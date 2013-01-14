Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В большой игре, из колоды козыря выбирает тот, у кого больше возможностей, хотя все игроки равны. Но Существуют моменты, когда "играют вами", о чём Вы в праве даже не догадываться.
Что сейчас и происходит. С Белорусью нет ничего нового - её официально поглощает РФ. Ибо Лукашенко стал вести(играть) белорусскую экономическую политику.
- При любом раскладе, это и была цель, сменить Лукашенко, на своего "Захарченко". Расклад "аля европейская Киргизия". Т.Е. это ни что более, как продолжение, а не противовес нашим событиям - после Белоруссии уверен будут новые "носители русского мира". Донбасс, Крым, - без инициативы Киева не вызволить с оккупации, и не городите глупость.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
12.11.2019 г. под председательством начальника генерального штаба ВС РФ генерала армии Герасимова состоялось общевойсковое совещание в котором приняли участие командующие военными округами ВС РФ расположенных на европейской части России, командующие родов войск ВС РФ, начальники штабов и оперативных отделов соответствующих армейских формирований, а так же командиры отдельных служб и подразделений. . Общее количество присутствующих - 317 человек. На совещании с 106 минутным докладом выступил генерал армии Герасимов.
Доклад Герасимова - классический анализ угроз с точки зрения задач и состояния ВС РФ на данный момент. Характерной особенностью доклада является классификация и четкое формулирование направления угроз с определением важности каждого из них. О степени важности направлений можно судить по времени которое направление занимает в хронометраже доклада.
Направлений три - север-юг-запад. Восточное направление не рассматривается вообще и представители военных округов этой территории не присутствовали на совещании.
Север. Время в докладе - 16 минут. Основные задачи - защита экономических интересов в Арктике. Военное прикрытие будущего торгового "северного пути", сопровождение работ по геологическому освоению территории. Новая тема - база постоянного присутствия ВС РФ в арктическом регионе с силами развертывания около 20 тысяч человек. Подробности не сообщались.Планы модернизации военной инфраструктуры по арктическому побережью.
Юг. Время в докладе 22 минуты. Основные задачи - противостояние нарастающему присутствию НАТО в регионе. Защита и охрана структур энергетики на шельфе и транспортного трафика по черноморскому региону. Противодействие системе ПРО в регионе. Новая тема - модернизация военно-морской базы в Севастополе и ее расширение.
Запад. Время в докладе - 39 минут.Западное направление - направление возможного военного конфликта средней интенсивности. Возможности прямого конфликта оцениваются как "низкого уровня вероятности" Важный момент. В мягкой, завуалированной форме было высказан, что в случае начала конфликта Калининградскую область скорее всего удержать не удастся, потому все планирование должно проводится с возможным учетом этого факта . Важный момент "...мы будем действовать с территории республики Беларусь, как со своей собственной. Соответствующие правительственные решения уже существуют" Важный момент "Мы не должны исключать возможности применения стратегической авиации США в случае конфликта в регионе"
Отдельная тема - Украина. Время доклада - 29 минут. Важный момент "В последние несколько месяцев мы имеем достаточно полную и достоверную информацию о состоянии украинских ВС в зоне вероятного конфликта " Важный момент. "... даже при условии полномасштабного применения авиации в конфликте, капитуляция украинских ВС в краткосрочной перспективе не реальна. В областях прилегающих непосредственно к зоне конфликта (*западные области) нереальна ни в какой перспективе. " Возможность вступления ВС Украины в конфликт на сторона НАТО оценивается как "высокое". "...новое, более договороспособное правительство, находящееся при власти сейчас, в таких условиях может быть свергнуто активным агрессивным меньшинством" "Украинские ВС усиленно вооружаются новым ракетным вооружение собственного производства и комплектации. Его количество мизерно, но концентрированный удар имеющимися в наличии ракетным вооружением Украины может серьезно осложнить деятельность систем ПВО и критически важных систем энергоснабжения на территории России и Белоруси"
Наши краткие выводы из доклада
1. Беларусь - плацдарм агрессии России как против Запада, так и против Украины. Необходимы срочные меры по реагированию на эту угрозу.
2. Приход к власти Зеленского и К характеризуется полномасштабным сливом в РФ информации стратегического значения.
"Думать"? Нет - .....!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Я уже давно интересуюсь этим феноменом — почему статистика в Украине показывает одно, а реальность при этом выглядит совершенно иначе? Думаю, все, кто ездит по стране, постоянно с этим сталкиваются. Едешь в город, где официально по статистике вроде бы полная ж***. Приезжаешь, а там все выглядит довольно прилично и даже на Европу похоже. Или наоборот — едешь куда-то в промышленный центр, где успешно дымит какой-то индустриальный гигант. А там на месте — ужас, мрак и апокалипсис.
В действительности налоги в Украине не платят ни запад, ни восток. И донбасские олигархи, и мелкие контрабандисты из Львовской области едины в своем желании обмануть государство и ничего не перечислить в бюджет. Но разница структур экономик запада и востока приводит к тому, что в первом случае теневые доходы в основном остаются на руках у местного населения, а во втором — у владельцев индустриальных гигантов. Если во Львовской области или на Волыни теневой доход имеют тысячи селян, ежедневно копающих янтарь или переправляющих в Польшу сигареты, то работник Енакиевского металлургического завода не может ничего утаить. Он получает на руки фиксированную зарплату, а теневой доход получает и утаивает только его работодатель.
Жителям Донбасса кажется, что хитрые западенцы живут за их счет, ничего не производят, обманывают государство. Но на самом деле государство обманывают и те и другие. Жители Востока сами того не понимая куют оффшорные капиталы Ахметову и другим олигархам, и поневоле являются соучастниками их незаконного обогащения. Жители Запада в основном самозаняты, поэтому куют капиталы в первую очередь самим себе, а также коррумпированным чиновникам, которым платят взятки за возможность работать.
Донецкий олигарх прячет прибыль в офшор, чтобы уйти от налогов. А копателю янтаря с Волыни вообще не нужен никакой офшор, поскольку его отрасль полностью находится в тени. Схемы разные, но смысл один и тот же — ничего не заплатить в бюджет.
На западе Украины царит нечто похожее на анархию. На востоке — совковая вертикаль.
В первом случае прибыль от деятельности теневого сектора делят между собой тысячи людей, во втором — небольшая группа хозяев жизни, которая для сохранения такого положения постоянно убеждает наемную рабсилу, что ей плохо живется из-за каких-то «лентяев-западенцев».
Пожалуй, в этом из заключается основное отличие экономик восточных и западных регионов Украины, которое накладывает свой отпечаток и на ментальность местных жителей.
Козак-характерник написав:Я уже давно интересуюсь этим феноменом — почему статистика в Украине показывает одно, а реальность при этом выглядит совершенно иначе? Думаю, все, кто ездит по стране, постоянно с этим сталкиваются. Едешь в город, где официально по статистике вроде бы полная ж***. Приезжаешь, а там все выглядит довольно прилично и даже на Европу похоже. Или наоборот — едешь куда-то в промышленный центр, где успешно дымит какой-то индустриальный гигант. А там на месте — ужас, мрак и апокалипсис.
Факт, ибо вся промышленность только совковая.(у животных работает принцип - украсть, что ещё не украдено, не разрушенное - Украина, население, экономика, ...- это пустой звук - это что-то обозначает только для тех, кто на это Государство поклав життя ... , кого нелюдь сделала рабами....) За 30 лет, за создание нового убивали, топили, живьём хоронили,....
Поэтому остались Города-доноры. Где по документам они с прибыльным бюджетом, а по факту жители годами не получают З/П.(сегодняшний пример Кривого Рога), Где жителей приватизируют и продают с предприятиями, жилым фондом, социальной структурой. При чём без Права на Право(це не каламбур, а прямой текст)
И города - дотационные, где никто ничего не делает, за исключением того, что отбирают и делят, торгуют и продают(но на дотации). Которые процветают, но по факту "за счёт..." - "дураков". Самое близкое к пониманию происходящего мнение: https://www.youtube.com/watch?v=4n7w4pmE7jM и причинам происходящего, что по факту есть элементом большой Войны.
Козак-характерник написав:В действительности налоги в Украине не платят ни запад, ни восток. И донбасские олигархи, и мелкие контрабандисты из Львовской области едины в своем желании обмануть государство и ничего не перечислить в бюджет. Но разница структур экономик запада и востока приводит к тому, что в первом случае теневые доходы в основном остаются на руках у местного населения, а во втором — у владельцев индустриальных гигантов. Если во Львовской области или на Волыни теневой доход имеют тысячи селян, ежедневно копающих янтарь или переправляющих в Польшу сигареты, то работник Енакиевского металлургического завода не может ничего утаить. Он получает на руки фиксированную зарплату, а теневой доход получает и утаивает только его работодатель.
"Работодатель" - это лицо странным образом ставшее собственником предприятия на 99% криминальным путём. и на 100% при участии организованного криминала от институтов государственной власти. Но всегда есть категория населения, что всегда и везде РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ. Посмотрите на разруху в Дрогобыче? Разруха промышленности и гигантов, способных быть локомотивами в экономике региона встречает Вас уже на подъезде ко станции Львов - цехами ЛАЗа. А по улицам Украины бегает секонд хенд со всего мира.... Какой же лютый Враг этот завод и его смежников продал и уничтожил?
Козак-характерник написав: Жителям Донбасса кажется, что хитрые западенцы живут за их счет, ничего не производят, обманывают государство. Но на самом деле государство обманывают и те и другие. Жители Востока сами того не понимая куют оффшорные капиталы Ахметову и другим олигархам, и поневоле являются соучастниками их незаконного обогащения. Жители Запада в основном самозаняты, поэтому куют капиталы в первую очередь самим себе, а также коррумпированным чиновникам, которым платят взятки за возможность работать.
Интересно, я так понимаю Вы значительно моложе и у Вас не существует понимания о том, что означают фамилии Вами озвученные?(как они появились вопреки Законам, кому они нужны? И зачем?) А их реально тысячи!!! Чего только стоит Черновецкий, Коломойский, Червоненко, Богуслаев, Тарута, Гайдук,... Иванофранковские, Львовские, Днепропетровские, Киевские, Запорожские, Одесские,........ Ключевые слова: "живут" и "работают" Но есть и такие, что не смотря ни на что: - Остальное сложно к Вашему понятию - РАБОТАЮТ НА ГОСУДАРСТВО. Как и большинство тех, кто не за для прибыли пошел в 14м против Агрессора. С собственным понижением в Правах, а в это самое время, сохраняя их обязанности, их с предприятиями продают хуже, чем рабов, ибо рабов кормят.
Козак-характерник написав:Донецкий олигарх прячет прибыль в офшор, чтобы уйти от налогов. А копателю янтаря с Волыни вообще не нужен никакой офшор, поскольку его отрасль полностью находится в тени. Схемы разные, но смысл один и тот же — ничего не заплатить в бюджет.
Вор, каким бы он не был - остаётся Вором.
Козак-характерник написав:На западе Украины царит нечто похожее на анархию. На востоке — совковая вертикаль.
Только стоит всегда давать поправку на "Право" и "финансы". На Востоке рабовладельческий строй, инициированный из.... ЦЕНТРА.(ибо это есть условие существования Государства)
Козак-характерник написав:В первом случае прибыль от деятельности теневого сектора делят между собой тысячи людей, во втором — небольшая группа хозяев жизни, которая для сохранения такого положения постоянно убеждает наемную рабсилу, что ей плохо живется из-за каких-то «лентяев-западенцев».
Кроме того, Прибыль с налогов Промышленного востока формирует национальную потребность в платёжном средстве. И само Государственное существование замкнутого цикла. Деньги печатают в Киеве - и по идее занимаются регуляторной деятельность, а по факту грабят по беспределу.
Козак-характерник написав:Пожалуй, в этом из заключается основное отличие экономик восточных и западных регионов Украины, которое накладывает свой отпечаток и на ментальность местных жителей.
Ни чем не отличается! На Западе тотальная разруха - население это уже воспринимает, как должное - вынуждено работать в РФ, Чехии, Германии, Польше,.... На Востоке, кровью и потом сохранённая промышленность, за последние шесть лет практически уничтожена, без Права на жизнь и работу населения.(вещи творятся дикие - изложенное на форуме лишь малая доля насильственных трёх "Дэ")
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
bevzaalex написав:Kudrjavuy Читать голосом Жирика. ~ разводящие что-то задумали, однозначно!
Тут в приемной Войны, девочка стоит ждет, говорит у нее устное послание для всех Проходи, ангелочек, рассказывай....
Режиссёрам это нужно было лабать, когда Украина лишалась оружия, армии, оборонки, экономики,... Когда Ваш заказчик оккупировал Крым, Донбасс,... - это официально 13 тысяч украинцев погибло, сколько стало калеками, разрушены семьи, сколько селений стёрты ордами московитов? Лабать это перед своими хозяевами и заказчиками типа
С голосом главного скомороха. И то, если хоть один баран думает, что это "миротворцы", то только по Карабаху - ....: ""Таким образом российский президент продемонстрировал, что само урегулирование давнего конфликта между армянами и азербайджанцами вовсе не является его целью. Цель – это как раз сохранение условий для конфликта, "сохранение статус-кво". При этом статус самого Карабаха остается неурегулированным", - пишет Портников.
Скажим проще: ваши хозява выбрали не тот "видосик", и не тем его крутят, при чём и не тогда. Говорят бог есть - он принесёт РФ во сто крат больше горя, чем принёс на нашу Землю, что клоуны не успели продать.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
20.11.20 17:31 У известного ветерана с Луганщины Ткалича нашли при обыске корпуса и запалы от гранат и пистолет, его могут посадить на 7 лет. ФОТО Полиция обыскала жилье известного ветерана и волонтера Валентина Ткалича (Воли). У него изъяли 2 корпуса от гранат, 2 запала и пистолет Walter. 63-летнего мужчину могут посадить на 7 лет. Об обыске сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, информирует Цензор.НЕТ. https://censor.net/ru/photo_news/323236 ... i_pistolet
"В ходе комплексной оперативно-профилактической отработки г. Старобельск, которая проводится по приказу командующего ООС и руководства ГУНП, полицейские обнаружили у местного жителя 2 корпуса гранат Ф-1 и РГД-5, 2 запала УЗРГМ-2 и УЗРГМ и пистолет "Walter" калибром 4,5 мм. Смертоносные предметы изъяты во время проведения санкционированного судом обыска квартиры 63-летнего жителя г. Старобельск", - сказано в сообщении.
В полиции отметили, что решают вопрос о внесении в ЕРДР сведений по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
На самом деле картинка идентична 14му году в Донецке, когда у готовых и способных противостоять агрессии ... - отбирали оружие. Когда на Песках стоял Блок пост гопоты, с оружием, БРДМкой, через 10 метров охоронці порядку, через 20 метров от них стояли ВВшники.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.