 2019 года Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. К слову, 9 июня первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что в течение текущего года 600-800 тысяч жителей непризнанных “республик”, находящихся на оккупированной территории украинского Донбасса, получат российское гражданство. Вполне возможно, что часть из них и будет теми самыми россиянами, прошедшими “второе крещение” отечественным паспортом.Побег в УкраинуПри этом оккупационная администрация делает все возможное, чтобы уволенные с работы донбассцы ехали именно в Россию, а не в свободную часть Украины.“Их не пропускают через линию разграничения в свободную Украину, мотивируя это коронавирусом, но при этом свободно пускают в Россию. Притом не пропускает людей именно оккупационная администрация. Таким образом, люди поставлены перед выбором — или умереть с голоду без работы, или выезжать работать и жить в Россию”, — рассказывает дончанка.Сама Елена Некрасова с сыном успела выехать на подконтрольные Украине территории в первых числах июля. По словам женщины, предприятие, на котором работал ее сын, было закрыто по описанной выше схеме еще в феврале.“Мой сын отказался писать заявление об увольнении по собственному желанию, и трудовую книжку ему не отдали вообще. К счастью, два года назад он умудрился сделать ее ксерокопию и даже заверить ее в офисе в Мариуполе. В Донецке об этом просто не знали. Мы успели выехать, а с 15 июля начал действовать указ, согласно которому без сдачи анализа на ковид и до получения результатов желающие пересечь линию разграничения должны находиться на обсервации”, — рассказывает Елена.По словам женщины, почти никаких вещей и ценностей семье вывезти из Донецка не удалось.“Россия при въезде в Украину конфискует на таможне все, что посчитает художественной или культурной ценностью. Нас уже предупредили об этом, поэтому мы не рискнули вывозить ценные вещи”, — поделилась Елена.Остается лишь надеяться на то, что имущество этой семьи, как и многих других, добровольно или вынужденно покинувших оккупированные территории, не достанется мародерам — не в последнюю очередь, поощряемым оккупационными властями. Впрочем, это призрачная надежда.… А тем временем Кремль вновь отказался гарантировать перемирие на Донбассе, несмотря на очередное отступление Банковой.Ксения КИРИЛЛОВА