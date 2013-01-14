Додано: Вів 22 вер, 2020 15:18

Козак-характерник написав: Я уже давно интересуюсь этим феноменом — почему статистика в Украине показывает одно, а реальность при этом выглядит совершенно иначе? Думаю, все, кто ездит по стране, постоянно с этим сталкиваются. Едешь в город, где официально по статистике вроде бы полная ж***. Приезжаешь, а там все выглядит довольно прилично и даже на Европу похоже. Или наоборот — едешь куда-то в промышленный центр, где успешно дымит какой-то индустриальный гигант. А там на месте — ужас, мрак и апокалипсис. Я уже давно интересуюсь этим феноменом — почему статистика в Украине показывает одно, а реальность при этом выглядит совершенно иначе? Думаю, все, кто ездит по стране, постоянно с этим сталкиваются. Едешь в город, где официально по статистике вроде бы полная ж***. Приезжаешь, а там все выглядит довольно прилично и даже на Европу похоже. Или наоборот — едешь куда-то в промышленный центр, где успешно дымит какой-то индустриальный гигант. А там на месте — ужас, мрак и апокалипсис.

Козак-характерник написав: В действительности налоги в Украине не платят ни запад, ни восток. И донбасские олигархи, и мелкие контрабандисты из Львовской области едины в своем желании обмануть государство и ничего не перечислить в бюджет. Но разница структур экономик запада и востока приводит к тому, что в первом случае теневые доходы в основном остаются на руках у местного населения, а во втором — у владельцев индустриальных гигантов. Если во Львовской области или на Волыни теневой доход имеют тысячи селян, ежедневно копающих янтарь или переправляющих в Польшу сигареты, то работник Енакиевского металлургического завода не может ничего утаить. Он получает на руки фиксированную зарплату, а теневой доход получает и утаивает только его работодатель.



https://inforesist.org/pochemu-zapad-uk ... e-vostoka/ В действительности налоги в Украине не платят ни запад, ни восток. И донбасские олигархи, и мелкие контрабандисты из Львовской области едины в своем желании обмануть государство и ничего не перечислить в бюджет. Но разница структур экономик запада и востока приводит к тому, что в первом случае теневые доходы в основном остаются на руках у местного населения, а во втором — у владельцев индустриальных гигантов. Если во Львовской области или на Волыни теневой доход имеют тысячи селян, ежедневно копающих янтарь или переправляющих в Польшу сигареты, то работник Енакиевского металлургического завода не может ничего утаить. Он получает на руки фиксированную зарплату, а теневой доход получает и утаивает только его работодатель.

Козак-характерник написав: Жителям Донбасса кажется, что хитрые западенцы живут за их счет, ничего не производят, обманывают государство. Но на самом деле государство обманывают и те и другие. Жители Востока сами того не понимая куют оффшорные капиталы Ахметову и другим олигархам, и поневоле являются соучастниками их незаконного обогащения. Жители Запада в основном самозаняты, поэтому куют капиталы в первую очередь самим себе, а также коррумпированным чиновникам, которым платят взятки за возможность работать. Жителям Донбасса кажется, что хитрые западенцы живут за их счет, ничего не производят, обманывают государство. Но на самом деле государство обманывают и те и другие. Жители Востока сами того не понимая куют оффшорные капиталы Ахметову и другим олигархам, и поневоле являются соучастниками их незаконного обогащения. Жители Запада в основном самозаняты, поэтому куют капиталы в первую очередь самим себе, а также коррумпированным чиновникам, которым платят взятки за возможность работать.

Козак-характерник написав: Донецкий олигарх прячет прибыль в офшор, чтобы уйти от налогов. А копателю янтаря с Волыни вообще не нужен никакой офшор, поскольку его отрасль полностью находится в тени. Схемы разные, но смысл один и тот же — ничего не заплатить в бюджет. Донецкий олигарх прячет прибыль в офшор, чтобы уйти от налогов. А копателю янтаря с Волыни вообще не нужен никакой офшор, поскольку его отрасль полностью находится в тени. Схемы разные, но смысл один и тот же — ничего не заплатить в бюджет.

Козак-характерник написав: На западе Украины царит нечто похожее на анархию. На востоке — совковая вертикаль. На западе Украины царит нечто похожее на анархию. На востоке — совковая вертикаль.

Козак-характерник написав: В первом случае прибыль от деятельности теневого сектора делят между собой тысячи людей, во втором — небольшая группа хозяев жизни, которая для сохранения такого положения постоянно убеждает наемную рабсилу, что ей плохо живется из-за каких-то «лентяев-западенцев». В первом случае прибыль от деятельности теневого сектора делят между собой тысячи людей, во втором — небольшая группа хозяев жизни, которая для сохранения такого положения постоянно убеждает наемную рабсилу, что ей плохо живется из-за каких-то «лентяев-западенцев».

Козак-характерник написав: Пожалуй, в этом из заключается основное отличие экономик восточных и западных регионов Украины, которое накладывает свой отпечаток и на ментальность местных жителей. Пожалуй, в этом из заключается основное отличие экономик восточных и западных регионов Украины, которое накладывает свой отпечаток и на ментальность местных жителей.

Факт, ибо вся промышленность только совковая.(у животных работает принцип - украсть, что ещё не украдено, не разрушенное - Украина, население, экономика, ...- это пустой звук - это что-то обозначает только для тех, кто на это Государство поклав життя ... , кого нелюдь сделала рабами....)За 30 лет, за создание нового убивали, топили, живьём хоронили,....Поэтому остались Города-доноры. Где по документам они с прибыльным бюджетом, а по факту жители годами не получают З/П.(сегодняшний пример Кривого Рога), Где жителей приватизируют и продают с предприятиями, жилым фондом, социальной структурой. При чём без Права на Право(це не каламбур, а прямой текст)И города - дотационные, где никто ничего не делает, за исключением того, что отбирают и делят, торгуют и продают(но на дотации). Которые процветают, но по факту "за счёт..." - "дураков".Самое близкое к пониманию происходящего мнение:и причинам происходящего, что по факту есть элементом большой Войны."Работодатель" - это лицо странным образом ставшее собственником предприятия на 99% криминальным путём. и на 100% при участии организованного криминала от институтов государственной власти.Но всегда есть категория населения, что всегда и везде. Посмотрите на разруху в Дрогобыче? Разруха промышленности и гигантов, способных быть локомотивами в экономике региона встречает Вас уже на подъезде ко станции Львов - цехами ЛАЗа. А по улицам Украины бегает секонд хенд со всего мира.... Какой же лютый Враг этот завод и его смежниковИнтересно, я так понимаю Вы значительно моложе и у Вас не существует понимания о том, что означают фамилии Вами озвученные?(как они появились вопреки Законам, кому они нужны? И зачем?) А их реально тысячи!!! Чего только стоит Черновецкий, Коломойский, Червоненко, Богуслаев, Тарута, Гайдук,... Иванофранковские, Львовские, Днепропетровские, Киевские, Запорожские, Одесские,........Ключевые слова: "живут" и "работают" Но есть и такие, что не смотря ни на что:- Остальное сложно к Вашему понятию - РАБОТАЮТ НА ГОСУДАРСТВО.Как и большинство тех, ктоС собственным понижением в Правах, а в это самое время, сохраняя их обязанности, их с предприятиями продают хуже, чем рабов, ибо рабов кормят.Вор, каким бы он не был - остаётся Вором.Только стоит всегда давать поправку на "Право" и "финансы". На Востоке рабовладельческий строй, инициированный из.... ЦЕНТРА.(ибо это есть условие существования Государства)Кроме того, Прибыль с налогов Промышленного востока формирует национальную потребность в платёжном средстве.И само Государственное существование замкнутого цикла.Деньги печатают в Киеве - и по идее занимаются регуляторной деятельность, а по факту грабят по беспределу.Ни чем не отличается!На Западе тотальная разруха - население это уже воспринимает, как должное - вынуждено работать в РФ, Чехии, Германии, Польше,....На Востоке, кровью и потом сохранённая промышленность, за последние шесть лет практически уничтожена, без Права на жизнь и работу населения.(вещи творятся дикие - изложенное на форуме лишь малая доля насильственных трёх "Дэ")