Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Это официоз доступный из украинских СМИ в один день КАК ЖИВУТ в Украине - на неоккупированной части Донбасса? И КАК ЖИВУТ В ОККУПИРОВАННОЙ ЧАСТИ ДОНБАССА?
Воры поделили землю, рабов, Украину ... - а "Воз и ныне там"! На чём можно официально тормозить с темой.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Гибридная депортация. Жителей оккупированного Донбасса выдавливают в Россию [07:27 28 июля 2020 года ] [ dsnews.ua, 27 июля 2020 ] http://ukrrudprom.com/digest/Gibridnaya ... davli.html В ОРДЛО полным ходом идет замена населения по слегка видоизмененным схемам сталинских времен. Россия проводит гибридную “добровольно-принудительную” депортацию украинского населения с временно оккупированных территорий востока Украины. Об этом в интервью dsnews.ua сообщила жительница Донецка Елена Некрасова (имя изменено в целях безопасности). По ее словам, местное население “выдавливают” с рабочих мест и предлагают лишь одну альтернативу — работать на территории России. Тем временем им на смену привозят россиян, преимущественно жителей Воркуты и Иркутска.
Замена населения
“Это происходит по следующей схеме. Вначале закрывается большое предприятие, например, супермаркет “Амстор”. При этом от его работников требуют написать заявление об увольнении “по собственному желанию”, без выплаты выходного пособия. Тем, кто не соглашается на это, просто не отдают трудовую книжку. Людей посылают в центр занятости, но и там не выплачивают никакого пособия по безработице. Затем им сообщают, что вакансий по Донецку нет, и предлагают трудоустройство в России — с предоставлением жилья и помощи в переезде”, — рассказывает Елена.
На первый взгляд, речь идет об обычной бытовой ситуации, если не обращать внимание на странный факт: по словам местных жителей, через пару недель закрытый супермаркет вновь начинает работать. Правда, под другим названием и с другими сотрудниками — преимущественно, приезжими из России.
“Мы сразу слышим их акцент, у донецких русский язык несколько отличается. Завозят россиян организованно, в основном во время комендантского часа, но поутру мы видим, как пустовавшее накануне вечером девятиэтажное общежитие на следующий день оказывается полностью заселенным семьями с детьми и стариками”, — рассказывает дончанка.
Общежитие техникума, закрытого после начала оккупации, находится неподалеку от трамвайной остановки, которой часто пользовалась Елена. По словам женщины, заселение приезжих туда проходило на ее глазах несколько раз, а началось еще во время “правления” Александра Захарченко.
“Когда люди жаловались на то, что им здесь не рады, в обед приезжал сам Захарченко с кортежем успокаивать их, я видела это своими глазами. Сейчас их научили лгать и скрывать, что они из России, но в первые годы люди постоянно проговаривались, особенно дети. Это были приезжие из далеких умирающих деревень, явно непривычные к городской жизни. Я видела, как подростки лет 12 восторженно рассматривали тротуарную плитку и вывески магазинов”, — вспоминает Елена.
Обыкновенный разбой
Общежитием места заселения “новых донбассцев” не ограничиваются. Местные жители отмечают: приезжающие россияне без стеснения занимают пустые квартиры выехавших из Донецка переселенцев.
“Оставленные беженцами квартиры ДНР и ЛНР “национализируют” и заселяют туда всех, кого хотят. Мы не раз видели выброшенные на мусорные свалки поеденные молью ковры, одежду и альбомы с фотографиями бывших владельцев квартир”, — вспоминает Елена.
Ее слова многократно подтверждаются другими свидетельствами. Одним из наиболее ярких примеров, когда боевики сами признали факт захвата чужой собственности, стало показательное выселение бывшим “главой ЛНР” Игорем Плотницким “министра внутренних дел ЛНР” Игоря Корнета из незаконно занимаемого им дома незадолго до “переворота в Луганске”. На опубликованном в сети видео законная владелица рассказывает, что более трех лет вынуждена была снимать квартиру, и все это время не могла попасть домой, а Корнет избегал любых разговоров с ней. После личного конфликта с “министром”, четвертый год проживающим в чужом доме, Плотницкий неожиданно заявил, что “пора соблюдать законность”, и вернул жилье хозяйке.
Однако, как оказалось, после показательного выселения Корнета случаи “отжима” жилья не прекратились, а лишь приняли более упорядоченный характер. Так, еще в 2016 году на сайте информационного агентства “Сегодня” был опубликован материал, посвященный захвату чужой собственности. Как сообщают потерпевшие, эти случаи начались сразу же после начала оккупации, однако только в конце октября 2016 года тогдашний “глава администрации” Донецка Игорь Мартынов официально заявил о “национализации движимого и недвижимого имущества врагов народа”.
Унитаз в обмен на паспорт
Махинации с замещением коренного населения Донбасса не ограничиваются одним лишь “завозом” россиян. По словам жителей Донецка, новоприбывшим сразу же выдают паспорта так называемых “ДНР” или “ЛНР”, и уже с ними они отправляются в Ростовскую область — вновь получать российский паспорт.
“Россиянам выдают новые российские паспорта, чтобы по серии и номеру не было видно, что они приехали из Воркуты или Иркутска, то есть, что они уже были россиянами. Иными словами, их хотят выдать за коренных жителей востока Украины. Затем, после “интеграции” Донбасса в Украину, эти люди будут “правильно” голосовать на выборах. Они, фактически, находятся на крючке у властей: квартиры дончан они заняли незаконно, а возвращаться в свои забытые Богом российские деревни не хотят. К примеру, некоторые дети приезжих первый раз увидели унитаз в квартире только здесь — в их родном доме удобства находились на улице. Поэтому и голосовать они будут так, как укажет “партия”: за русский язык, интеграцию с Россией, против НАТО и Евросоюза. Кроме этого, жители оккупированных территорий роптали, что, когда вернется украинская власть, они через суд будут требовать с России компенсации за причиненный ущерб. Но, оказавшись на территории России и получив ее гражданство, эти люди, конечно, уже не пойдут ни в какой суд”, — поясняет Елена Некрасова.
Напомним, что еще 24 апреля 2019 года Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. К слову, 9 июня первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что в течение текущего года 600-800 тысяч жителей непризнанных “республик”, находящихся на оккупированной территории украинского Донбасса, получат российское гражданство. Вполне возможно, что часть из них и будет теми самыми россиянами, прошедшими “второе крещение” отечественным паспортом.
Побег в Украину
При этом оккупационная администрация делает все возможное, чтобы уволенные с работы донбассцы ехали именно в Россию, а не в свободную часть Украины.
“Их не пропускают через линию разграничения в свободную Украину, мотивируя это коронавирусом, но при этом свободно пускают в Россию. Притом не пропускает людей именно оккупационная администрация. Таким образом, люди поставлены перед выбором — или умереть с голоду без работы, или выезжать работать и жить в Россию”, — рассказывает дончанка.
Сама Елена Некрасова с сыном успела выехать на подконтрольные Украине территории в первых числах июля. По словам женщины, предприятие, на котором работал ее сын, было закрыто по описанной выше схеме еще в феврале.
“Мой сын отказался писать заявление об увольнении по собственному желанию, и трудовую книжку ему не отдали вообще. К счастью, два года назад он умудрился сделать ее ксерокопию и даже заверить ее в офисе в Мариуполе. В Донецке об этом просто не знали. Мы успели выехать, а с 15 июля начал действовать указ, согласно которому без сдачи анализа на ковид и до получения результатов желающие пересечь линию разграничения должны находиться на обсервации”, — рассказывает Елена.
По словам женщины, почти никаких вещей и ценностей семье вывезти из Донецка не удалось.
“Россия при въезде в Украину конфискует на таможне все, что посчитает художественной или культурной ценностью. Нас уже предупредили об этом, поэтому мы не рискнули вывозить ценные вещи”, — поделилась Елена.
Остается лишь надеяться на то, что имущество этой семьи, как и многих других, добровольно или вынужденно покинувших оккупированные территории, не достанется мародерам — не в последнюю очередь, поощряемым оккупационными властями. Впрочем, это призрачная надежда.
… А тем временем Кремль вновь отказался гарантировать перемирие на Донбассе, несмотря на очередное отступление Банковой.
Ксения КИРИЛЛОВА
Всё же процесс идёт куда системнее и глубже, чем освещено в статье. При чём на всех уровнях, где у аборигенов только один путь - выехать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Можете кидати в мене тапками, але я вважаю, що перемир'я буде довгим, "вічним". Путін вже зрозумів, що не можливо впихнути невпихуєме, а виконання першого пункта Мінських угод, відкриває шлях до пом'якшення чи часткового зняття санкцій. Досі він використовував смерті як засіб тиску з метою змінити Конституцію, але медведчуковці ватани навіть простої більшості вже ніколи не зможуть набрати, а санкції відчутно печуть. Був би розумнішим, давно б вже відчепився від України, а то вже починає полихати всередині.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Можете кидати в мене тапками, але я вважаю, що перемир'я буде довгим, "вічним". Путін вже зрозумів, що не можливо впихнути невпихуєме, а виконання першого пункта Мінських угод, відкриває шлях до пом'якшення чи часткового зняття санкцій. Досі він використовував смерті як засіб тиску з метою змінити Конституцію, але медведчуковці ватани навіть простої більшості вже ніколи не зможуть набрати, а санкції відчутно печуть. Був би розумнішим, давно б вже відчепився від України, а то вже починає полихати всередині.
Зараз все залежить від Білорусії. Путін не дурак, він бачить до чого все може дійти. Він точно такого не хоче. Тиснути і шантажувати Україну вже немає змісту. На "народ" це вже не діє, народу(рос.) вже на Україну плювати. А своїми особистими амбіціями(додавити Україну) можна пожертвувати. Тому є шанс що Путін злиє Донбас.
В большой игре, из колоды козыря выбирает тот, у кого больше возможностей, хотя все игроки равны. Но Существуют моменты, когда "играют вами", о чём Вы в праве даже не догадываться.
Что сейчас и происходит. С Белорусью нет ничего нового - её официально поглощает РФ. Ибо Лукашенко стал вести(играть) белорусскую экономическую политику.
- При любом раскладе, это и была цель, сменить Лукашенко, на своего "Захарченко". Расклад "аля европейская Киргизия". Т.Е. это ни что более, как продолжение, а не противовес нашим событиям - после Белоруссии уверен будут новые "носители русского мира". Донбасс, Крым, - без инициативы Киева не вызволить с оккупации, и не городите глупость.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
12.11.2019 г. под председательством начальника генерального штаба ВС РФ генерала армии Герасимова состоялось общевойсковое совещание в котором приняли участие командующие военными округами ВС РФ расположенных на европейской части России, командующие родов войск ВС РФ, начальники штабов и оперативных отделов соответствующих армейских формирований, а так же командиры отдельных служб и подразделений. . Общее количество присутствующих - 317 человек. На совещании с 106 минутным докладом выступил генерал армии Герасимов.
Доклад Герасимова - классический анализ угроз с точки зрения задач и состояния ВС РФ на данный момент. Характерной особенностью доклада является классификация и четкое формулирование направления угроз с определением важности каждого из них. О степени важности направлений можно судить по времени которое направление занимает в хронометраже доклада.
Направлений три - север-юг-запад. Восточное направление не рассматривается вообще и представители военных округов этой территории не присутствовали на совещании.
Север. Время в докладе - 16 минут. Основные задачи - защита экономических интересов в Арктике. Военное прикрытие будущего торгового "северного пути", сопровождение работ по геологическому освоению территории. Новая тема - база постоянного присутствия ВС РФ в арктическом регионе с силами развертывания около 20 тысяч человек. Подробности не сообщались.Планы модернизации военной инфраструктуры по арктическому побережью.
Юг. Время в докладе 22 минуты. Основные задачи - противостояние нарастающему присутствию НАТО в регионе. Защита и охрана структур энергетики на шельфе и транспортного трафика по черноморскому региону. Противодействие системе ПРО в регионе. Новая тема - модернизация военно-морской базы в Севастополе и ее расширение.
Запад. Время в докладе - 39 минут.Западное направление - направление возможного военного конфликта средней интенсивности. Возможности прямого конфликта оцениваются как "низкого уровня вероятности" Важный момент. В мягкой, завуалированной форме было высказан, что в случае начала конфликта Калининградскую область скорее всего удержать не удастся, потому все планирование должно проводится с возможным учетом этого факта . Важный момент "...мы будем действовать с территории республики Беларусь, как со своей собственной. Соответствующие правительственные решения уже существуют" Важный момент "Мы не должны исключать возможности применения стратегической авиации США в случае конфликта в регионе"
Отдельная тема - Украина. Время доклада - 29 минут. Важный момент "В последние несколько месяцев мы имеем достаточно полную и достоверную информацию о состоянии украинских ВС в зоне вероятного конфликта " Важный момент. "... даже при условии полномасштабного применения авиации в конфликте, капитуляция украинских ВС в краткосрочной перспективе не реальна. В областях прилегающих непосредственно к зоне конфликта (*западные области) нереальна ни в какой перспективе. " Возможность вступления ВС Украины в конфликт на сторона НАТО оценивается как "высокое". "...новое, более договороспособное правительство, находящееся при власти сейчас, в таких условиях может быть свергнуто активным агрессивным меньшинством" "Украинские ВС усиленно вооружаются новым ракетным вооружение собственного производства и комплектации. Его количество мизерно, но концентрированный удар имеющимися в наличии ракетным вооружением Украины может серьезно осложнить деятельность систем ПВО и критически важных систем энергоснабжения на территории России и Белоруси"
Наши краткие выводы из доклада
1. Беларусь - плацдарм агрессии России как против Запада, так и против Украины. Необходимы срочные меры по реагированию на эту угрозу.
2. Приход к власти Зеленского и К характеризуется полномасштабным сливом в РФ информации стратегического значения.
"Думать"? Нет - .....!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Я уже давно интересуюсь этим феноменом — почему статистика в Украине показывает одно, а реальность при этом выглядит совершенно иначе? Думаю, все, кто ездит по стране, постоянно с этим сталкиваются. Едешь в город, где официально по статистике вроде бы полная ж***. Приезжаешь, а там все выглядит довольно прилично и даже на Европу похоже. Или наоборот — едешь куда-то в промышленный центр, где успешно дымит какой-то индустриальный гигант. А там на месте — ужас, мрак и апокалипсис.
Жителям Донбасса кажется, что хитрые западенцы живут за их счет, ничего не производят, обманывают государство. Но на самом деле государство обманывают и те и другие. Жители Востока сами того не понимая куют оффшорные капиталы Ахметову и другим олигархам, и поневоле являются соучастниками их незаконного обогащения. Жители Запада в основном самозаняты, поэтому куют капиталы в первую очередь самим себе, а также коррумпированным чиновникам, которым платят взятки за возможность работать.
Донецкий олигарх прячет прибыль в офшор, чтобы уйти от налогов. А копателю янтаря с Волыни вообще не нужен никакой офшор, поскольку его отрасль полностью находится в тени. Схемы разные, но смысл один и тот же — ничего не заплатить в бюджет.
На западе Украины царит нечто похожее на анархию. На востоке — совковая вертикаль.
В первом случае прибыль от деятельности теневого сектора делят между собой тысячи людей, во втором — небольшая группа хозяев жизни, которая для сохранения такого положения постоянно убеждает наемную рабсилу, что ей плохо живется из-за каких-то «лентяев-западенцев».
Пожалуй, в этом из заключается основное отличие экономик восточных и западных регионов Украины, которое накладывает свой отпечаток и на ментальность местных жителей.